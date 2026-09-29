Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

La estructura cónica, diseñada para congelarse durante el invierno, libera el caudal acumulado hasta mayo o junio, cuando los agricultores de la región india enfrentan la escasez estacional más intensa del año (video gentileza @icestupaproject)

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En los límites del desierto helado de Ladakh, en el extremo norte de India, una torre de hielo de 20 metros enfrenta la sequía de primavera sin un solo motor. El ingeniero Sonam Wangchuk diseñó en 2013 una solución tan simple como eficaz: un glaciar artificial con forma de cono que se construye en invierno, tarda meses en derretirse y entrega agua justo cuando los agricultores más la necesitan. Hoy esas estructuras se replican en decenas de comunidades de la región, según documentó el periódico británico The Guardian.

El problema que el ingeniero buscaba resolver tenía siglos: la región recibe apenas 100 milímetros de lluvia al año, una cifra comparable a la del Sahara, y sus 300.000 habitantes dependen del deshielo para regar sus campos. El caudal corre en invierno, cuando nadie lo necesita, y escasea en abril y mayo, en plena temporada de siembra. La solución fue capturar ese recurso antes de que se perdiera.

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Cómo funciona el glaciar artificial sin bombas ni electricidad

El sistema no tiene motor, no consume electricidad y no requiere operarios especializados. Funciona solo con física: una tubería enterrada conecta un punto alto del río con las afueras del pueblo. La diferencia de altura —unos 60 metros— genera la presión suficiente para que el caudal ascienda y salga disparado como una fuente. “Los componentes son un punto aguas abajo, uno aguas arriba y un desnivel”, explicó Wangchuk al medio estadounidense CNN.

Una tubería enterrada une un punto elevado del río con las afueras del poblado, y la presión generada permite que el líquido salga como una fuente y se congele en el aire (@icestupaproject)

Con temperaturas que en Ladakh bajan hasta los -30 °C, el chorro se congela en el aire antes de tocar el suelo. Capa sobre capa, crece un cono que puede superar los 20 metros de altura. La forma no es decorativa: un cono expone poca superficie al sol en relación con el volumen de hielo que contiene, lo que frena el derretimiento. Mientras una capa plana desaparece antes de que llegue la primavera, la torre aguanta hasta mayo o junio, cuando los cultivos más lo necesitan.

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Del prototipo al medio centenar de glaciares en una década

El primer cono se levantó en el invierno de 2013-2014 en el campus de SECMOL (Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh), la escuela alternativa que el propio ingeniero fundó en 1988. Almacenó 150.000 litros: suficiente para comprobar que la idea funcionaba, pero apenas era el punto de partida. La segunda versión ya superó 1,5 millones de litros. Las siguientes, más. Hoy algunas torres individuales retienen varios millones de litros cada una.

El HIAL, creado tras la expansión de la iniciativa, amplió el trabajo de SECMOL y consolidó una red que dispone de decenas de millones de litros cada primavera (@icestupaproject)

La escala del programa creció al mismo ritmo. En 2015, cerca de 1.000 pobladores plantaron más de 5.000 árboles —sauces y álamos— con el caudal liberado por las estructuras, según registró The Guardian. El programa se extendió a más de una docena de comunidades en distintas zonas de la región, con decenas de millones de litros disponibles cada primavera. En 2016, el ingeniero llevó el invento a Pontresina, en los Alpes suizos, donde se erigió la primera ice stupa de Europa.

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Un modelo que frenó el despoblamiento de aldeas enteras

La urgencia del invento crece con el tiempo. Un estudio de la Universidad de Aberdeen sobre más de 2.200 glaciares del Himalaya detectó que en el 86% de los casos la línea de nieve ascendió unos 300 metros en 42 años. A medida que las formaciones naturales se reducen, los conos artificiales cubren parte de esa diferencia y evitan que varios pueblos queden despoblados por falta de cosechas.

El ingeniero Sonam Wangchuk ideó en 2013 las torres de hielo para retener los deshielos invernales (@icestupaproject)

La expansión del programa llevó a la creación del HIAL (Himalayan Institute for Alternative Ladakh), institución que amplió el trabajo de SECMOL y llegó a operar 52 estructuras en el territorio y 14 más en otros países.

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Hoy ese mismo perfil —el del solucionador práctico— sostiene un proyecto que, con tubería, física y temperatura, convierte el invierno más crudo en reserva para la próxima cosecha.