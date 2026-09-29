Un juez convalidó la internación de Pity Álvarez y pidió evaluar su traslado a una institución especializada

Cristian Pity Álvarez durante una de las audiencias del juicio que lo tiene como acusado de homicidio (Foto: Maximiliano Luna)

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Una resolución del Juzgado Civil 4 convalidó la internación de Cristian “Pity” Álvarez en el Hospital Tornú y ordenó que se evalúe su eventual traslado a una institución especializada. La medida establece además la prohibición de difundir datos puntuales sobre la salud mental del músico.

El expediente civil, que tramita bajo la carátula “Álvarez Congiú, Cristian Gabriel s/ determinación de la capacidad”, dispone que el director del hospital remita un informe sobre la evolución del paciente cada 30 días y comunique al juzgado cualquier novedad de relevancia.

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El tribunal fundamentó la decisión en la necesidad de resguardar el derecho a la salud y la integridad física y psíquica de Álvarez. A la vez, recordó que la internación debe aplicarse durante el tiempo más breve posible y que, cuando cesen las causas que la motivaron, corresponde otorgar el alta sin requerir una nueva orden judicial.

La resolución no brinda detalles sobre el cuadro clínico del músico. Tampoco podrán difundirse: el juzgado decretó una medida cautelar que ordena el cese de la publicación de información específica vinculada con su salud mental en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales. La decisión fue comunicada al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

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El Juzgado Civil 4 requirió además a una clínica privada (cuyo nombre se reserva) que informe en un plazo de 48 horas si está en condiciones de admitir a Álvarez para una eventual internación involuntaria.

También intimó a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) a gestionar con urgencia una vacante en una institución prestadora de su cobertura médica, apto para sus necesidades terapéuticas y clínicas.

El posible traslado dependerá del criterio de los profesionales que lo asisten. Si no estuviera en condiciones de ser derivado, SADAIC deberá reservar una vacante en un dispositivo adecuado para concretar el ingreso cuando los médicos lo indiquen.

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Hasta que obtenga el alta, Álvarez solo podrá salir del Hospital Tornú a través de una derivación a otro establecimiento de salud. El traslado deberá realizarse en ambulancia y con el acompañamiento de un familiar responsable. El hospital, además, quedó habilitado a solicitar custodia policial si lo considera necesario para garantizar la continuidad del tratamiento.

Una audiencia suspendida

La resolución se conoció después de la audiencia que se realizó el lunes 28 de septiembre en el juicio oral que tiene a Álvarez como acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

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Durante la jornada, la defensa volvió a solicitar la suspensión del debate por la internación del músico. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 rechazó inicialmente el planteo y dispuso un cuarto intermedio para intentar que Álvarez participara de manera remota desde el Hospital Tornú.

La conexión no pudo concretarse y los siete testigos que estaban citados no declararon. El debate pasó a un cuarto intermedio y las declaraciones fueron reprogramadas para el miércoles.

El tribunal también solicitó una ampliación de la evaluación remitida por el hospital para establecer en qué condiciones se encontraba el imputado ante la posibilidad de que siguiera la audiencia por videollamada.

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Álvarez está acusado de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. La defensa sostiene que su estado de salud impide la continuidad del proceso en estas condiciones, mientras que la Fiscalía y la querella se opusieron a suspender el debate.

“Me va a explotar la cabeza”

Durante una entrevista telefónica con Moria Casán en Canal 13, Álvarez dijo que espera ser externado en las próximas horas y no hizo referencia a la reciente resolución judicial.

El músico se refirió a la presión que, según dijo, le genera el proceso judicial y a sus proyectos musicales. “No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”, afirmó en relación con la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

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El músico sostuvo que la música ocupa un lugar central en su vida y cuestionó a quienes interpretan su desempeño sobre el escenario como una señal de que puede afrontar sin dificultades las instancias judiciales. “Yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo”, expresó.

“Por la situación que vengo manejando, esto de mi juicio y también de las fechas que suspendí y todo eso, es como que tengo en la cabeza, eh... Si, si no fuera por esto del juicio, me, me, me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga: arte y seguro algún boludo va a ser cuadernos, ¿viste?“, dijo en otro fragmento del reportaje.

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En la conversación, Álvarez aludió además a lo ocurrido durante la audiencia del lunes: “Me pasó que colapsé, tengo tantas cosas en la cabeza que me agarra así como un brote psicótico y la verdad es que yo no me acuerdo de nada”.