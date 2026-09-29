Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa mientras negocia su futuro en la selección argentina

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Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente El ex tenista anunció que se presentará en los comicios que se realizarán en diciembre en el club de Avellaneda

Se confirmó la nueva pelea del argentino Kevin Vallejos en UFC: por qué podría ser un punto de inflexión en su carrera Con 24 años buscará seguir escalando en el ranking para pelear por el título. El Chino se medirá ante Aljamain Sterling, ubicado en el cuarto lugar de la categoría pluma

Los dos campeones de mundo que fueron a ver a Rosario el TC Mouras El Dibu Martínez y Marcos Acuña acompañaron al hermano del arquero durante la novena fecha del torneo