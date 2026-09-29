“Acompañar, contener y honrar”: el conmovedor mensaje del club de pesca al que pertenecían los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Oscar Barbero y Félix Mendieta, los dos hombres que desaparecieron en el mar desde el 21 de septiembre, a bordo de sus kayaks (Foto: 0223)

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Los miembros del club de pesca Guerreros publicaron un sentido mensaje para Oscar Barbero y Félix Mendieta luego de cumplirse una semana desde que ambos kayakistas salieron al mar durante un fuerte temporal en Santa Teresita.

El mensaje se conoció después de que los equipos de rescate estimaran que los desaparecidos no habían podido sobrevivir tanto tiempo en el mar tras siete días de búsqueda.

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El mensaje de la agrupación agradeció a quienes participaron de los rastrillajes y acompañaron a los allegados de ambos hombres. “Cada gesto de apoyo, cada colaboración y cada muestra de acompañamiento significaron muchísimo para todos nosotros y para sus seres queridos”, expresó la agrupación.

La emotiva carta del club de pesca a sus compañeros desaparecidos en las aguas de Santa Teresita

Los integrantes del club pidieron además que se evitara juzgar a Félix y Oscar por haber salido al mar pese a las advertencias meteorológicas. “En este momento tan doloroso, solo queremos pedir una cosa; respeto por sus familias. No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos”.

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Y dejaron un conmovedor mensaje final: “Cada Guerrero que entre al agua no entrará solo. Siempre sentiremos que vamos acompañados por amigos remando junto a nosotros. El Viejo y Félix, gracias por esa hermosa amistad. Su huella quedará para siempre en cada remada”, cerró el posteo.

Una semana de búsqueda

Los dos hombres ingresaron al agua el lunes pasado por la mañana en dos embarcaciones: un kayak Karku verde y otro Escualo turquesa. Antes de partir, se presentaron en la sede local de la Prefectura Naval Argentina, donde les informaron sobre una alerta por vientos con ráfagas cercanas a 60 km/h y la prohibición de navegar en esas condiciones.

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Más tarde, uno de ellos logró comunicarse por teléfono con la fuerza para avisar que ambos estaban a la deriva, sin posibilidad de regresar por la intensidad del viento. El desesperado pedido de auxilio indicó que se encontraban a dos millas náuticas de la costa, más de tres kilómetros mar adentro, a la altura de la calle 29 de Santa Teresita.

El área de búsqueda pedestre de los kayakistas desaparecidos (Prefectura Naval Argentina)

Una moto de agua fue enviada de inmediato al lugar señalado, pero no logró localizar a los navegantes. Desde entonces, los rescatistas tampoco encontraron los kayaks ni otros rastros concluyentes de los dos hombres.

El operativo incluyó un avión procedente de la Estación Aérea San Fernando, el guardacostas GC-26 Thompson, que partió de la Base Naval Mar del Plata, y patrullajes a pie por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y el arroyo San Clemente.

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El Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata solicitó además colaboración a los barcos pesqueros que navegaban en la zona. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.

“Probabilidades practicamente nulas”: el mensaje de los rescatistas

Las tareas de búsqueda se organizaron con patrones circulares y modelos matemáticos para calcular la deriva en el mar. Las corrientes, el viento y las mareas modifican cada día el posible desplazamiento de personas u objetos a la deriva, explicó el rescatista SAR Carlos García a TN.

El mar agitado, las olas de gran altura y las alertas por tormentas eléctricas limitaron en varias oportunidades la salida de aeronaves. Por eso, el despliegue se concentró en guardacostas, embarcaciones semirrígidas, buzos tácticos y recorridas terrestres a lo largo de la costa del Partido de La Costa.

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Montaron la búsqueda por aire, tierra y agua, sin resultados

El alcance del operativo quedó en evidencia en la conferencia de prensa que brindó el contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata. “Iniciamos el rastreo en un cuadrante de 15 por 15 millas náuticas y actualmente cubrimos un área de 30 por 30 millas náuticas (900 millas cuadradas)”, detalló el funcionario en diálogo con el medio local 0223. Y agregó que “el área continuará expandiéndose según lo determinen los patrones de deriva”.

Pérez Kühn también fue directo sobre el estado de situación: “De acuerdo con los manuales y tablas de supervivencia, a esta altura las probabilidades de hallarlos con vida son prácticamente nulas”. El paso del tiempo es, en estos casos, determinante: cada hora que transcurre sin hallazgos reduce las chances de encontrar sobrevivientes en el mar abierto.

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La Prefectura sostuvo la búsqueda activa de forma continua, mientras guardavidas municipales, policías y equipos de rescate de localidades cercanas reforzaron el operativo. Las familias de los kayakistas recibieron asistencia psicológica e información periódica de los organismos que intervienen en la emergencia.