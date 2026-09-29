Elton John inaugura el Apple Music Hall: un recinto avanzado con audio espacial y grabación multicámara

El artista británico Elton John se presenta este lunes, en el cuarto día del festival Rock in Rio 2026, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

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Apple inauguró el Apple Music Hall, su nuevo auditorio en en Londres, y Elton John fue el encargado de estrenar el recinto. Un espacio con capacidad para 600 personas que combina un escenario de música en vivo con un centro de producción audiovisual de Un espacio con capacidad para 600 personas que combina un escenario de música en vivo con un centro de producción audiovisual de última generación.

El Apple Music Hall se ubica a orillas del Támesis, dentro de la histórica central eléctrica de Battersea, junto a la oficina y la tienda de Apple en Londres. El diseño retoma elementos del edificio original: paredes de ladrillo visto, arcos acanalados y balcones de bronce que evocan las ventanas en voladizo de la planta. Un muro de cristal conecta visualmente el interior con la explanada exterior y con el río.

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El escenario mide 11,5 metros de ancho y puede reconfigurarse: admite el formato tradicional, con el público de frente, o una disposición circular que acerca a los asistentes a los artistas. Con capacidad limitada a 600 personas, el recinto busca preservar una atmósfera íntima sin resignar infraestructura de gran producción.

Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music and International Content de Apple, definió la apertura como un paso decisivo para la compañía. “El profundo amor de Apple por la música se remonta a sus inicios, desde el lanzamiento del iPod”, señaló el directivo, quien agregó que el nuevo espacio representa “un gran paso adelante” en el compromiso con artistas y fans.

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El diseño del recinto conserva paredes de ladrillo visto y balcones de bronce del edificio original.

Cómo es la tecnología de sonido del Apple Music Hall

El auditorio incorpora un sistema de audio espacial compuesto por 48 altavoces distribuidos alrededor del público, que genera una experiencia sonora envolvente al ubicar instrumentos, voces y efectos en distintos puntos del espacio.

Detrás del escenario, el recinto funciona como centro de producción completo. Dos estudios de grabación y mezcla, diseñados con estándares profesionales, permiten registrar cada presentación en multipista y procesarla en Audio Espacial, ya sea en vivo o después del show.

El Apple Music Hall está preparado para operar con 16 cámaras o más, conectadas a una sala de control de transmisión diseñada a medida. Esa infraestructura combina cámaras profesionales con grabación en iPhone, lo que permite capturar cada concierto desde varios ángulos de forma simultánea.

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El Apple Music Hall es un auditorio de Apple ubicado en la central eléctrica de Battersea, en Londres, con capacidad para 600 personas. Combina conciertos íntimos con tecnología de audio espacial, grabación multicámara y transmisión mundial.

Un sistema de audio espacial compuesto por 48 altavoces distribuidos ofrece una experiencia sonora envolvente al público.

En una sola presentación, un artista puede obtener así un concierto en vivo, una grabación terminada en Audio Espacial, una mezcla lista para transmitir y un video multicámara. Apple busca con esto acelerar la transformación de una actuación en directo en contenido listo para distribuirse en Apple Music y otros canales de la compañía.

Cuáles son las transmisiones en vivo que siguen en el escenario de Apple

Las actuaciones del Apple Music Hall se transmiten en directo a nivel mundial, lo que permite a fans fuera de Londres seguir los shows en tiempo real. Se requiere una suscripción a Apple Music para acceder a las transmisiones.

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Zane Lowe, director creativo global de Apple Music y conductor de Apple Music 1, sostuvo que el proyecto busca “nuevas oportunidades para conectar a los artistas y a los fans” y calificó la apertura como una forma de “disfrutar de lo mejor de la música en un lugar increíble y compartirlo con el mundo”.

Los usuarios deben contar con una suscripción a Apple Music para acceder a las transmisiones en directo de los conciertos. (REUTERS/Abdul Saboor//File Photo)

Tras el show inaugural de Elton John, el cartel confirmado incluye a Baby Keem el 2 de octubre y Skye Newman el 7 de octubre.

La agenda continúa con Troye Sivan el 13 de octubre, Arlo Parks el 22 de octubre y Burna Boy el 29 de octubre. Chase & Status se presentarán el 26 de noviembre, y Charli xcx cerrará la primera serie de conciertos anunciada el 2 de diciembre. Las fechas de venta para estos últimos shows se anunciarán más adelante.

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