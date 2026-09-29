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Riesgos de instalar la APK de XUPER TV en el televisor: malware, publicidad y robo de contraseñas

Ver películas o series gratis se puede volver un problema cuando se utilizan aplicaciones piratas que no cumplen con verificaciones de seguridad

(Imagen Ilustrativa Infobae)
XUPER TV ha sido sancionada en varios países por infringir leyes de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Instalar la APK de XUPER TV, antes conocida como Magis TV, puede parecer una alternativa para acceder gratis a películas y series. Pero la descarga de este tipo de aplicaciones fuera de las tiendas oficiales expone al televisor a malware, publicidad invasiva y accesos que exceden las funciones de una plataforma de video.

ESET advierte que las apps streaming no oficiales carecen de los controles de revisión que aplican Google Play Store y App Store. Ese contexto facilita la circulación de archivos modificados, versiones falsas y software que puede afectar tanto al dispositivo donde se instala como a la red doméstica a la que se conecta.

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Cómo una app pirata puede acceder a archivos personales

El análisis sobre la APK de Magis TV detectó solicitudes de acceso que no resultan necesarias para reproducir contenido audiovisual. Entre otras facultades, la aplicación puede consultar archivos almacenados en el dispositivo, como fotografías, videos, documentos y grabaciones de audio.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo blanco y azul de XUPER TV en su pantalla, con un fondo interior borroso.
El peligro aumenta cuando la APK se descargar en un celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un televisor, esos datos pueden ser limitados, aunque el riesgo aumenta cuando la app se instala en un celular, tableta, TV Box o dispositivo que comparte archivos con otros dispositivos.

El acceso al almacenamiento puede exponer información privada, incluidas copias de documentos, audios personales o archivos descargados que contengan datos sensibles.

Qué riesgos tiene que la aplicación observe la actividad del dispositivo

La investigación identificó capacidades que permitirían conocer qué otras aplicaciones están abiertas o se ejecutan en el dispositivo. Esa información puede revelar hábitos de uso y dar pistas sobre servicios instalados, como plataformas bancarias, aplicaciones de correo, redes sociales o administradores de contraseñas.

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Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
XUPER TV puede vigilar los movimientos que se hacen desde el dispositivo. (Foto: XUPER TV)

Por sí sola, esa capacidad no implica que se produzca un robo de datos. El problema aparece si un actor malicioso utiliza esa información para preparar engaños más precisos o identificar aplicaciones que puedan ser atacadas.

Los datos sobre la actividad del dispositivo pueden ayudar a diseñar fraudes dirigidos, sobre todo si se combinan con enlaces falsos, avisos de actualización o mensajes que imitan servicios conocidos.

De qué forma puede XUPER TV instalar programas adicionales en el televisor

De acuerdo con ESET, la aplicación analizada cuenta con facultades que podrían facilitar la instalación de paquetes adicionales. En términos prácticos, esto abre la posibilidad de que el usuario reciba una supuesta actualización, un complemento para ver un canal o una corrección técnica que, en realidad, incorpore otro programa al dispositivo.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Magis TV o XUPER TV pueden instalar programas maliciosos en el dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

Ese mecanismo puede utilizarse para introducir spyware, troyanos o herramientas de robo de información como contraseñas. Puede derivar en la aparición de aplicaciones desconocidas, cambios en la pantalla de inicio o fallas de rendimiento.

Si el televisor almacena sesiones iniciadas en servicios digitales, correos o navegadores, una intrusión de ese tipo puede aumentar el riesgo de que se obtengan credenciales de acceso.

Por qué es peligrosa la publicidad invasiva en el televisor

Las aplicaciones no oficiales pueden mostrar notificaciones y avisos emergentes fuera de la reproducción de contenido. ESET advierte que esa función puede ser aprovechada para enviar publicidad no deseada, mensajes con enlaces engañosos o alertas que buscan convencer al usuario de entregar información.

Un control remoto en la mano de una persona apuntando a la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los anuncios en el televisor pueden ser una señal de intrusión de virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aviso puede simular una actualización del sistema, un premio, una advertencia de seguridad o un pedido para iniciar sesión. El phishing busca obtener contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación mediante páginas que imitan a servicios legítimos.

En una pantalla de televisión, donde es más difícil revisar direcciones web y detalles del mensaje, identificar esos engaños puede resultar más complejo.

Qué otros problemas puede causar la APK dentro de la red doméstica

El riesgo no se limita al dispositivo donde se instaló la APK. Un aparato comprometido puede convertirse en un punto de entrada a la red WiFi del hogar, desde donde un atacante podría intentar detectar otros aparatos conectados, como computadoras, teléfonos, cámaras de seguridad o sistemas de almacenamiento.

Los expertos clasifican este tipo de aplicaciones dentro de las potencialmente indeseables cuando solicitan accesos invasivos o incorporan comportamientos que no se corresponden con un servicio convencional de streaming.

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