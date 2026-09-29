Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa mientras negocia su futuro en la selección argentina

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni en el Predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi comenzará a las 14:15. A puertas abiertas los primeros quince minutos, el grupo llevará a cabo el último entrenamiento a partir de las 15:30 antes de partir hacia Córdoba de cara al amistoso de mañana ante Bolivia (comenzará a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes).
El cronograma de amistosos de la selección argentina:
- Miércoles 30 de septiembre
21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)
- Sábado 3 de octubre
21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental (Buenos Aires)
- Martes 6 de octubre
20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental (Buenos Aires)
Novedades de última hora entre los convocados:
La lista de convocados para los amistosos de fecha FIFA:
A esta nómina, se sumaron del fútbol local Leonel Flores (Boca Juniors), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Santiago Beltrán (River Plate), Thiago Almada (River Plate), Nicolás Otamendi (River Plate) y Tobías Andrada (River Plate). Además, también fueron llamados Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Santiago Simón (Toluca) y Valentín Gómez (Betis).
El mensaje en las redes de la selección argentina sobre la negociación de la renovación de Lionel Scaloni:
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni!