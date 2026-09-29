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Rockstar estaría preparando una nueva entrega de L.A. Noire después de publicar GTA 6: esto se conoce

La posible secuela de L.A. Noire estaría situada en San Francisco, en el contexto de los crímenes de Zodiac

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Una filtración sugiere que Rockstar evaluaría lanzar una continuación de L.A. Noire una vez que publique GTA 6. (Rockstar)
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Un rumor apunta a que Rockstar podría desarrollar una secuela del videojuego L.A. Noire después del lanzamiento de GTA 6. La información procede de un usuario de GTAForums y no fue confirmada por la compañía.

Según esa versión, el supuesto L.A. Noire 2 estaría ambientado en San Francisco durante los crímenes de Zodiac. El proyecto se encontraría en una etapa inicial de desarrollo y no llegaría antes de 2030, siempre de acuerdo con esa filtración.

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El mismo informante sostuvo que el juego podría utilizar una tecnología de escaneado facial más avanzada, con la intención de llevar el realismo de las animaciones a un nuevo nivel. Sin embargo, no se conocieron posibles plataformas ni otros detalles sobre su producción.

Dos hombres con traje y sombrero conversan cerca de ruinas mientras un policía camina al fondo
El desarrollo del supuesto proyecto recién estaría comenzando y su estreno no ocurriría antes de 2030. (Rockstar Games)

Qué se sabe sobre el supuesto proyecto

La filtración ganó atención porque el usuario, identificado como Shahanshah, habría anticipado hace tres años algunos elementos relacionados con GTA 6, entre ellos detalles sobre los personajes Lucía y Jason.

Aun así, no existe un anuncio oficial de Rockstar Games sobre una continuación de L.A. Noire. Por ese motivo, los datos sobre su ambientación, su tecnología y una posible fecha de lanzamiento deben considerarse especulativos.

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L.A. Noire fue editado en 2011 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. El juego, desarrollado por Team Bondi, combinó mundo abierto e investigaciones basadas en interrogatorios y animaciones faciales para detectar pistas en las reacciones de los sospechosos.

La obra recibió una remasterización en 2017 para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Desde entonces, circularon versiones sobre una secuela, aunque Rockstar no confirmó nuevos proyectos vinculados con esa franquicia.

Un hombre con traje, sombrero y linterna sostiene una pistola junto a un muro de ladrillos con tres agujeros de bala y una gran sombra
Rockstar Games no anunció oficialmente una nueva entrega de la franquicia L.A. Noire. (Rockstar Games)

Cuándo sale GTA 6

GTA 6 saldrá el 19 de noviembre de 2026, según confirmó Rockstar Games. El lanzamiento está previsto para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que los jugadores de PC deberán esperar: la compañía todavía no anunció una versión para esa plataforma. La fecha corresponde a un retraso informado por el estudio en noviembre de 2025.

Rockstar indicó que las reservas digitales permitirán precargarlo desde el 12 de noviembre de 2026.

La edición estándar de Grand Theft Auto VI costará USD 79,99, mientras que la versión Ultimate tendrá un precio de USD 99,99.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Rockstar Games)
GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Rockstar Games)

Grand Theft Auto VI tendrá como protagonistas a Jason y Lucía y transcurrirá en Leonida, con Vice City entre sus escenarios. Esa es la fecha vigente, salvo cambios.

De momento, Rockstar Games ni Take-Two Interactive han confirmado la llegada del juego para PC.

De qué trata GTA 6

Grand Theft Auto VI es un juego de acción y mundo abierto que sigue a Jason y Lucia, una pareja atrapada en una conspiración criminal que se extiende por Leonida, el estado ficticio donde transcurre la historia.

Según Rockstar Games, los protagonistas siempre supieron que las cartas estaban en su contra.

Rockstar lanzó la fecha oficial de preventa de GTA 6.
Grand Theft Auto VI seguirá a Jason y Lucía, quienes quedan involucrados en una conspiración criminal que atraviesa Leonida. (Rockstar)

Sin embargo, un golpe que parecía sencillo sale mal y los obliga a apoyarse mutuamente mientras recorren “el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos”. La trama se centrará en su relación y en los riesgos que enfrentan dentro del submundo criminal.

La acción volverá a Vice City, una versión contemporánea de la ciudad inspirada en Miami, aunque el mapa también incluirá otras zonas de Leonida. Rockstar mostró ambientes urbanos, playas, carreteras, pantanos, cayos e instalaciones industriales, lo que anticipa una experiencia con escenarios variados.

El juego permitirá controlar a Jason y Lucia durante la aventura. Los avances oficiales muestran robos, persecuciones, tiroteos y actividades vinculadas con la vida cotidiana de ambos personajes.

Rockstar todavía no reveló todos los detalles de las misiones, la progresión ni sus modos adicionales, por lo que parte de la experiencia permanece bajo reserva.

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