Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja

El senador nacional Juan Carlos Pagotto (LLA) era presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta

Guardar

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue hallado muerto este martes en su domicilio de la capital provincial, según pudo confirmar Infobae. Las primeras actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte, aunque había estado hace dos semanas internado por una afección cardíaca.

Pagotto, de 74 años, había llegado al Senado en diciembre de 2023 como representante de La Rioja por La Libertad Avanza. Abogado de profesión y con antecedentes en la política provincial, durante su paso por la Cámara alta adquirió un rol relevante en temas judiciales y legislativos. Actualmente presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada, entre otras funciones, del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

PUBLICIDAD

El cuerpo del legislador nacional fue encontrado por sus familiares durante las primeras horas de este martes en su vivienda particular. En el lugar se desplegaron las primeras medidas y pericias para establecer qué ocurrió, mientras la noticia comenzó a generar repercusiones en el ámbito político riojano y nacional.

Según pudo confirmar Infobae, el fallecimiento de Pagotto ya fue comunicado a dirigentes y autoridades de La Libertad Avanza. El senador suplente es el abogado Alejandro Cruz Antúnez.

Se constituyó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en la que designó como presidente a Juan Carlos Pagotto (LLA) como presidente, el 19 de diciembre de 2025, en el salón Illia del Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina.- Fotos: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Hace pocos días atrás había participado del debate para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El pasado 24 de septiembre el riojano estuvo en el recinto y había pedido aprobar el proyecto del Banco Central y ver “cómo camina”.

PUBLICIDAD

Unas semanas antes de su fallecimiento, Pagotto había estado internado en su provincia a causa de una afección cardíaca y se había ausentado de la sesión en la que se aprobó Inocencia Fiscal II, por lo que sorprendió su presencia en la última sesión del Senado de la Nación.

Conocida la noticia comenzaron a aparecer en redes sociales mensajes respecto de su fallecimiento. Una de las primeras fue la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien en su cuenta de X escribió “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

PUBLICIDAD

La cuenta de la misma red social del Senado de la Nación publicó una una fotografía en el recinto con el año de su nacimiento y el de su fallecimiento.

Trayectoria

Su trayectoria política comenzó ern 1993 cuando fue electo diputado provincial por el departamento de Chilecito, cargo que ocupó hasta 1997. Su vuelta a los cargos electivos fue en diciembre de 2023 cuando asumió como senador nacional por su provincia.

Las elecciones de 2023 el libertario se impuso con el 32,36% de los sufragios. En segundo lugar en la lista estaba la actual legisladora provincial por LLA, Claudia Cecilia López, pero por la ley de cupos debería asumir Antúnez.

PUBLICIDAD

De familia de abogados de renombre en la historia judicial de La Rioja, el fallecido senador era conocido en La Rioja por su participación en diferentes casos mediáticos. Particularmente, en su rol como defensor de detenidos por delitos de lesa humanidad.

Pagotto formó parte de los equipos de defensa del ex comisario Domingo Vera, condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, en el Caso Estrella, y también en la mega causa Menéndez, donde fue defensor del ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganemen acusados en juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.

PUBLICIDAD