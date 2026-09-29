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Jorge Martínez contó que sufrió dos estafas por internet: “Me robaron los ahorros de toda la vida”

El artista aseguró que fue engañado en una plataforma de compras que no era tal

El actor Jorge Martínez relató cómo fue víctima de dos estafas virtuales
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Jorge Martínez contó que perdió los ahorros después de sufrir dos estafas virtuales con pocos días de diferencia. El actor relató que, en uno de los episodios, delincuentes se comunicaron con él y se presentaron como representantes de una plataforma de compras internacional, aunque aclaró que no busca responsabilizar a la plataforma porque cree que pudieron utilizar su identidad e imagen de forma fraudulenta.

En diálogo con Lape Club Social, el ciclo que conduce Sergio Lapegüe, el actor explicó que todo comenzó luego de realizar compras por internet. Tras recibir los productos, una persona se comunicó con él para informarle que había sido elegido como “cliente de la semana” y que recibiría un depósito de $500.000.

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Convencido de que se trataba de una gestión vinculada a la empresa, el actor entregó datos de su cuenta bancaria. Horas más tarde, un representante de su banco lo contactó para preguntarle si había solicitado dos préstamos, uno por $1.700.000 y otro por cerca de $863.000. “Le dije que no había pedido nada. A los diez minutos me llamaron y me dijeron que ya habían parado los dos créditos”, recordó.

Martínez afirmó que los delincuentes no solo tramitaron préstamos a su nombre, sino que también retiraron los fondos que tenía depositados. “Me sacaron los ahorros”, dijo al aire. Según detalló, el dinero de los préstamos se pudo cancelar, aunque el resto de sus fondos desapareció de las cuentas.

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Jorge Martinez reveló la maniobra que utilizaron para sacarle los ahorros

El actor sostuvo que luego recibió información sobre una supuesta titular de una cuenta radicada en Córdoba. Sin embargo, indicó que los datos aportados no permitieron identificar un domicilio preciso. “Tengo el nombre, el DNI y la acreditación, pero la dirección figura en una villa de Córdoba, sin calle ni número”, explicó.

Martínez evitó responsabilizar de forma directa a la plataforma de compras. “No quiero involucrarlos porque quizás no tienen nada que ver. A lo mejor sacaron el logo y lo pusieron en una página”, señaló. También explicó que la maniobra le resultó creíble porque las personas que lo contactaron le daban información precisa, se presentaban como asesores bancarios y utilizaban números de otros países.

La segunda maniobra ocurrió mediante una plataforma que, según relató, utilizaba videos falsos elaborados con inteligencia artificial y referencias a Lionel Messi para captar posibles inversores. Allí le ofrecieron incorporarse a un sistema de supuestas ganancias en dólares a cambio de un depósito inicial de $149.600.

De acuerdo con su testimonio, después de realizar el primer pago comenzó a recibir mensajes que mostraban acreditaciones de dinero. Le aseguraron que tenía más de USD 1.200 disponibles y, después, que la cifra había crecido hasta llegar a USD 19.000. Para liberar esos fondos, le indicaron que debía realizar trámites vinculados a comercio exterior y actualizar sus datos bancarios.

“Me dijeron que había una suma de 19 mil dólares. Después me cambiaron el número de cuenta, la clave y me retiraron lo último que tenía, que eran USD 1.400”, relató Martínez. El actor aseguró que conserva datos, alias bancarios, nombres de supuestos asesores y comprobantes de las operaciones.

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Jorge Martínez fue una de las figuras más destacadas de la época de oro de la ficción nacional

Durante la entrevista, reconoció que entregó usuario y contraseña de sus plataformas bancarias. Esa situación, según le informaron tanto en la entidad financiera como en las consultas que hizo, complica el reclamo formal. “Yo di usuario y clave. Por eso no puedo hacer absolutamente nada”, lamentó.

El actor dijo que el dinero perdido correspondía a ahorros de varios años. “Era para una operación de los dientes que me tenía que hacer. Fui guardando pesos y dólares, y el mes pasado me sacaron todo”, expresó.

Su testimonio dejó expuesta la modalidad de engaño: los estafadores se presentan en nombre de compañías conocidas, prometen depósitos o ganancias, obtienen datos de acceso de forma gradual y, una vez que ingresan a las cuentas, solicitan créditos o transfieren el dinero disponible. Martínez aseguró que decidió hablar para alertar a otras personas sobre los riesgos de compartir claves, usuarios y códigos de validación.

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