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Cuánto midió el regreso de Masterchef Celebrity: 24 figuras, un nuevo jurado y el carisma de Wanda Nara

El reality culinario de Telefe también tuvo el estreno de Maru Botana en el jurado, y quedó al frente del prime time con una amplia diferencia sobre El Trece

El reality culinario inició una nueva temporada con nuevas figuras, el debut como jurado de Maru Botana y más desafíos (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)
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MasterChef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe con un debut que lo ubicó al frente del prime time. El ciclo conducido por Wanda Nara estrenó su nueva temporada este lunes y registró un pico de 14,5 puntos de rating durante la presentación y primeros platos de las nuevas figuras.

La apuesta reunió a 24 celebridades de la música, la actuación, el periodismo, el deporte y las redes sociales. Con el regreso de Wanda a la conducción y la incorporación de Maru Botana al jurado, el reality gastronómico recuperó uno de los formatos que mejores resultados le dio al canal en los últimos años.

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El programa comenzó a las 22:19 -al término de Popstars- con 10,5 puntos de rating, según las mediciones minuto a minuto de Ibope. En poco tiempo, la cifra creció hasta los 13,6 puntos, mientras los participantes ingresaban al estudio y conocían los desafíos que tenían por delante.

La curva de audiencia continuó en ascenso durante el arranque. A las 22:22, el ciclo ya marcaba 13,5 puntos; seis minutos más tarde alcanzó los 13,9. La marca llegó a 14,1 a las 22:36 y subió a 14,2 un minuto después.

Elizabeth Vernaci y Josefina "China" Ansa presentan su plato en la primera degustación del programa de televisión MasterChef Celebrity.

El punto más alto de la emisión se produjo a las 22:39, cuando MasterChef Celebrity llegó a 14,5 puntos de rating. En ese mismo horario, la competencia de El Trece quedaba lejos de esos números: Es mi sueño llegaba a los 4.4 puntos en esa misma franja y luego el comieno de Otro día perdido, con Mario Pergolini, medía 4,7 puntos.

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La diferencia se sostuvo durante buena parte de la noche. A las 22:45, el programa de Wanda Nara se mantenía en 13,7 puntos, frente a los 5,2 que registraba la propuesta de El Trece. Seis minutos después, el certamen culinario volvió a subir hasta los 14 puntos, mientras el ciclo de Pergolini alcanzaba los 5,3.

El liderazgo de Telefe se extendió más allá del primer tramo. A las 23:04, el reality seguía con 13,3 puntos. A las 23:18, la medición se ubicó en 12,9, todavía con una diferencia amplia respecto de la programación de la señal rival, que rondaba los cinco puntos.

Hacia el final de la emisión, a las 23:50, MasterChef Celebrity cerró con 9,7 puntos. El promedio definitivo de la jornada habría superado los 13 puntos, un resultado que lo convirtió en el programa más visto del lunes.

En MasterChef Celebrity, Luck Ra y Campi presentaron ante el jurado un plato compuesto por carne, dos tipos de puré y espárragos.

Los números representaron un alivio para Telefe, que tenía depositadas expectativas en el regreso de su competencia de cocina luego de los resultados que habían mostrado otros formatos recientes de su grilla. La respuesta del público ubicó al ciclo en el primer puesto de la noche desde su debut.

Uno de los cambios de esta temporada pasa por la mesa de evaluación. Maru Botana se incorporó al jurado y compartirá la tarea de calificar los platos con Damián Betular y Germán Martitegui. La cocinera ocupa el lugar de Donato de Santis, quien no forma parte de esta edición.

En cada gala, los participantes deberán cocinar bajo presión, cumplir consignas y presentar sus preparaciones ante los tres chefs. Las devoluciones del jurado definirán quiénes avanzan, quiénes quedan expuestos a una eliminación y qué figuras logran sostenerse en el certamen.

Un grupo de personas posa frente a un fondo negro con logotipos de MasterChef Celebrity, Telefe y HBO Max
Está edición de MasterChef contará con 24 participantes de distintos rubros (Telefe)

La lista completa de participantes la integran Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Mike Amigorena, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

En las ediciones previas del formato se consagraron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Mica Viciconte. En 2022, la versión especial La Revancha tuvo como ganadora a Sofía Pachano.

Con el debut ya realizado, Telefe buscará sostener el rendimiento de audiencia de su primera noche y consolidar a MasterChef Celebrity como una de las propuestas centrales de su programación nocturna.

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