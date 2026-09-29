El FMI advirtió a Uruguay: desde 2016 avanza a un ritmo insuficiente para alcanzar a países ricos

Misión del FMI en Uruguay junto a jerarcas del Ministerio de Economía (MEF)

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó la semana pasada su misión por Uruguay, que estuvo encabezada por Raphael Espinoza. En el comunicado final, el organismo multilateral destacó avances del país en su macroeconomía, que le permiten afrontar shocks externos como el aumento del precio de los combustibles a nivel internacional y eventos climáticos como El Niño. También marcó algunas advertencias, como que la tasa de crecimiento es “insuficiente” para ser una economía avanzada.

Según el FMI, la economía uruguaya mostró “resiliencia” ante este moderado crecimiento, que estuvo respaldada por “instituciones sólidas y marcos de políticas creíbles”. Además, el fondo destacó que la inflación se ha mantenido dentro del objetivo que se fijaron las autoridades “gracias a una política monetaria proactiva”.

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Presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (X Kristalina Georgieva)

El documento de los técnicos señala que en el segundo año del mandato de Yamandú Orsi se continúa enfatizando “la importancia de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento inclusivo”. Agrega que el gobierno impulsa “reformas para estimular el crecimiento, crear más y mejores empleos y reducir la pobreza”.

En cuanto a los riesgos y perspectivas, el FMI proyecta un crecimiento de 1,3% en 2026, una cifra menos optimista que la proyectada por el Ministerio de Economía de Gabriel Oddone. Sin ser el agro –que sufre un efecto de la sequía del primer tramo del año–, “el resto de la economía está creciendo en torno a su potencial”, destaca el fondo.

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El FMI estima que, en 2027, el crecimiento será del 2,4% y que la inflación se estabilizará en torno al 4,5%, la meta fijada por el gobierno.

La presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, en Uruguay (x Kristalina Georgieva)

Por otro lado, el organismo también proyecta que los riesgos macroeconómicos del país “se inclinan a la baja”.

“Los escenarios negativos tienen su origen en el entorno internacional, tales como condiciones financieras mundiales más restrictivas y shocks en el precio del petróleo, aunque la elevada proporción de energía renovable en Uruguay mitiga esta vulnerabilidad. Los shocks relacionados con condiciones meteorológicas, incluido El Niño, plantean riesgos para la agricultura”, dice el informe.

Hay otro escenario positivo que proyecta el FMI: el sector agrícola tendrá ingresos más altos, habrá “nuevas oportunidades para acceder a mercados y atraer inversiones” y los efectos de las reformas serán “más fuertes de lo previsto”.

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Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, en Uruguay

Respecto a la política fiscal del gobierno de Orsi, el texto analiza que las proyecciones “siguen siendo acordes con los objetivos del presupuesto quinquenal”, votado en el Parlamento en el primer año de gestión.

Además, el Fondo Monetario elogia “reformas recientes del marco fiscal” y destaca la incorporación de mecanismos que afianzarán la “credibilidad de las políticas” y promoverán la “sostenibilidad de la deuda”. Considera también que la política monetaria que siguió el país “ha sido adecuadamente reactiva y predecible”.

En el capítulo de aspectos estructurales, el FMI advierte por el magro aumento del Producto Interno Bruto en el país (PIB).

“Desde 2016, el crecimiento promedió solo el 1,2 por ciento, una cifra insuficiente para converger hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. Aprovechando el ímpetu reformador de su primer año en el cargo, el gobierno está impulsando un programa de crecimiento inclusivo”, dice el documento.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en un Consejo de Ministros (Presidencia)

El FMI destaca una Ley de Empleo enviada al Parlamento y el proyecto de ley de Competitividad, que incluye una reforma estatal para bajar costos, reducir trámites y fomentar la competencia. “Aborda los obstáculos identificados por las empresas, para así facilitar el comercio, fortalecer la competencia, reducir los trámites burocráticos y atraer inversiones”, describe el fondo.

Por último, el FMI deja unas advertencias sobre la educación: “La educación secundaria aún se encuentra rezagada respecto de los estándares de las economías avanzadas, particularmente en las tasas de graduación y en el desempeño en matemáticas”.