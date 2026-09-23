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Cómo conseguir juegos gratis en Steam: métodos 100% legales y seguros

El servicio de Valve ofrece títulos sin costo permanentes, descuentos del 100%, pruebas de fin de semana y códigos promocionales oficiales

Steam es una plataforma en línea para descargar juegos en el PC. (Foto: Europa Press)
Steam es una plataforma en línea para descargar juegos en el PC. (Foto: Europa Press)
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Conseguir juegos gratis en Steam es posible mediante opciones legales y seguras que permiten sumar títulos a la biblioteca digital sin recurrir a descargas externas, claves de origen incierto ni programas que pongan en riesgo la cuenta.

Steam, la plataforma de Valve, ofrece juegos gratuitos permanentes, promociones por tiempo limitado, pruebas de fin de semana y códigos distribuidos por desarrolladores. Identificar cada alternativa permite aprovecharlas sin exponer contraseñas, datos personales o métodos de pago ante posibles estafas.

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Dónde están los juegos gratis en la biblioteca de Steam

La categoría Free to Play reúne títulos que se pueden descargar sin costo y conservar en la cuenta sin fecha de vencimiento. Allí aparecen propuestas competitivas, juegos de rol, disparos, estrategia y experiencias multijugador que no requieren una compra inicial para comenzar a jugar.

La categoría Free to Play concentra títulos que se pueden descargar y conservar en la biblioteca sin pagar una compra inicial. (Foto: Europa Press)
La categoría Free to Play concentra títulos que se pueden descargar y conservar en la biblioteca sin pagar una compra inicial. (Foto: Europa Press)

Entre los juegos disponibles figuran Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, Warframe, PUBG y Path of Exile. Algunos incluyen compras opcionales dentro del juego, como elementos estéticos o mejoras, pero el acceso básico no tiene costo.

El recorrido dentro de Steam es simple: hay que ingresar en la pestaña Tienda, seleccionar Categorías y elegir la opción Gratuitos o Free to Play. Desde allí, la plataforma permite ordenar los juegos por popularidad, fecha de lanzamiento, género o valoraciones de otros usuarios.

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La descarga se realiza desde la propia página de cada producto, a través del botón de instalación. No hace falta completar formularios externos ni entregar información personal adicional para obtener estos juegos.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Las promociones de descuento total permiten reclamar juegos pagos durante un plazo limitado y conservarlos de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa cuando un título pago queda con 100% de descuento

Steam publica promociones en las que un juego de pago puede reclamarse sin costo durante un período definido. Si el usuario completa el proceso antes de que venza la oferta, el título queda asociado de forma permanente a su biblioteca, incluso cuando su precio vuelve al valor habitual.

Estas campañas suelen identificarse como ofertas con 100% de descuento, aunque no siempre aparecen entre los contenidos más visibles de la portada.

Por ese motivo, conviene revisar con frecuencia las novedades de la tienda y consultar sitios especializados como SteamDB, que cuenta con una sección llamada Free Promotions para seguir los juegos que pueden añadirse gratis por tiempo limitado.

Persona sentada frente a una pantalla de computadora jugando videojuegos en Steam con auriculares y mando
Las editoras ofrecen accesos temporales para probar juegos completos antes de decidir una compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se pueden jugar títulos pagos sin comprarlos durante un fin de semana

Las editoras organizan eventos temporales para permitir el acceso sin costo a juegos de pago. Ubisoft, Electronic Arts (EA) y 2K Games utilizan esta modalidad en Steam para ofrecer títulos completos durante algunos días, a menudo desde el jueves o viernes hasta el lunes siguiente.

La tienda identifica estas campañas con mensajes como “Jugar gratis durante X días”. El acceso termina al concluir el plazo fijado por la editorial y el juego deja de estar disponible si no se compra. Aun así, la medida permite probar campañas, modos multijugador y contenidos principales antes de decidir si conviene pagar por el producto.

Dónde se consiguen códigos gratuitos para usar en Steam

Los desarrolladores pueden distribuir claves sin costo a través de campañas promocionales, sorteos oficiales, celebraciones de lanzamiento o paquetes solidarios. Esos códigos se incorporan desde el cliente de Steam mediante la función “Activar un producto en Steam”, que vincula el juego a la cuenta sin pasar por intermediarios.

La precaución resulta necesaria antes de usar una clave. Los códigos deben proceder de desarrolladores, editoras, organizaciones reconocidas o campañas verificables.

No compartir contraseñas, verificar enlaces y activar la autenticación en dos pasos ayuda a proteger la cuenta en Steam ante fraudes. (Foto: Europa Press)
No compartir contraseñas, verificar enlaces y activar la autenticación en dos pasos ayuda a proteger la cuenta en Steam ante fraudes. (Foto: Europa Press)

Las comunidades de jugadores pueden servir para detectar ofertas y alertas, aunque conviene confirmar que el enlace lleve a la tienda oficial, a una página de la empresa responsable o a una plataforma autorizada.

Cómo evitar estafas al buscar juegos gratis en Steam

El interés por las promociones suele ser aprovechado por ciberdelincuentes que crean páginas falsas, envían enlaces maliciosos o prometen claves inexistentes.

Nunca se debe compartir la contraseña de Steam, ni siquiera con contactos conocidos, porque una cuenta comprometida puede utilizarse para difundir mensajes fraudulentos.

Asimismo, es clave desconfiar de supuestos representantes del Soporte de Steam que contacten a usuarios por Discord, redes sociales o el chat de la plataforma.

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