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Aston Martin confirmó a su dupla de pilotos para el 2027 y sólo quedan cuatro butacas disponibles en la Fórmula 1

Finalmente, Lance Stroll y Fernando Alonso serán los titulares del equipo por quinta temporada consecutiva. Haas y Racing Bulls faltan oficializar sus corredores para el próximo año

Fernando Alonso sonríe en primer plano mientras Lance Stroll permanece de pie detrás de él, ambos con vestimenta verde y negra de Aston Martin
Lance Stroll y Fernando fueron confirmados como pilotos de Aston Martin para el 2027 (Foto: Aston Martin oficial)
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El equipo Aston Martin anunció este martes que Lance Stroll y Fernando Alonso continuarán como dupla de pilotos en la temporada 2027, tras extender sus contratos a largo plazo. La confirmación deja el calendario de pilotos de la Fórmula 1 casi cerrado para ese año: todavía restan definirse cuatro asientos, dos en Haas y dos en Racing Bulls.

En Haas, es un hecho que Ollie Bearman permanecerá, pero la duda está en quién lo acompañará: Esteban Ocon sería reemplazado por el brasileño Rafael Cámara. En Racing Bulls, el interrogante gira en torno a si Arvid Lindblad tendrá como compañero a Liam Lawson —actual ocupante del asiento— o si el neozelandés cede su lugar al búlgaro Nikola Tsolov.

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Infografía gráfica con escudos de equipos de Fórmula 1, fotos y nombres de pilotos sobre un fondo blanco con franjas de colores
Así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para el 2027 (Foto: @F1)

La confirmación de Alonso llegó después de semanas de incertidumbre generada por el propio piloto, no por el equipo. El doble campeón del mundo había sembrado dudas sobre su continuidad al tomarse un tiempo prolongado para evaluar su futuro, antes de resolver finalmente extender su vínculo con la escudería británica.

“Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel”, declaró Alonso en el comunicado oficial. Desde su llegada al equipo en 2023, el español disputó 85 Grandes Premios, acumuló ocho podios y dos segundos puestos.

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Con la renovación, Stroll y Alonso completarán su quinta temporada consecutiva como compañeros de equipo, una continuidad poco habitual en la Fórmula 1 actual. Stroll, hijo del propietario de la escudería, llegó al equipo en 2019 —cuando aún competía bajo el nombre Racing Point— y acumula más de 200 grandes premios en su carrera, con tres podios. El corredor de 27 años, en 2027 disputará su undécima temporada en la categoría.

“He estado en este camino desde el principio y creo que tenemos los recursos y las personas para convertirnos en un equipo ganador. En Silverstone se está trabajando arduamente y se están logrando avances reales, y la determinación que veo en cada departamento es una gran motivación para mí. Sé que vamos por el buen camino y mi compromiso es más fuerte que nunca para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos”, afirmó Stroll, según el comunicado de la escudería.

El presidente ejecutivo del equipo, Lawrence Stroll, celebró la renovación como un paso clave en la hoja de ruta de la organización. “Lance y Fernando han sido una parte crucial de nuestro camino y estamos muy contentos de confirmar que continuarán con nosotros en el próximo capítulo del equipo”, señaló.

El directivo subrayó que contar con la dupla de mayor experiencia del paddock aporta profundidad técnica y conocimiento de carrera al proceso de desarrollo. La escudería, que tiene su base en Silverstone, Reino Unido, atraviesa una etapa de transformación técnica de cara al nuevo ciclo reglamentario.

La oficialización se conoce en las horas previas al Gran Premio de Bahréin que tendrá una particularidad: se correrá en Malasia por la situación en Medio Oriente, pero seguirá con ese nombre por cuestiones de patrocinio. En este marco, sólo restan por oficializarse cuatro asientos en la F1 con la lupa puesta sobre Haas: Ocon tendría los días contados e, incluso, el medio neerlandés Formule1 aseguró en las últimas horas que Cámara ya firmó su contrato.

Haas ha fichado al joven talento de la Fórmula 2 y piloto junior de Ferrari, Rafael Cámara, para 2027. El brasileño de 21 años hereda el asiento de Esteban Ocon, cuyo contrato finaliza a finales de este año. Tras ello, el veterano francés se despedirá de la Fórmula 1. Dejará la máxima categoría para unirse al WEC, donde competirá con el equipo oficial de Toyota, socio técnico clave de Haas”, aseguró el periodista Matthijs Nijhuis.

En caso que finalmente esto se haga oficial, sólo restará saber cuál será la decisión de la estructura Red Bull sobre el asiento de Liam Lawson con Tsolov peleando desde la Fórmula 2 para dar el salto. La resolución en este equipo se realizaría en “unos meses”, por lo que permanecerán las dudas. Sin embargo, el portal PlanteF1 asegura que la idea es continuar con Lawson-Lindblad y subir a Tsolov como reserva.

“Nikola está haciendo una temporada muy fuerte. Está liderando el campeonato y estamos muy, muy contentos con el progreso que ha estado haciendo, tanto en la pista como por lo que vemos que está haciendo con nosotros en Milton Keynes en el simulador. Creemos que tenemos tiempo para tomar decisiones sobre lo que va a pasar con él el próximo año. En todos los casos, un poco como cuando hablamos antes con Isack, tenemos una visión a largo plazo con Nikola. Lo que nos importa es asegurarnos de ponerlo en el entorno adecuado para que todo su potencial salga a la luz. Así que el potencial parece muy alto y tomaremos la decisión en unos meses sobre cuál será su programa para el próximo año”, expresó el jefe de Red Bull Laurent Mekies en las horaws previas a la carrera en Bakú, evitando dar precisiones sobre el tema.

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