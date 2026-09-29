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Tras el choque en Bakú, Franco Colapinto reveló el plan de trabajo especial que empleó para correr en Malasia por primera vez

El piloto argentino busca dejar atrás lo acontecido en Azerbaiyán y se focaliza en el circuito de Sepang

Franco Colapinto se focaliza en la próxima carrera tras lo acontecido en Bakú
Franco Colapinto se focaliza en la próxima carrera tras lo acontecido en Bakú
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Tras el accidente que provocó en Bakú y la sanción de cinco puestos en la grilla para su próxima participación, Franco Colapinto definió su preparación para el Gran Premio de Bahréin en Malasia, una carrera que llevará a la Fórmula 1 de regreso al circuito de Sepang por primera vez desde 2017. El piloto argentino viajó a la sede de Alpine en Enstone después de la competencia en Azerbaiyán para trabajar en el simulador y anticipar las exigencias de un trazado que conocerá por primera vez.

El argentino explicó que el trabajo posterior a Bakú ya estaba contemplado por el equipo y que se enfocó en el simulador, con una rutina atravesada por la diferencia horaria entre el Reino Unido y Malasia. “Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché y vi mucho mientras crecía viendo Fórmula 1”, afirmó Colapinto en la gacetilla oficial de Alpine. El piloto remarcó que el trazado forma parte de una generación reconocible para quienes siguieron la categoría durante las últimas décadas, pese a que no estuvo en el calendario desde 2017.

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El cronograma de preparación tuvo una particularidad. “Volé a Enstone después de Bakú, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue bastante único porque nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario: estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, relató. La carrera comenzará a las 15hs de Malasia, aunque hay una diferencia horaria de siete horas con Inglaterra (en Argentina será a las 4 de la mañana del domingo 4 de octubre).

La decisión buscó adelantar el proceso de adaptación antes del viaje a Malasia. El cambio horario, las temperaturas y la humedad serán factores que Alpine deberá administrar desde los primeros entrenamientos. En este caso, la puesta a punto tendrá un valor adicional para Colapinto, que necesita recuperar terreno tras la sanción recibida por el incidente en Azerbaiyán.

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El circuito de Sepang combina rectas largas, horquillas y curvas rápidas. Sus sectores inicial y final incluyen zonas de aceleración amplia, mientras que el resto de la vuelta exige estabilidad en curvas de distinto radio. A ello se suma un clima que puede alterar el programa de cada jornada.

Colapinto identificó esas condiciones entre los aspectos que más lo condicionarán en su estreno. “Una cosa que se destaca son las condiciones, porque hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta posibilidad de lluvia”, señaló.

El calor, la humedad y la posibilidad de precipitaciones pueden modificar la elección de neumáticos, la preparación física de los pilotos y el comportamiento de los autos en pista. Para Alpine, el objetivo será lograr una base competitiva desde el viernes, antes de encarar la clasificación y una carrera en la que el argentino partirá con el lastre de los cinco puestos de penalización.

El piloto también expuso cuál será la prioridad de su equipo durante los entrenamientos: “La tarea es apuntar a un viernes productivo, tener el auto en una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en posición de competir por el top 10 en ambos días otra vez”.

La referencia apunta a una meta concreta para la escudería francesa. Antes del choque en Bakú, Gasly y Colapinto se encontraban en posiciones con posibilidades de sumar puntos. El accidente, sin embargo, terminó con las expectativas de Alpine en aquella carrera y dejó al argentino bajo el foco de los comisarios.

Vale recordar que Colapinto fue considerado responsable del incidente que involucró a su compañero Pierre Gasly y al británico Lando Norris en la reanudación de la carrera de Bakú. Los comisarios determinaron que frenó tarde en la curva 1, golpeó al otro auto de Alpine y desencadenó el abandono de los tres pilotos. La penalización original fue de 10 segundos, aunque se transformó en una caída de cinco lugares en la clasificación debido a que el argentino no terminó la prueba.

El próximo desafío implicará un cambio de escenario y de condiciones. El circuito de Sepang, ubicado cerca de Kuala Lumpur, volverá al calendario como sede alternativa del Gran Premio de Bahréin. La pista malasia recibió a la Fórmula 1 durante 18 temporadas, desde 1999 hasta 2017, y contará con un piloto de Alpine que afrontará allí su debut.

La vuelta a Sepang también tendrá un significado especial para Pierre Gasly. El francés debutó en la Fórmula 1 en ese circuito y llegará ahora con más de 190 Grandes Premios disputados. Es uno de los nueve pilotos de la grilla actual que ya compitieron allí en el campeonato.

​​“Tengo muy buenos recuerdos de Malasia, ya que fue allí donde debuté en la Fórmula 1 en 2017. De hecho, el otro día estuve viendo algunas fotos de aquel fin de semana y es increíble lo mucho que han cambiado los coches y el deporte. Yo también he cambiado un poco; sin duda era más joven, tenía más energía y ¡creo que mi cuello ha crecido el doble! Fue una época muy buena en mi carrera, que me impulsó en este deporte. Centrándome en lo que viene, estamos en medio de una triple cita y volví a Milán después de Bakú para descansar unos días antes de este fin de semana. Me siento fresco y listo para afrontar el reto de Sepang", rememoró el piloto francés. Y luego, añadió: “Es una parrilla mixta, con pilotos con experiencia en el circuito y sin ella. Conozco las exigencias de las condiciones: hace mucho calor y humedad, siempre hay riesgo de lluvia, y también el trazado, que es bastante rápido y exigente físicamente. Tengo muchas ganas de que llegue y espero que podamos mantener el buen nivel de rendimiento de las últimas carreras”.

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