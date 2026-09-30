Por qué usuarios en Estados Unidos no podrán usar routers WiFi fabricados en el exterior

La Comisión Federal de Comunicaciones otorgó a Asus una aprobación condicional para vender routers en Estados Unidos hasta marzo de 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos vetó los routers hechos en el exterior, pero le otorgó a Asus una aprobación condicional para seguir vendiendo estos dispositivos fabricados fuera del país, según confirmó el propio organismo. La excepción, firmada el 9 de septiembre de 2026, vence el 6 de marzo de 2028.

La medida libera a la marca taiwanesa de un veto que ya dejó afuera del mercado a su competidor TP-Link.

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La aprobación cubre prácticamente todo el catálogo inalámbrico de Asus: la serie de routers RT, las líneas para jugadores ROG GT y ROG Strix GS, los equipos TUF Gaming, la línea empresarial ExpertWiFi, los sistemas de malla ZenWiFi y los módems portátiles 5G MiFi.

También incluye los repetidores y puntos de acceso de la marca, según el aviso oficial de la FCC.

La excepción gubernamental abarca las líneas de routers de Asus como ROG GT, TUF Gaming, ExpertWiFi y sistemas ZenWiFi. (REUTERS/Kylie Cooper)

La medida se apoya en una determinación de seguridad nacional que el gobierno activó en marzo de 2026, cuando el organismo sumó a los routers fabricados en el exterior a su llamada Lista Cubierta, la nómina de equipos considerados un riesgo para el país.

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La FCC citó como antecedente las campañas de espionaje chino conocidas como Volt Typhoon, Flax Typhoon y Salt Typhoon.

Esas campañas, según el organismo, usaron routers domésticos comprometidos como puerta de entrada a redes críticas de Estados Unidos.

Desde entonces, cualquier fabricante que diseñe, ensamble o produzca sus equipos fuera de Estados Unidos necesita una aprobación condicional del Departamento de Guerra o del de Seguridad Nacional para seguir autorizando modelos nuevos. Para conseguirla debe presentar un plan detallado y con plazos concretos para instalar o ampliar su fabricación dentro del país.

Empresas como Netgear, Eero, Nokia y Starlink lograron autorizaciones condicionales previas para la venta de sus dispositivos de red. (REUTERS/Dado Ruvic)

El trámite también exige abrir la estructura societaria de la empresa y su cadena de proveedores.

Netgear fue la primera marca en lograr la excepción, en abril de 2026. Después se sumaron Eero, la filial de Amazon, Nokia, Starlink de SpaceX, Adtran, Calix, Zyxel y Askey, una subsidiaria de la propia Asus. Seis meses más tarde, TP-Link, la marca que más routers vende en el país, todavía no la consigue.

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Por qué Asus consiguió la excepción

The Verge le preguntó a Asus si el plan de fabricación que presentó ante la FCC contempla trasladar producción a suelo estadounidense o si solo garantiza el abastecimiento del mercado local sin mudar fábricas. La empresa no respondió esa pregunta puntual durante más de doce días, según el medio.

Un vocero identificado como Jay Jay Guerrero confirmó al sitio que Asus “presentó el plan requerido ante la FCC” y que la compañía “trabaja con socios de fabricación certificados para respaldar su futuro portafolio”, pero evitó precisar en qué país ocurrirá esa producción.

Asus fabrica la mayoría de sus equipos en Taiwán y diversificó parte de su producción hacia México, Vietnam y República Checa. (Imagen ilustrativa Infobae)

La mayoría de los routers de Asus se fabrican hoy en Taiwán, con una porción en China continental, aunque la marca diversificó parte de su producción hacia Vietnam, Tailandia, Indonesia, México y República Checa en los últimos años.

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La compañía también promociona su condición de “marca de equipos de red de confianza” y “proveedor de routers de confianza para consumidores” en sus comunicados. Según constató el medio, esas denominaciones no figuran en ningún registro del gobierno de Estados Unidos y solo aparecen en los propios materiales de Asus.

La FCC, por su parte, tampoco respondió a los pedidos de verificación del medio.

La Electronic Frontier Foundation advirtió que los routers fabricados en Estados Unidos también presentan fallas de seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué ocurre con TP-Link

TP-Link domina las ventas de routers residenciales en Estados Unidos, pero no logró la misma excepción pese a haber trasladado la sede de su unidad local, TP-Link Systems, a Irvine, California. La empresa se reunió con funcionarios de la FCC en abril de 2026.

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En ese encuentro, TP-Link prometió invertir cientos de millones de dólares para mudar parte de su fabricación de Vietnam a Estados Unidos, pero ese compromiso no alcanzó todavía para destrabar la aprobación.

La Electronic Frontier Foundation, una organización que defiende los derechos digitales de los usuarios de internet, cuestionó el criterio de la FCC. Según su análisis, las vulnerabilidades de seguridad también aparecen en dispositivos fabricados dentro de Estados Unidos.