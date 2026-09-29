Tras el choque en Bakú, Franco Colapinto reveló el plan de trabajo especial que empleó para correr en Malasia por primera vez

Franco Colapinto se focaliza en la próxima carrera tras lo acontecido en Bakú

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Tras el accidente que provocó en Bakú y la sanción de cinco puestos en la grilla para su próxima participación, Franco Colapinto definió su preparación para el Gran Premio de Bahréin en Malasia, una carrera que llevará a la Fórmula 1 de regreso al circuito de Sepang por primera vez desde 2017. El piloto argentino viajó a la sede de Alpine en Enstone después de la competencia en Azerbaiyán para trabajar en el simulador y anticipar las exigencias de un trazado que conocerá por primera vez.

El argentino explicó que el trabajo posterior a Bakú ya estaba contemplado por el equipo y que se enfocó en el simulador, con una rutina atravesada por la diferencia horaria entre el Reino Unido y Malasia. “Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché y vi mucho mientras crecía viendo Fórmula 1”, afirmó Colapinto en la gacetilla oficial de Alpine. El piloto remarcó que el trazado forma parte de una generación reconocible para quienes siguieron la categoría durante las últimas décadas, pese a que no estuvo en el calendario desde 2017.