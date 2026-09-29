De 8 los sectores de la economía que más crecieron en la era Milei, hubo 6 que perdieron puestos de trabajo

Minas y canteras perdió 8.500 puestos desde diciembre de 2023. EFE/Mario Ruiz/Archivo

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El crecimiento de la actividad económica durante la era de Javier Milei no se tradujo, en la mayoría de los casos, en una mayor generación de empleo. De los 8 sectores que crecieron desde el inicio de la gestión, 6 redujeron su cantidad de trabajadores registrados. Mientras tanto, los rubros intensivos en mano de obra, como la industria y la construcción, siguen en declive.

Así surge de un estudio del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Este muestra que el agro, la minería y algunas ramas vinculadas a servicios financieros muestran un desempeño relativamente favorable, pero su capacidad de generación directa de puestos de trabajo es limitada.

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El agro anotó una mejora del 40% en términos de actividad respecto de 2023, seguido por la intermediación financiera, con un incremento del 19%, y minas y canteras, con un 16%. Sin embargo, ese desempeño no tuvo un correlato equivalente en el mercado laboral.

En el último año, a mayo de 2026, la explotación de minas y canteras, justamente la rama de mayor expansión relativa, perdió 5.200 empleos registrados, al pasar de 92.000 a 86.800 trabajadores. El agro incorporó apenas 1.700 puestos.

En conjunto, los sectores “estrella” de la economía terminaron con un saldo negativo de 3.500 puestos de trabajo en los últimos doce meses.

Si se compara con diciembre de 2023, el agro es el único de estos tres sectores que muestra un crecimiento del empleo, con 13.000 puestos adicionales, lo que supone una suba de 4,2%. En cambio, la intermediación financiera perdió 8.600 trabajadores (-5,7%) y la explotación de minas y canteras, 8.500 (-8,9%).

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la industria manufacturera, afectada por la debilidad del consumo y cambios en la estructura de costos, acumula una contracción del 8% y perdió 86.500 puestos registrados. Además, lleva 18 meses consecutivos en retroceso y concentra casi la mitad de la destrucción total de empleo asalariado registrado.

El comercio cayó 4% en términos acumulados, mientras que la cantidad de trabajadores se redujo 2,2% (27.600 puestos).

La construcción, sector afectado particularmente por el fin de la obra pública, anotó una caída de 7% en la actividad, mientras que perdió 44.600 puestos de trabajo (-10,6%).

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En este marco, desde noviembre de 2023, el EMAE acumuló un crecimiento de 5,6%, al tiempo que en el empleo privado registrado se destruyeron 329.667 puestos. Solo en el último año se perdieron unos 96.700.

La evolución del primer semestre, donde minas y canteras e intermediación financiera avanzaron y comercio e industria volvieron a mostrar números negativos, “sugiere que el patrón sectorial ya excede el impacto inicial del ajuste, en el cual algunos sectores continúan expandiéndose aun cuando la actividad agregada pierde dinamismo”, señaló el Centro RA.

La construcción, sector afectado particularmente por el fin de la obra pública, anotó una caída de 7% en la actividad, mientras que perdió 44.600 puestos de trabajo (-10,6%) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interrogante pasa por determinar si el crecimiento de algunos sectores alcanza para traccionar al conjunto de la economía, en un escenario marcado además por fuertes diferencias territoriales: mientras provincias como Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta y Santa Fe podrían beneficiarse de esta dinámica, el Gran Buenos Aires enfrenta una mayor exposición por su dependencia de la demanda interna.

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“Hasta el momento, la evidencia muestra que ese efecto de arrastre es débil. Los sectores exportadores pueden constituir una base importante para una expansión posterior, especialmente por generar divisas y financiar inversión. Sin embargo, para que esa mejora tenga un impacto más amplio deberían fortalecerse los vínculos con proveedores locales, la inversión y la generación de empleo directo e indirecto”, aseguró el informe.

“Los datos disponibles todavía no permiten observar ese proceso con claridad. Por eso, el impacto social de la recomposición productiva sigue siendo limitado. Las ramas que concentran una parte importante del empleo son precisamente las que presentan mayores dificultades. En ese contexto, el crecimiento de actividades relativamente intensivas en capital puede coexistir con una recuperación débil del empleo asalariado y de los ingresos vinculados al mercado interno”, concluyó.

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