Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente

El ex tenista anunció que se presentará en los comicios del club de Avellaneda

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Los rumores se convirtieron en noticia: Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente del Club Atlético Independiente de cara a las elecciones que se realizarán el domingo 13 de diciembre de este año.

“Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Es una decisión difícil en mi vida, porque tuve muchas veces ganas de estar y tenía muchos compromisos para hacer. Estuve viajando un montón. Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”, dijo en Radio La Red.

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“Se dieron las condiciones. Había muchas cosas que se tenían que cumplir para que yo me presente y tome esta responsabilidad, que creo que es una de las más importantes de mi vida. Poco a poco se fue dando todo lo que yo quería que pase para que tomar esta responsabilidad. Es un club que amo y que es gigante”, agregó el ex tenista de 47 años.

El ex tenista se convirtió en el cuarto candidato que hizo oficial su voluntad de participar de los comicios tras el anuncio del periodista Enrique Quique Sacco, el actual prosecretario general de AFA Luciano Nakis y el ídolo de la institución Daniel Bertoni. “Independiente es enorme, es muy grande. Estaría bueno que el día de mañana estemos todos juntos. No estoy diciendo que ahora es el momento, pero tratemos de buscar la manera para que Independiente salga de una vez por todas. Estemos todos en la misma, que queramos el bien del club. Lanús tiene una onda parecida y no le va tan mal”, afirmó.

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Cuando le preguntaron al Gato con qué lista se presentará, aclaró: “Estuve juntándome con todos los que cumplían los requisitos que yo quería tener como para ser presidente. Me faltaban un par de cosas, pero una de las condiciones era que no quería a nadie que haya hecho daño en el club. En los últimos 20 años, no quería a nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club. Creo que la gente se cansó de todo eso. Y yo para poner la cara, poner mi tiempo, dejar a mi familia... Porque es 24 horas. Hoy me lanzo como candidato y es estresante. Estás todo el día pensando en Independiente. A la noche no podés dormir, es una decisión realmente muy importante”.

En esa línea, afirmó que su estructura dirigencial estará apoyada en las agrupaciones “Gente de Independiente” y “Puro Sentimiento Rojo”, aunque advirtió: “Estoy abierto a que vengan porque soy hincha. El que quiera venir a hacer bien, vamos todos para adelante. Queremos ganar”.

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“Cerré el sponsor, que ahora justamente me fui de viaje a cerrar los últimos detalles. El sponsor lo tenemos y sin eso no me hubiese animado a hacer nada. Creo que es lo que Independiente necesita sí o sí, par armar un equipo competitivo y tener posibilidades de poner a Independiente donde se merece”, adelantó. “El sponsor significa lo que es la publicidad de una camiseta como tienen todos los equipos hoy. No puse el naming de la cancha en carpeta, tampoco se habló del tema ese. Lo tengo como estrategia de si llegamos a quedarnos cortos, ofrecerle el día de mañana. Mi idea es tenerlo como alternativa. Es una fortuna de plata para mí, estoy seguro que es el mejor contrato que tuvo Independiente a nivel sponsor en toda su historia. A cambio de nada, de publicidad. No debemos nada, no es más deuda para Independiente”, detalló.

Gaudio evitó dar a conocer cuál será su director deportivo en caso de ganar las elecciones, pero aseguró que lo tiene “cerrado” y explicó: “Para mí es lo mejor que le va a pasar al club. Fue jugador de fútbol”. El Rojo tiene actualmente a Jadson Viera como entrenador, pero con un contrato que podrá cortar la nueva dirigencia: “Siempre tenemos el técnico que nos gusta a todos en Independiente. Milito nos gusta a todos. Pero hoy está este chico que tiene que ganar y tenemos que clasificar. Estamos ahí nomás, falta nada para que termine el campeonato. Vamos a ganar y clasificar a las copas, después vemos”. Y se animó a dar un nombre de posible refuerzo: “Todo el mundo sabe, me gustaría que vuelva (Esequiel) Barco. Tengo buena relación y él quiere al club. Esos son los jugadores que tenemos que traer”.

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“¿Asesor futbolístico? ¿Nosotros qué somos en Independiente? ¿Quién es nuestro ídolo máximo? Bochini. Va a estar con nosotros. Ya hablé con él. Mi ídolo de toda la vida es Bochini“, sentenció.

“Hay gente que trabaja en Independiente y no creo que todos los que trabajan en Independiente estén haciendo las cosas mal. Algunos se merecen seguir. Como por ejemplo, Matheu y Tuzzio: la Reserva va puntera, la gente lo quiere, Carlitos es un pibe que quiere al club. Me encantaría que siga. ¿Tocalli? Eso de la parte futbolística tendremos que hablamos con el director deportivo", puntualizó.

Cuando le preguntaron por el tema de la Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), fue tajante: “Todo lo que tengo en mi vida, que no sé si es mucho o poco, lo tuve por un club. Nací en un club. Nací en el Lawn Tennis de Temperley, club social que pasé los primeros 13 años de mi vida en ese club. Salía del colegio a las 4 de la tarde y me iba directo al club. Todo lo que me formé, es un club social. No se me cruza por la cabeza destruir eso. No existe. ¿Vos te imaginas que el Real Madrid sea privado? Es un club demasiado grande Independiente. Es una obviedad".

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Gaudio en el palco del Libertadores de América

El ganador de Roland Garros aseguró que tuvo un diálogo con Sergio Agüero, quien ya adelantó que apoyará la candidatura de Nakis y hasta tendrá un rol en esa dirigencia si gana: “Hablé con el Kun hace tres meses. Me llevo bien. Pero es como todo. Esperé 25 años para estar donde estoy ahora en esta situación. Si no vas a estar, todo bien. Yo desde mi casa, con el teléfono, te mando mensajes y te deseo suerte. Ahora, ayudar desde afuera es difícil. Yo pongo la cara. Voy a la cancha y la gente me va a putear a mí. Porque sé que al final te van a putear. Porque es obvio que va a pasar, ya lo tengo asumido. Es una decisión de familiar. Mirá que esto va a pasar”.

En cuanto al tema AFA, aclaró que no tiene “ninguna mala relación con nadie” y planteó: “Si me hablas de la AFA, viví una de las alegrías más grandes de mi vida en Qatar. Fui campeón del mundo. Salió campeón del mundo, qué se yo. Lo único que me importa es que la Selección gane. El día que sea dirigente y tenga que lidiar con la AFA, tendré que hablar como hablo con cualquier persona”.

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“Me acuerdo de ir a la cancha contento y ver a un equipo que luchaba. Entrar a la Copa Sudamericana o Libertadores era algo normal para nosotros. Hoy, por suerte, estamos bastante cerca con el equipo que tenemos. Hay que apoyar a los jugadores hoy, hay que apoyar al técnico que está, todos queremos que gane. Obviamente el que asuma como presidente, si va a tener la posibilidad que el equipo esté en las copas es una ventaja enorme”, afirmó.

“Lo que te imaginas, todo lo candidatos te dicen lo mismo: tengo de espejo, y por suerte tengo gente que está en el París Saint Germain, vos ves el profesionalismo que hay en un club como el París... Y mirá que la lucharon, estuvieron diez años sufriendo, gastando sin sentido. Con el que tengo relación es el dueño del París: lo que sacás en claro es que tenés que profesionalizar todas las áreas. Tenés que poner gente idónea en cada lugar. Obviamente el patrimonio del club son los jugadores juveniles, las inferiores, obvio”, expresó sobre sus ideas. “Si vos ponés un director deportivo serio, no hay manera que arregle con un representante para hacer todos los paseas. Es muy burdo. La gente de Independiente no es tonta, ya se dio cuenta”, añadió.

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Gastón Gaudio viene de ser capitán de Copa Davis de Argentina hasta 2019 (Foto: Reuters/Sergio Perez)

Gaudio se alejó de la actividad profesional hacia fines del 2010. El Gato, que trepó al número 5 del ranking del tenis en 2005 y ganó más de 6 millones de dólares en premios según el sitio oficial de la ATP, ostenta un título inolvidable con el Roland Garros que ganó en 2004 tras vencer a Guillermo Coria en la final. A lo largo de su camino deportivo, logró ocho coronas: la última fue en 2005, en Kitzbuhel, año en el que conquistó cinco trofeos.

El ex tenista nacido en 1978, de 48 años, eligió mantenerse alejado del foco público en la mayor parte de las últimas décadas. Si bien estuvo eventualmente en la mesa radial de Radio Metro, programa conducido por Andy Kusnetzoff, su nombre reapareció mayormente en escena cuando fue designado como parte del “triunvirato” que capitaneó al equipo de Copa Davis desde 2017 (junto con Guillermo Coria y Guillermo Cañas) ante el desplazamiento de Daniel Orsanic.

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A inicios de 2019, fue designado como capitán del equipo de Copa Davis en solitario: se marchó en cuartos de final de ese año tras caer ante España y en la temporada siguiente fue eliminado por Colombia en las series clasificatorias. Luego fue sustituido por el Mago Coria.