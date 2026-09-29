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Se confirmó la nueva pelea del argentino Kevin Vallejos en UFC: por qué podría ser un punto de inflexión en su carrera

Con 24 años buscará seguir escalando en el ranking para pelear por el título. El Chino se medirá ante Aljamain Sterling, ubicado en el cuarto lugar de la categoría pluma

Kevin Vallejos volverá a subirse al octágono en noviembre
Kevin Vallejos volverá a subirse al octágono en noviembre
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El panorama de las artes marciales mixtas para Argentina ha alcanzado su punto más alto de expectativa. Después de la victoria de Ailin Pérez, que la posicionó en el segundo escalón del ranking en su categoría, se ha confirmado de manera oficial que el marplatense Kevin El Chino Vallejos se medirá cara a cara contra el ex monarca de peso gallo y actual número 4 de la división, Aljamain Sterling. El esperado combate se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre de 2026 y funcionará como la pelea coestelar de una cartelera que promete paralizar a los fanáticos del deporte en Medio Oriente.

El majestuoso escenario de Doha será testigo del evento UFC Qatar, una velada clave para el cierre del calendario 2026 de la compañía liderada por Dana White. El enfrentamiento entre Vallejos y Sterling, pactado a tres asaltos en la categoría de peso pluma (145 libras), representa un clásico duelo de estilos dentro del octágono. Mientras el argentino destaca por su velocidad, precisión y una letal potencia de nocaut en el golpeo de pie, el norteamericano pondrá a prueba la resistencia de su rival mediante un grappling y juego de suelo de nivel élite, considerados entre los más dominantes del circuito mundial.

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Con apenas 24 años, el peleador oriundo de Batán, vive una realidad de ensueño. Tras irrumpir con fuerza desde el Dana White’s Contender Series, sumó triunfos resonantes, incluyendo un espectacular nocaut frente a Giga Chikadze y una fulminante victoria en el primer round ante el veterano Josh Emmett.

Actualmente, El Chino Vallejos ocupa sólidamente el puesto 10 del ranking oficial de peso pluma de la UFC. El ascenso del argentino ha sido meteórico, consolidándose rápidamente entre la élite tras demoler a figuras experimentadas de la división. Esta colocación en el Top 10 internacional no solo ratifica que dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad, sino que además justifica por qué la compañía le otorga un desafío de magnitudes estelares que podría catapultarlo directo hacia los cinco mejores del mundo.

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Kevin Vallejos UFC
Se confirmó la pelea de Vallejos en UFC

En la esquina opuesta estará Aljamain Funk Master Sterling. El experimentado peleador estadounidense de 37 años ostenta en su palmarés el haber sido campeón mundial de las 135 libras (peso gallo). Tras dar el salto definitivo al peso pluma, Sterling llega con un récord de 3-1 en su nueva casa, viniendo de dictar una auténtica clase de control y lucha en su última presentación ante el duro Youssef Zalal. Ubicado en la cuarta posición del ranking, Sterling aceptó el reto del peligroso argentino en busca de sellar su boleto definitivo hacia una oportunidad por el cinturón que hoy está bajo el control de Alexander Volkanovski.

Para Vallejos se trata de la oportunidad de su vida. De salir con la mano en alto el 21 de noviembre en Qatar, Argentina se asegurará otro luchador dentro del Top y con serias probabilidades de luchar por el título de su división.

La última presentación de Kevin Vallejos en el octágono consolidó su estatus como una de las realidades más electrizantes del deporte actual. El pasado 14 de marzo de 2026, en lo que fue la pelea estelar de UFC Fight Night, El Chino dio una exhibición absoluta al noquear de forma fulminante al experimentado Josh Emmett en apenas 3 minutos y 33 segundos del primer asalto, actuación que le valió un impactante bono extra de 100.000 dólares. Con este impactante resultado, el marplatense elevó su récord invicto dentro de la UFC a un perfecto 4-0 —con un historial que incluye un espectacular nocaut con puño giratorio frente a Giga Chikadze y triunfos sobre Danny Silva y Seung Woo Choi— demostrando que su paso por la compañía es un camino directo hacia la elite mundial.

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