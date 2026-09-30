Detuvieron al acusado de matar a un hombre para robarle la camioneta en La Matanza: buscan a su cómplice

El momento en que los delincuentes asesinaron a Daniel Callecusi para robarle el auto

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Alexis Nicolás Campos, de 24 años, acusado de ser el autor del disparo que mató a Daniel Omar Calle Cusi durante el robo de su camioneta en González Catán, fue detenido en las últimas horas en Rafael Castillo, tras un operativo de la DDI La Matanza. Su presunto cómplice continúa prófugo.

El crimen ocurrió el domingo pasado en la esquina de Tuyú y Achupallas, cuando Calle Cusi fue abordado por dos delincuentes armados que le robaron su Renault Duster azul. Durante el asalto, la víctima recibió un disparo y fue trasladada por vecinos a la UPA del kilómetro 29, donde ingresó sin vida.

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El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Como se ve en la secuencia que encabeza esta nota, lo asesinaron en menos de 5 segundos y a sangre fría.

A partir del análisis de esas imágenes, de comunicaciones y de distintas tareas de campo, los investigadores identificaron a Campos y a Nicolás Alessandro Churquina, de 23 años, como los presuntos autores del hecho.

A partir del análisis de esas imágenes los investigadores identificaron al asesino y su cómplice

Según la investigación, Campos habría sido quien efectuó el disparo que mató a Calle Cusi, mientras que Churquina habría participado del robo.

Con las pruebas reunidas, los investigadores determinaron cuatro domicilios vinculados con los sospechosos. El lunes se realizaron allanamientos, aunque ninguno de los dos fue encontrado.

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La búsqueda continuó y, al día siguiente, integrantes del Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza obtuvieron información de que Campos se habría refugiado en el barrio 20 de Diciembre de Rafael Castillo, en la casa de un conocido. De acuerdo con el parte policial, en el lugar también funcionaría un taller clandestino de confección de prendas.

En ese contexto, los detectives desplegaron tareas de vigilancia encubierta a pie y se hicieron pasar por vendedores ambulantes que habitualmente recorren el barrio. Para evitar ser detectados, utilizaron vestimenta similar a la de esos comerciantes.

A la izquierda el detenido, a la derecha uno de agentes que se hizo pasar por vendedor de la zona y así seguir sus movimientos

Las tareas se extendieron durante dos días hasta que uno de los efectivos observó salir de la vivienda a un hombre que reunía las características físicas de Campos. Llevaba una campera azul, una capucha gris y una mochila.

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El sospechoso caminó por uno de los pasajes y luego subió rápidamente a un Renault 9 gris, donde lo esperaban otros dos hombres. El policía encubierto alertó al resto de los equipos que se encontraban desplegados en las inmediaciones y uno de ellos detectó el vehículo cuando circulaba por la zona.

Finalmente, los agentes interceptaron el Renault 9 en Risso Patrón y Lavalleja. En el asiento trasero viajaba Campos, quien fue detenido.

Al requisarlo, los policías encontraron en su poder una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros. Al verificar su procedencia, determinaron que el arma había sido robada a un integrante de Gendarmería Nacional el pasado 24 de junio, en un hecho investigado por la UFI N°8 del Departamento Judicial Morón.

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El video de la detención de Alexis Nicolás Campos. Los policías encontraron en su poder una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros

Los otros dos ocupantes del auto fueron identificados como Franco Emanuel Maidana, de 24 años, y Lautaro Miguel Lucero, de 19. La Fiscalía dispuso que fueran identificados formalmente, pero no ordenó medidas restrictivas contra ellos. El vehículo, en tanto, fue restituido.

El fiscal Claudio Fornaro, titular de la UFI especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte de La Matanza, avaló el procedimiento y dispuso el secuestro del arma y la detención de Campos, quien será trasladado a sede judicial para ser indagado.

Los delincuentes aprovecharon el momento en que la víctima descendió de su auto

El crimen

Ocurrió el domingo 27 de septiembre. Calle Cusi descendió de su Renault Duster y se dirigió a pie hacia un domicilio. En ese momento lo abordaron y uno de los delincuentes le disparó.

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Tras el ataque, vecinos auxiliaron a la víctima y la llevaron hasta un centro de salud, pero los médicos constataron que había muerto.

Las cámaras de seguridad fueron una de las claves para reconstruir los movimientos de los sospechosos e individualizarlos. A esas imágenes se sumaron el análisis de comunicaciones y las tareas de campo realizadas por los investigadores.

Con Calle Cusi malherido, los asaltantes arrancaron el vehículo y se dieron a la fuga

Mientras Campos ya se encuentra detenido, la Policía continúa buscando a Churquina, señalado como el segundo sospechoso del homicidio.

El joven de 23 años ya había sido aprehendido el 8 de julio pasado en el marco de otra investigación por robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento agravado por ánimo de lucro, también tramitada en el Departamento Judicial La Matanza.

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La causa por el asesinato de Calle Cusi fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causae. Además del fiscal Fornaro, interviene el Juzgado de Garantías N°6 de La Matanza, a cargo de la jueza Carina Androjasevich.