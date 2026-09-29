Sociedad

Conmoción en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el Cerro Crestón

La víctima tenía 29 años y estaba junto a su pareja cuando ocurrió el desprendimiento de nieve en las inmediaciones del Lago del Desierto. El hombre resultó herido, pero está fuera de peligro

Una turista francesa de 29 años murió tras una avalancha en el cerro Crestón, cerca de El Chaltén
Una turista francesa de 29 años murió tras una avalancha en el cerro Crestón, cerca de El Chaltén
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Una turista francesa de 29 años murió este martes tras una avalancha en el cerro Crestón, en las inmediaciones del Lago del Desierto, ubicado en la localidad santacruzeña de El Chaltén. Un hombre que era pareja de la víctima, también de nacionalidad francesa, resultó herido y está fuera de peligro.

Según informó La Opinión Austral y pudo confirmar Infobae, la mujer falleció producto de las heridas que le provocó el desprendimiento de nieve, en una de las zonas más concurridas para hacer trekking de montaña.

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El mismo medio informó que ambos turistas se encontraban en el sector cuando, alrededor de las 12:30 de este martes, se produjo el desprendimiento en una zona de alta montaña. Tras recibir la alerta, se puso en marcha un operativo de rescate con la participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Los rescatistas debieron trasladarse hasta el área de Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, y continuar luego a pie hacia el sector afectado por la avalancha. El terreno presentó condiciones de alta complejidad: fuertes pendientes y el acceso limitado propio de la cordillera patagónica en esta época del año dificultaron las tareas desde el primer momento.

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Camioneta de Gendarmería Nacional, varias personas, un bulldozer amarillo, camino de tierra, nieve y montañas nevadas bajo un cielo nublado
Organismos de seguridad y salud desplegaron un operativo conjunto para responder a la alerta de emergencia (Imagen de Archivo/Gendarmería Nacional)

Luego de varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia lograron localizar a los dos ciudadanos franceses que habían quedado atrapados por el desprendimiento. Durante las maniobras se confirmó el fallecimiento de la mujer. Su compañero fue evacuado y trasladado para recibir atención médica; según las primeras informaciones oficiales, se encuentra fuera de peligro. El cuerpo de la víctima ya se encuentra en El Chaltén, donde quedaron concentradas las actuaciones correspondientes.

El Cerro Crestón es una montaña de carácter alpino que alcanza aproximadamente los 3.100 metros de altitud. Se ubica en el sector norte de la cordillera patagónica, al sur del Cerro Vespignani y a entre 35 y 40 kilómetros al norte de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. La zona es frecuentada por andinistas y deportistas que realizan trekking en glaciares, esquí de travesía y ascensos de alta dificultad. Desde sus laderas se obtienen vistas panorámicas hacia la cara norte del Monte Fitz Roy y el Campo de Hielo Patagónico Sur.

Noticia en desarrollo.

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