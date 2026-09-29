Deportes

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa mientras negocia su futuro en la selección argentina

El entrenador albiceleste dialogará ante los medios en vísperas del amistoso con Bolivia

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La conferencia de prensa de Lionel Scaloni en el Predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi comenzará a las 14:15. A puertas abiertas los primeros quince minutos, el grupo llevará a cabo el último entrenamiento a partir de las 15:30 antes de partir hacia Córdoba de cara al amistoso de mañana ante Bolivia (comenzará a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes).

17:00 hsHoy

El cronograma de amistosos de la selección argentina:

  • Miércoles 30 de septiembre

21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)

  • Sábado 3 de octubre

21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental (Buenos Aires)

  • Martes 6 de octubre

20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental (Buenos Aires)

16:52 hsHoy

Novedades de última hora entre los convocados:

16:48 hsHoy

La lista de convocados para los amistosos de fecha FIFA:

A esta nómina, se sumaron del fútbol local Leonel Flores (Boca Juniors), ⁠Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), ⁠Santiago Beltrán (River Plate), ⁠Thiago Almada (River Plate), ⁠Nicolás Otamendi (River Plate) y ⁠Tobías Andrada (River Plate). Además, también fueron llamados Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Santiago Simón (Toluca) y Valentín Gómez (Betis).

Convocados selección argentina
(@Argentina)
16:42 hsHoy

El mensaje en las redes de la selección argentina sobre la negociación de la renovación de Lionel Scaloni:

16:38 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni!

Scaloni hablará en rueda de prensa a la espera de novedades por su continuidad como DT de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)
Scaloni hablará en rueda de prensa a la espera de novedades por su continuidad como DT de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

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