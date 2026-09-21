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Google busca competir con el MacBook Air de Apple: precio y hardware del Googlebook

Los nuevos equipos combinan hardware preparado para inteligencia artificial con un sistema operativo que integra funciones de Chrome OS y Android

Google anunció sus cinco modelos de Googlebook en colaboración con diferentes marcas.
Google anunció sus cinco modelos de Googlebook en colaboración con diferentes marcas. (Google)
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Google ha presentado oficialmente los primeros Googlebook, una nueva categoría de portátiles con la que busca competir directamente con equipos como el MacBook Air y con la amplia oferta de ordenadores con Windows 11. Los dispositivos ya tienen especificaciones, precios y fechas de lanzamiento confirmados, después de que la compañía adelantara esta nueva familia de equipos en mayo.

Los primeros modelos serán fabricados por Acer, Asus, HP, Lenovo y Dell, y llegarán al mercado con procesadores de Intel y Qualcomm. Google también trabaja con MediaTek en un chip específico para esta categoría, aunque el Dimensity CX C10 Max se utilizará en otros equipos que todavía no forman parte de esta primera generación.

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El precio de entrada anunciado es de 899 dólares, aunque esa cifra corresponde únicamente al Acer Googlebook 14 y estará disponible de forma limitada. El resto de los modelos presentados supera los 1.000 dólares, con precios que alcanzan los 1.299 dólares.

Google presentó los primeros Googlebook, una nueva categoría de portátiles con la que busca competir en el mercado de equipos premium. (Google)
Google presentó los primeros Googlebook, una nueva categoría de portátiles con la que busca competir en el mercado de equipos premium. (Google)

Cinco modelos con hardware preparado para la IA

La primera generación está formada por el Acer Googlebook 14, Asus Googlebook 14, HP Googlebook 14, Lenovo Googlebook 15 y Dell XPS Googlebook.

Los equipos utilizan procesadores Intel de la familia Panther Lake o el Snapdragon X Elite de Qualcomm, dependiendo del modelo. Todos parten de una configuración de 16 GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento puede alcanzar 1 TB.

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Otra característica común es la incorporación de una NPU de hasta 45 TOPS, una unidad especializada en ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Esto permitirá procesar determinadas funciones de IA sin depender exclusivamente de la nube.

Las pantallas también buscan diferenciar a estos portátiles. Todos los modelos cuentan con paneles táctiles y algunos incorporan tecnología OLED, aunque las características concretas varían entre fabricantes.

Los primeros Googlebook llegan con procesadores Intel y Qualcomm, 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento y funciones de inteligencia artificial. (Google)
Los primeros Googlebook llegan con procesadores Intel y Qualcomm, 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento y funciones de inteligencia artificial. (Google)

Un nuevo sistema operativo mezcla Chrome OS y Android

Más allá de las especificaciones, uno de los principales cambios de los Googlebook está en el software. Google ha desarrollado un nuevo sistema operativo que combina elementos de Chrome OS y Android, con una integración especialmente estrecha entre el ordenador y los teléfonos Android.

La compañía busca que ambos dispositivos funcionen de manera más conectada. Entre las posibilidades se encuentra continuar en el portátil una tarea que comenzó en el teléfono, duplicar aplicaciones y acceder a archivos entre ambos equipos.

La inteligencia artificial también ocupa un lugar central. Los Googlebook incorporan Gemini Intelligence y funciones como el denominado Puntero mágico, además de compatibilidad con miles de aplicaciones de Android.

Google también destaca la presencia de aplicaciones profesionales como Photoshop y Lightroom y una terminal orientada a desarrolladores. Esta última permitirá utilizar herramientas de programación basadas en IA, entre ellas Claude Code.

Acer, Asus, HP, Lenovo y Dell son los fabricantes que forman parte de la primera generación de Googlebook presentada por Google. (Google)
Acer, Asus, HP, Lenovo y Dell son los fabricantes que forman parte de la primera generación de Googlebook presentada por Google. (Google)

Hasta 10 años de actualizaciones

Uno de los compromisos más relevantes de Google está relacionado con la vida útil de los equipos. La compañía asegura que los Googlebook recibirán actualizaciones de software durante hasta 10 años.

La promesa busca ofrecer un periodo de soporte prolongado y convertirse en uno de los elementos diferenciadores frente a otros portátiles. La estrategia también apunta a que los usuarios puedan mantener sus dispositivos actualizados durante buena parte de su vida útil.

Además, los compradores recibirán 12 meses de Google AI Pro, que incluye 5 TB de almacenamiento en la nube, junto con tres meses de prueba de YouTube Premium, CapCut y Adobe Photoshop.

Los nuevos portátiles combinan un sistema operativo basado en Chrome OS y Android con funciones de IA y hasta 10 años de actualizaciones. (Google)
Los nuevos portátiles combinan un sistema operativo basado en Chrome OS y Android con funciones de IA y hasta 10 años de actualizaciones. (Google)

Cuándo llegarán y cuánto costarán

Los primeros Googlebook ya pueden reservarse y estarán disponibles en Estados Unidos desde el 4 de octubre. Un día después comenzará su comercialización en Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia.

Por ahora, Google no ha confirmado su lanzamiento en España ni en Latinoamérica.

Los precios iniciales anunciados para los cinco modelos son: 899 dólares para el Acer Googlebook 14, 1.299 dólares para el Asus Googlebook 14, 1.299 dólares para el HP Googlebook 14, 1.299 dólares para el Lenovo Googlebook 15 y 1.199 dólares para el Dell XPS Googlebook.

Con esta primera generación, Google deja de hablar únicamente de una nueva categoría de portátiles y pone sobre la mesa equipos concretos con hardware orientado a la inteligencia artificial, integración con Android y un periodo de soporte de hasta una década.

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