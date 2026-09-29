Descubre la emergente industria en India donde trabajadores graban sus tareas diarias, desde cocinar hasta doblar la ropa, para entrenar a la próxima generación de robots domésticos. Un análisis sobre el futuro del trabajo y la inteligencia artificial física.

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Un teléfono sujeto a la cabeza, una cocina, una taza y una toalla pueden convertirse en material de entrenamiento para una máquina. En hogares de India, trabajadoras registran tareas de limpieza, cocina y cuidado para aportar datos a sistemas que buscan llevar la inteligencia artificial fuera de la pantalla y enseñarle a actuar en espacios físicos.

La escena condensa uno de los desafíos de la robótica actual: acciones que una persona resuelve casi sin pensarlo exigen a un robot miles de horas de práctica, información sobre el entorno y una precisión que los modelos entrenados solo con textos o imágenes de Internet todavía no alcanzan. El objetivo es que estas máquinas puedan realizar labores domésticas, tareas logísticas y funciones de asistencia.

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La periodista Micaela Mendelevich explicó en Infobae Al Amanecer que el desarrollo apunta a superar los límites de la inteligencia artificial basada en lenguaje. “La inteligencia artificial va a pasar a ser física”, afirmó al describir modelos capaces de interpretar imágenes, acciones y entornos, además de responder consultas o producir contenido.

Para eso, los sistemas deben aprender a manipular objetos cotidianos, calcular la fuerza adecuada y reconocer qué cambia de una situación a otra.

India: se graban mientras limpian, cocinan y doblan ropa para enseñarles a los robots cómo hacerlo (Captura de video)

Mendelevich relató el caso de una trabajadora de Chennai, en India, que graba sus actividades domésticas con un teléfono colocado sobre la cabeza. Mientras limpia, prepara café o dobla ropa, la cámara registra desde su perspectiva los objetos que usa y los movimientos de sus manos.

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La mujer recibe 250 rupias por hora, equivalentes a unos USD 2,5. Cada jornada carga cerca de 90 videos de cuatro minutos en una aplicación identificada como Objectways. El material se incorpora a los datos con los que los robots aprenden a imitar tareas manuales.

La actividad forma parte de un mercado de recolección de datos que crece junto con los proyectos de robótica. La información no se limita a mostrar una secuencia de pasos: también permite observar la posición de los objetos, la velocidad de los movimientos y las variaciones que aparecen durante una tarea aparentemente simple.

Mendelevich atribuyó a una investigación de la agencia AFP el reporte sobre esta modalidad de trabajo en India. El informe se refiere al entrenamiento de inteligencia artificial física en un país con 490 millones de trabajadores informales, un universo que también expone la escala de mano de obra disponible para producir este tipo de registros.

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India: se graban mientras limpian, cocinan y doblan ropa para enseñarles a los robots cómo hacerlo (Captura de video)

Doblar una toalla exige miles de horas de práctica para una máquina

La periodista sostuvo que los robots todavía necesitan una cantidad de práctica que una persona acumula durante años. “No tiene las miles de horas que necesita para doblar bien una toalla”, señaló al explicar una de las limitaciones de los sistemas que se nutren del contenido disponible en Internet.

La dificultad está en que una misma acción cambia de acuerdo con el contexto. Al levantar una taza, una persona evalúa sin detenerse si está caliente, cuánto pesa, dónde está apoyada y qué fuerza debe aplicar. Esos datos, que suelen pasar inadvertidos, deben quedar incorporados al aprendizaje de un robot.

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“Si está llena o si está vacía” cambia la forma de sostener un objeto, afirmó Mendelevich. Sin ese entrenamiento previo, una máquina puede ejercer demasiada fuerza, golpear una superficie, dejar caer un recipiente o no completar el movimiento previsto.

La precisión también incluye saber cuándo detenerse. Mendelevich recordó competencias en las que algunos robots podían correr, pero no frenar, y terminaban contra una superficie acolchada colocada al final de la carrera. El ejemplo muestra que ejecutar un movimiento no garantiza que la máquina pueda adaptarlo a las condiciones del entorno.

India: se graban mientras limpian, cocinan y doblan ropa para enseñarles a los robots cómo hacerlo (Captura de video)

Los robots ya se usan en logística y comienzan a llegar a hoteles y hogares

El aprendizaje busca ampliar la utilidad de estas máquinas en escenarios concretos. Mendelevich señaló que las empresas ya emplean robots para almacenamiento, logística, embalaje y algunas tareas sencillas de limpieza. También mencionó equipos destinados a la atención al público.

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En la feria CES de Las Vegas, agregó, se presentaron prototipos orientados al cuidado y a las tareas domésticas. Algunos hoteles empezaron a incorporar robots para la limpieza y la atención de clientes, aunque las funciones que pueden realizar dependen del grado de autonomía y de la preparación de cada espacio.

La periodista ubicó entre los posibles usos la asistencia a personas mayores. “Hay cada vez menos hijos en el mundo y más personas mayores”, afirmó al referirse a una demanda de cuidados que puede crecer en distintos países.

Mendelevich sostuvo que la automatización de estas tareas no implica necesariamente la eliminación de oficios. En paralelo, los desarrolladores trabajan en funciones que aumenten la autonomía de las máquinas, como la capacidad de cambiar sus propias baterías sin intervención humana.

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India: se graban mientras limpian, cocinan y doblan ropa para enseñarles a los robots cómo hacerlo (Captura de video)

Cinco millones de robots operan en fábricas

La presencia de robots ya es amplia en la industria. La periodista señaló que operan cinco millones de robots en fábricas, mientras que Amazon utiliza un millón en logística, embalaje y otras tareas vinculadas con el movimiento de productos.

Según explicó, parte de ese entrenamiento se apoya en personas que, con cámaras colocadas en la cabeza, muestran a las máquinas qué movimientos deben realizar. Los registros incluyen la trayectoria de las manos, la fuerza aplicada y el nivel de precisión que requiere cada acción.

Ese conjunto de datos apunta a que los robots puedan responder con mayor seguridad en hogares, depósitos y espacios de trabajo. La meta no es solo que reconozcan un objeto, sino que entiendan cómo tomarlo, moverlo y dejarlo en su lugar sin dañar lo que los rodea.

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