El Gobierno defendió el nivel de actividad y dijo que los indicadores del Indec “están dando cualquier cosa”

El vocero presidencial, Adrian Ravier, sostuvo que hay que analizar la metodología de los indicadores. (Foto: Presidencia)

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Luego de la caída que registró la actividad económica en julio, el presidente Javier Milei aseguró que los indicadores que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) “están dando cualquier cosa”. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó la posición oficial sobre el nivel de actividad y las razones detrás de la afirmación del mandatario: sostuvo que los cambios productivos de la Argentina modifican la estacionalidad de la economía y pueden afectar la lectura de los datos desestacionalizados.

La semana pasada, el Indec informó que la actividad económica cayó 2,9% en julio frente a junio. La variación también resultó negativa en la comparación contra el mismo mes de 2025, con una baja de 1,4%. El resultado llamó la atención ya que correspondió a un período que el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó dentro de los “mejores 18 meses”.

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Frente a esos datos, Milei cuestionó durante el fin de semana, en una entrevista con LN+, el modo en que se analizan las series desestacionalizadas. El Presidente afirmó que los indicadores construidos a partir de comportamientos históricos pueden perder precisión si la economía atraviesa cambios estructurales.

El presidente Javier Milei sostuvo que los indicadores "están dando cualquier cosa" por las transformación que está atravesando la economía.

Según explicó el mandatario, una medición desestacionalizada toma como referencia la evolución previa de las variables económicas. Su planteo fue que esos parámetros pueden resultar insuficientes si cambian las bases productivas de la economía, los sectores que generan ingresos y la distribución de esos flujos a lo largo del año.

El Gobierno sostiene que, ante ese escenario, el indicador de tendencia-ciclo ofrece una referencia más adecuada para observar la evolución general. Esa fue la serie que el Presidente mencionó como herramienta de seguimiento y que Ravier volvió a defender este martes durante una conferencia de prensa.

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Ante la consulta de por qué Milei aseguró que los indicadores del Indec “están dando cualquier cosa”, Ravier planteó que el debate requiere analizar la metodología de los indicadores, en especial las series ajustadas por estacionalidad, porque la estructura económica está cambiando y modifica los patrones sobre los que se elaboran esas mediciones.

“Es importante analizar el tema metodológico; la Argentina está cambiando en lo que refiere a su producción”, afirmó en conferencia de prensa. El funcionario vinculó esa transformación con una nueva composición de las actividades que aportan dólares y con el momento del año en el que esos ingresos llegan al país.

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Para desarrollar su argumento, Ravier tomó como referencia la estacionalidad vinculada a las exportaciones agropecuarias. Según señaló, durante años la Argentina recibió una parte relevante de sus ingresos en dólares entre marzo y julio, debido a la concentración de las ventas externas del sector.

El Gobierno sostiene que el desarrollo del sector energético y minero implica un cambio en los momentos del año en que ingresan dólares. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Esa dinámica, explicó, estableció por mucho tiempo una forma de estacionalidad. Después de julio, los ingresos vinculados con las exportaciones agropecuarias perdían intensidad bajo ese esquema. El vocero sostuvo que esa estructura fue una referencia para la construcción de determinados indicadores económicos.

Ravier planteó que la situación puede modificarse si la Argentina avanza hacia una mayor participación de actividades petroleras y mineras como está sucediendo ahora. En ese caso, indicó, el país puede recibir ingresos en dólares después de julio, lo que altera el patrón previo de concentración estacional.

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La explicación oficial apuntó a que la incorporación de nuevos sectores con peso en la generación de divisas modifica las ponderaciones utilizadas en las series estadísticas. Para el vocero, esa variación puede producir resultados que generen dudas si se los interpreta con los parámetros de una economía que tenía otra composición productiva.

“Cuando uno mide indicadores desestacionalizados y hace comparaciones interanuales con una economía que estacionalmente cambia, cambian las ponderaciones”, afirmó Ravier. Según sostuvo, ese proceso puede derivar en “datos raros” y eso explica el sentido de las declaraciones de Milei.

El dato del Gobierno

Tanto Milei como Ravier, afirmaron que en el Gobierno prestan atención al dato tendencia-ciclo porque considera que esa serie permite identificar con mayor claridad el comportamiento general de la actividad. La posición oficial plantea una diferencia entre las oscilaciones de corto plazo y la trayectoria que el Gobierno identifica como tendencia.

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Ravier reforzó esa interpretación este martes. “Por eso nosotros miramos tendencia ciclo”, afirmó, antes de sostener que el indicador muestra los resultados de la gestión en materia de actividad económica. La referencia a los 28 meses consecutivos de crecimiento en esa serie se convirtió en el principal dato que el vocero utilizó para defender la evolución económica. El Gobierno contrapuso esa lectura con la caída mensual que informó el Indec para julio.

Recorte proyección para 2026

Durante la conferencia de prensa, Ravier afirmó que la Argentina mantendrá el crecimiento en 2026, aunque reconoció una revisión de las previsiones oficiales. “Antes proyectábamos un crecimiento más cerca del 3%, hoy hay una proyección un poquito menor”, señaló.

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El vocero presidencial reconoció un recorte en la proyección de crecimiento para 2026 que antes se ubicaba en 3 por ciento.

El funcionario sostuvo que el próximo año será de crecimiento para la economía argentina. También afirmó que el escenario será difícil para varios mercados emergentes y diferenció la expansión que prevé el Gobierno de la dinámica que, según indicó, caracterizó a años anteriores. “La Argentina no deja de crecer”, afirmó Ravier. El vocero sostuvo que el avance esperado no se apoyará en estímulos, sino en un proceso que atribuyó al comportamiento de las exportaciones y a cambios en distintas áreas de la economía.

Según explicó, el dinamismo exportador constituye una de las bases de la proyección oficial. Ravier lo relacionó con una economía en proceso de transformación, con innovaciones y con modificaciones en las pautas de consumo. El vocero reconoció que el comportamiento de la actividad y del consumo no es homogéneo. Esa precisión formó parte de su respuesta sobre las diferencias entre sectores y las variaciones que reflejan los indicadores económicos.

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