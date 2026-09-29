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La OTAN instó a mantener la calma ante la campaña de sabotaje rusa en Europa: “Rusia sabe que somos más fuertes”

Mark Rutte advirtió que las acciones de Moscú “a veces tienen impacto”, pero insistió en que no logran debilitar el apoyo occidental a Ucrania, en momentos en que Estonia y Alemania denunciaron nuevos incidentes

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una conferencia en Des Moines, Iowa, el 22 de septiembre de 2026, antes de asegurar que la campaña de sabotaje rusa en Europa "está fracasando" (AP Foto/Charlie Neibergall)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una conferencia en Des Moines, Iowa, el 22 de septiembre de 2026, antes de asegurar que la campaña de sabotaje rusa en Europa "está fracasando" (AP Foto/Charlie Neibergall)
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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió este martes “calma” frente a la campaña de sabotaje que atribuye a Rusia en Europa, y aseguró que esas acciones “están fracasando” en su intento de debilitar el apoyo a Ucrania.

Horas antes, Estonia se había convertido en el último país en responsabilizar oficialmente a Rusia por uno de estos incidentes, al afirmar que los “servicios especiales” de Moscú habían ordenado un ataque incendiario contra una empresa de defensa en agosto.

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“Rusia continúa su campaña imprudente de acciones hostiles contra los aliados de la OTAN. Intenta debilitar nuestra determinación y frenar nuestro apoyo a Ucrania. Pero Rusia está fracasando. Fracasa en el campo de batalla en Ucrania y fracasa en socavar nuestra unidad y nuestro apoyo a Ucrania”, dijo Rutte a periodistas.

Una campaña que se intensifica en toda Europa

Un agente de policía con ropa protectora trabaja en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Schkeuditz, Alemania, el 5 de agosto de 2026, tras el hallazgo de un dron cerca de una pista que Berlín atribuyó a Rusia (REUTERS/Axel Schmidt/archivo)
Un agente de policía con ropa protectora trabaja en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Schkeuditz, Alemania, el 5 de agosto de 2026, tras el hallazgo de un dron cerca de una pista que Berlín atribuyó a Rusia (REUTERS/Axel Schmidt/archivo)

Los gobiernos europeos sostienen que Moscú intensifica una campaña de sabotaje e injerencia contra los países que respaldan a Ucrania, mientras las tropas del Kremlin tienen dificultades para avanzar en el frente, más de cuatro años después de la invasión de febrero de 2022. El incidente denunciado por Estonia se conoció apenas después del hallazgo de un dron cargado de explosivos en un aeropuerto de Alemania, hecho que Berlín también atribuyó a Moscú.

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Rutte admitió que las acciones rusas “pueden tener impacto, y a veces claramente lo tienen”. Pero instó a los países de la OTAN a mantener la “calma, seguir adelante y apoyar a Ucrania”. “No debemos ser ingenuos... respecto de Rusia, pero ellos saben que somos más fuertes”, afirmó.

Junto al jefe de la alianza, el primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevicius, dijo que los servicios de inteligencia no cuentan con pruebas de que Moscú esté preparando de manera inminente algo de mayor escala. “Hay que decirlo si existe una amenaza para la sociedad, pero no se puede exagerar y afirmar que algo va a ocurrir en los próximos meses o semanas”, sostuvo. “El riesgo persiste, pero no está fluctuando... ni aumentando ni disminuyendo”, agregó.

El caso de Estonia y el rechazo del Kremlin

El canciller estonio, Margus Tsahkna, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, el 22 de mayo de 2026, antes de atribuir a Rusia un ataque incendiario contra una empresa de defensa (TT News Agency/Johan Nilsson/vía REUTERS)
El canciller estonio, Margus Tsahkna, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, el 22 de mayo de 2026, antes de atribuir a Rusia un ataque incendiario contra una empresa de defensa (TT News Agency/Johan Nilsson/vía REUTERS)

El canciller estonio, Margus Tsahkna, había afirmado que una investigación sobre el ataque incendiario del 15 de agosto contra la empresa Milrem Robotics —fabricante de drones terrestres utilizados en Ucrania— determinó la responsabilidad rusa. “Podemos concluir con certeza que el ataque incendiario... fue un acto de sabotaje ordenado por los servicios especiales de la Federación Rusa”, escribió en X, y precisó que los autores materiales fueron arrestados y que el embajador ruso fue convocado.

El Kremlin, por su parte, descartó la acusación por “infundada” y “sin ninguna relación con la realidad”, según dijo su vocero, Dmitri Peskov.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había calificado el ataque de “escalada peligrosa” por parte de Rusia, en una “multiplicación de estos actos hostiles”. El canciller lituano, Kestutis Budrys, sostuvo que “las huellas de Rusia están por todas partes” en el ataque contra Estonia. El presidente letón, Edgars Rinkevics, dijo que “se necesitará y deberá brindarse más apoyo a Ucrania”, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, calificó la atribución del ataque de “extremadamente grave” y “dirigida contra Europa en su conjunto”. La Comisión Europea, a su vez, sostuvo que “Moscú intenta asustar a Europa para que reduzca su apoyo a Ucrania. Esto no va a suceder”, según su vocero, Christian Wigand.

(Con información de AFP)

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