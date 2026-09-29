Spotify está caído a nivel mundial y millones de usuarios no pueden escuchar música

Spotify presenta problemas para iniciar sesión tanto desde su sitio web como desde la aplicación móvil. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

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Spotify está experimentando fallas relacionadas con iniciar sesión tanto en la página web como en la aplicación móvil. De acuerdo con Downdetector, las fallas en países como Estados Unidos se concentran en un 57% en la app.

La plataforma streaming ya reconoció las fallas y afirmó que se encuentra trabajando para solucionar los errores.

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“Somos conscientes de algunos problemas para iniciar sesión y los estamos revisando. Les mantendremos informados aquí”, fue la primera declaración de la compañía a través de la cuenta de X, Spotify Cares.

La compañía también reconoció que los problemas afectaban directamente a su aplicación. (X: @SpotifyCares)

Más adelante, la empresa de streaming dijo en su cuenta principal: “Somos conscientes de los problemas que afectan a la aplicación de Spotify y estamos trabajando activamente para solucionarlos”.

Spotify recomienda activar las actualizaciones automáticas en el celular para acceder de forma inmediata a la solución cuando sea implementada.

La empresa en 2026 alcanzó los 761 millones de usuarios activos mensuales y 293 millones de suscriptores premium.

Qué fallas están reportando los usuarios de Spotify

El principal problema reportado por los usuarios ante la caída de Spotify, según Downdetector, fue la imposibilidad de iniciar sesión en la plataforma.

La plataforma confirmó que detectó errores y que trabaja para restablecer el funcionamiento del servicio. (X: @SpotifyCares)

Además, algunas personas señalaron fallas para reproducir música y episodios de pódcasts, mientras que otras encontraron dificultades para buscar canciones, artistas o listas de reproducción. La interrupción afectó sobre todo a quienes intentaban cargar contenido nuevo o acceder a sus cuentas desde la aplicación.

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En cambio, algunos usuarios que ya tenían música en reproducción o canciones descargadas pudieron continuar escuchándolas. Spotify reconoció que estaba al tanto de los inconvenientes y que investigaba el origen de la falla.

Ante las fallas de Spotify, usuarios también recurrieron a X para informar problemas de acceso, reproducción y búsqueda de contenido.

En esa red social, varias personas compartieron mensajes de error y dificultades para iniciar sesión o reproducir música y pódcasts. Spotify respondió que estaba al tanto de los inconvenientes y que revisaba la situación.

En Estados Unidos, el 57% de los reportes registrados por Downdetector se relaciona con fallas en la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa además recomienda mantener activadas las actualizaciones automáticas de la aplicación para recibir correcciones y mejoras cuando estén disponibles. La sugerencia apunta a que los usuarios cuenten con la versión más reciente de la plataforma, aunque no resuelve por sí sola una interrupción del servicio

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Qué nuevas funciones hay en Spotify

Spotify incorporó nuevas funciones orientadas a que los usuarios encuentren contenido y controlen la reproducción mediante inteligencia artificial. Una de las principales novedades es Talk to Spotify, una herramienta que permite pedir música, pódcasts o audiolibros con la voz o por escrito.

Los usuarios pueden solicitar recomendaciones, ajustar el estilo de una lista, consultar datos sobre un artista o recuperar información sobre sus hábitos de escucha. La función se encuentra en fase beta para usuarios Premium mayores de 18 años en Estados Unidos, Irlanda y Suecia.

Durante 2026, la empresa llegó a 761 millones de usuarios activos mensuales y 293 millones de suscriptores Premium. (Spotify)

La plataforma también amplió Prompted Playlist, que crea listas a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Esta herramienta ya se utilizaba para música y pódcasts, y ahora se extendió a los audiolibros: permite pedir selecciones según un género, una temática, el tiempo disponible o las preferencias personales. La novedad se habilitó en beta para usuarios Premium elegibles de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia.

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Además, Spotify presentó Studio by Spotify Labs, una aplicación independiente para computadoras que permite generar experiencias de audio privadas y personalizadas, como resúmenes diarios, listas para viajes o pódcasts creados según los intereses del usuario.

Spotify incorporó a Muse para crear listas, recibir recomendaciones y acceder a contenido personalizado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La herramienta puede vincularse, con autorización, con servicios como el calendario, el correo electrónico y las notas. Su despliegue comenzó como una prueba para usuarios Premium mayores de 18 años en más de 20 mercados.

Otra incorporación es la integración con Muse, el agente personal de Meta. A través de conversaciones con ese asistente, los usuarios pueden reproducir canciones, guardar temas en su biblioteca, crear listas y buscar pódcasts o audiolibros.

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