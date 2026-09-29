Cinco cuentas, terrenos y viajes al exterior: los movimientos de dinero que se atribuyen a la hija de alias Fito

La detención de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta ocurrió en Sabana de Torres mediante una alerta de Interpol - crédito X

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La captura de Michelle Macías Peñarrieta en Colombia permitirá reactivar una parte del caso Blanqueo Fito que permanecía suspendida desde marzo de 2026. La hija de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, deberá enfrentar en Ecuador un juicio por lavado de activos en el que la Fiscalía sostiene que sus cuentas fueron utilizadas como parte del circuito financiero del entorno familiar del líder de Los Choneros.

Macías fue detenida el 27 de septiembre junto con su madre, Inda Peñarrieta, en Sabana de Torres, en el departamento colombiano de Santander. Ambas estaban prófugas y tenían activa una difusión roja de Interpol. Su ausencia había impedido continuar el juicio en su contra, pues la legislación ecuatoriana no permite juzgar en ausencia el lavado de activos.

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El proceso se originó en abril de 2024 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). En marzo de este año, 17 personas y cuatro empresas fueron llamadas a juicio. La Fiscalía sostiene que alias “Fito” utilizó distintos círculos de su familia para introducir en el sistema económico recursos de presunto origen ilícito.

Michelle Macías aparece dentro de uno de esos grupos. Según consta en el expediente citado por Ecuavisa, la acusación considera que las cuentas bancarias funcionaron como un “vehículo o brazo financiero” entre los procesados.

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La investigación ecuatoriana sostiene el uso de empresas ficticias para canalizar recursos de la organización Los Choneros - crédito Policía Nacional de Colombia

Un análisis de la UAFE al que accedió Primicias ofrece ahora una radiografía más detallada de sus movimientos económicos. Según ese medio, Macías registró ingresos por USD 515.704 entre 2020 y 2024 a través de cinco cuentas bancarias. Ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), sin embargo, había declarado USD 258.920 durante el mismo período. La diferencia alcanza aproximadamente USD 256.784.

Los USD 515.704 no equivalen a dinero que haya sido declarado judicialmente como producto del lavado de activos. Son los ingresos identificados por la UAFE dentro del análisis financiero. Otras investigaciones periodísticas habían informado previamente de unos USD 435.904 en operaciones consideradas inusuales e injustificadas.

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Según Primicias, la UAFE identificó además transferencias procedentes de 43 personas. Entre los remitentes constan individuos relacionados con Los Choneros y personas con antecedentes o investigaciones por delitos como narcotráfico, tráfico de armas, asesinato y secuestro.

La extradición de Fito se produce tres semanas después de su recaptura en las afueras de Manta

El perfil tributario de Macías también forma parte del expediente. Comenzó sus actividades económicas en julio de 2021 y llegó a registrar al menos ocho actividades, desde alojamiento y producción musical hasta venta de pescado, carne, cosméticos, ropa y productos de ferretería. También declaró un establecimiento dedicado a la cría de cerdos denominado The Queen of Pigs.

La UAFE inspeccionó algunas de las direcciones registradas en Manta. Según Primicias, en varios lugares no encontró establecimientos comerciales funcionando y en las direcciones declaradas para el hostal La Pinta y Lion’s Network halló inmuebles destinados a vivienda.

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El análisis también reconstruyó adquisiciones realizadas desde que Macías alcanzó la mayoría de edad. El mismo medio informó que en diciembre de 2020 compró un terreno de una hectárea en Villingota, Santa Elena, valorado en USD 40.000. En 2022 adquirió una motocicleta Yamaha por USD 11.407 y, al año siguiente, un terreno de 656,87 metros cuadrados en Manta por USD 89.999.

En 2024 sumó dos vehículos: un Chevrolet Sail, cuyo precio no consta en la información divulgada, y un Chevrolet Groove Premier valorado en USD 24.490. Su patrimonio declarado pasó de USD 40.781 en 2021 a USD 68.229 en 2024.

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Las dos mujeres fueron capturadas en Sabana de Torres, departamento de Santander - crédito @johnreimbergoviedo/Instagram

Los viajes también fueron incorporados al análisis. Según Primicias, la UAFE encontró USD 23.652 en facturas de pasajes entre 2023 y 2024. Los destinos incluyeron Bogotá, Medellín y Cartagena, en Colombia; Córdoba, en Argentina; Madrid y Barcelona, en España; y Galápagos.

La defensa de Macías rechaza la tesis de la Fiscalía. Sostiene que sus actividades económicas explican sus ingresos, que recibir transferencias de familiares o conocidos no constituye por sí mismo un delito y que sus bienes fueron adquiridos legalmente.

La situación de Michelle Macías es distinta de la de otros procesados que ya fueron condenados dentro de Blanqueo Fito. Ella todavía no tiene sentencia por lavado de activos. Su detención permite ahora que el proceso suspendido continúe y que la Fiscalía presente ante un tribunal las pruebas con las que pretende demostrar que sus movimientos financieros formaban parte del esquema atribuido al entorno de alias “Fito”.

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