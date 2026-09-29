El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

El brasileño de 37 años, conocido como Kabuto, publicó un video en Instagram en el que pidió privacidad, agradeció el apoyo recibido y afirmó que continúa bajo supervisión médica (video gentileza @willian_masuda)

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Willian Hiroyuki Masuda, conocido como “Kabuto”, dejó el hospital y continúa su recuperación en casa bajo cuidados médicos, tras la lesión cervical que sufrió durante un torneo de jiu-jitsu en Londrina, en el estado brasileño de Paraná. Mientras el atleta brasileño recibe fisioterapia y apoyo psicológico, la Policía Civil mantiene abierta una pesquisa para establecer eventuales responsabilidades por el golpe que lo dejó sin movilidad.

El cinturón negro, de 37 años, sufrió la lesión el 22 de agosto durante el torneo Super Pro Jiu-Jitsu 2026, en el gimnasio Moringão. Su rival, Juliano Di Pelli Machado, ejecutó una maniobra conocida como “bate-estaca”, prohibida por los reglamentos de la disciplina. Masuda, que actualmente se encuentra paralizado (aunque sin tener un diagnóstico definitivo), padeció fracturas en las vértebras C5 y C6, pasó por una operación de estabilización cervical y permaneció internado durante más de un mes.

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La recuperación continúa con cuidados médicos, fisioterapia y apoyo psicológico

Kabuto se pronunció por primera vez desde el accidente en un video publicado en su cuenta de Instagram. Allí informó que regresó a su domicilio, aunque aclaró que aún requiere medicamentos y supervisión profesional. En el mismo mensaje, pidió limitar las visitas a familiares cercanos y al personal sanitario, debido a las condiciones del tratamiento y a la necesidad de atravesar esta etapa con privacidad.

Los médicos advirtieron que el cuadro requiere un proceso prolongado y no cuenta con diagnóstico definitivo (@willian_masuda)

“Estoy en casa, pero sigo con internación domiciliaria”, dijo el deportista. También señaló que intenta asimilar las consecuencias físicas y emocionales de la lesión. “Todavía intento procesar todo esto”, expresó. Masuda agradeció los mensajes y las oraciones recibidas desde el accidente, que, según afirmó, ayudan a sostener su ánimo.

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La información difundida por el medio local SBT News confirmó que el atleta sigue en tratamiento en su vivienda. En paralelo, el portal de noticias regional Banda B añadió que la nueva fase incluye sesiones de fisioterapia motora y acompañamiento psicológico continuo, sin precisar frecuencia ni un plazo de evolución.

La familia tampoco difundió un pronóstico sobre una posible recuperación de la movilidad y la sensibilidad. Durante las primeras semanas, medios locales informaron que Kabuto no sentía la parte inferior del cuerpo y tenía sensibilidad limitada en los brazos. El equipo médico comunicó que el cuadro exige un proceso largo y que aún no existe un diagnóstico cerrado.

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La Policía Civil analiza videos, testimonios y documentos del torneo

El hecho ocurrió el 22 de agosto en el gimnasio Moringão, de Londrina, durante el Super Pro Jiu-Jitsu 2026, y derivó en una cirugía de estabilización y más de un mes hospitalizado (Captura de video)

En paralelo con la recuperación, la Policía Civil de Paraná (PCPR) examina las circunstancias del combate. El promotor de Justicia Renato de Lima Castro presentó una noticia criminal —equivalente a una denuncia penal en el derecho brasileño— para que el episodio fuera evaluado como una posible lesión corporal de naturaleza gravísima.

Según informó G1, tres profesores de jiu-jitsu ya declararon ante los agentes. Los testigos coincidieron en que el “bate-estaca” está vedado en la modalidad. No obstante, esa apreciación debe contrastarse con el reglamento aplicable, el material audiovisual, la actuación arbitral y otros elementos antes de concluir la causa.

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Los agentes solicitaron a la organización del campeonato fichas de inscripción, permisos y documentación vinculada al evento. Esos registros permitirán revisar las condiciones bajo las cuales se celebró la competencia y los protocolos de seguridad previstos. La pesquisa también contempla nuevas declaraciones.

En este contexto, la PCPR esperaba una mejora en la condición de Masuda para tomarle testimonio. Machado figura entre las personas pendientes de prestar declaración. Su defensa indicó en agosto que el competidor está a disposición de las autoridades y que los hechos deben esclarecerse dentro del procedimiento oficial.

La causa deberá determinar si existió una conducta penalmente relevante

Un luchador de jiu-jitsu Juliano Di Pelli Machado queda señalado por un golpe prohibido (Captura de video)

La autoridad policial deberá establecer cómo ocurrió la maniobra, si existió una infracción a las reglas, qué nivel de riesgo era previsible y si el resultado guarda relación directa con la acción investigada. El hecho de que una técnica esté prohibida en competencia no define por sí mismo una responsabilidad penal.

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También será relevante la declaración de la organización del Super Pro Jiu-Jitsu, que sostuvo tras el incidente que Masuda recibió atención inmediata en el lugar, con ambulancia y personal médico. El contraste entre ese protocolo, las imágenes del combate y los testimonios de quienes presenciaron la lucha formará parte de la evaluación policial.

Una vez reunidas las pruebas, la PCPR deberá elaborar sus conclusiones y remitir el expediente al Ministerio Público de Paraná. El organismo podrá solicitar nuevas diligencias, archivar el caso si no encuentra elementos suficientes o impulsar una acusación ante la Justicia.

Por ahora, no existe una imputación formal ni una decisión judicial contra Machado. La causa sigue abierta mientras Willian Masuda avanza en su rehabilitación.