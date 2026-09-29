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Lamine Yamal anotó dos golazos en el 4-1 de España a Croacia por la Nations League: todos los resultados de la fecha

El crack del Barcelona fue la figura en el segundo triunfo del campeón del mundo. Inglaterra venció 2-0 a República Checa

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España goleó 4-1 a Croacia en Sevilla y quedó como líder con puntaje ideal del Grupo A3 tras la segunda jornada de la UEFA Nations League. Dos goles de Lamine Yamal encabezaron una victoria que el equipo dirigido por Luis de la Fuente construyó luego de que los croatas emparejaran el marcador a los 26 minutos.

La apertura llegó a los 79 segundos de juego, en una acción que Croacia no alcanzó a tocar. Marc Cucurella recibió por la izquierda, combinó con Álex Baena y Fermín López dejó pasar el balón para que Yamal definiera de derecha ante Dominik Livakovic. España sostuvo la presión en el arranque: Baena exigió una atajada del arquero croata a los tres minutos y Pau Cubarsí probó desde afuera del área con un remate que se fue desviado.

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Josko Gvardiol envió un centro que Dion Beljo cabeceó al fondo del arco para el 1-1, resultado que alteró el desarrollo del primer tiempo. La igualdad duró poco: Yamal ejecutó un córner en corto, elevó el envío al área y Marc Pubill devolvió la ventaja a España con un cabezazo.

El delantero de 18 años volvió a aparecer a los 18 minutos del segundo tiempo. Pedri filtró un pase, Pubill dejó correr la pelota y Yamal definió sin ángulo para el 3-1 ante Livakovic. Nico Williams completó la goleada en el tramo final tras encarar a Josip Sutalo, en una noche que reafirmó el dominio español en la competición.

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Inglaterra, por su parte, venció 2-0 a República Checa como visitante en Praga, con goles de Anthony Gordon y Harry Kane. El conjunto de Thomas Tuchel había caído 3-2 ante España en Wembley durante la primera jornada y encontró su primera victoria del torneo tres días después.

El encuentro cambió a los 25 minutos de la primera parte, cuando el checo Pavel Sulc fue expulsado. Con un futbolista más, Inglaterra abrió el marcador a los dos minutos del complemento mediante un cabezazo de Gordon. Kane amplió la diferencia a los 24 minutos del segundo tiempo con un remate dentro del área: el capitán inglés llegó a 88 goles con la selección y amplió la distancia sobre Wayne Rooney, retirado con 53 tantos.

Inglaterra quedó con tres puntos en el grupo, la misma cantidad que Croacia. Su próximo compromiso será como visitante ante el conjunto balcánico, antes de recibir a República Checa el martes 6 de octubre.

En el Grupo B1, Suiza goleó 3-0 a Escocia en Hampden Park, con doblete de Zeki Amdouni, y quedó como único líder con puntaje ideal. En el mismo grupo, Eslovenia venció 2-0 a Macedonia del Norte.

En la Liga C, Islandia goleó 3-0 a Luxemburgo en un duelo que definía la cima del Grupo C4, mientras que Bulgaria y Estonia empataron 0-0. En el Grupo C1, Albania se impuso 3-0 a San Marino y Finlandia igualó 0-0 con Bielorrusia. En el Grupo C3, Eslovaquia derrotó 2-1 a Kazajistán y Moldavia empató 1-1 con Islas Feroe. Este jueves comenzará la tercera fecha.

MÁS PARTIDOS DE LA SEGUNDA FECHA:

Escocia 0-3 Suiza

Luxemburgo 0-3 Islandia

Eslovaquia 2-1 Kazajistán

Eslovenia 2-0 Macedonia del Norte

Finlandia 0-0 Bielorrusia

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