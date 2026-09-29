Guatemala

La zona de Villa Hermosa I en Guatemala permanece bajo declaratoria de alto riesgo desde hace 25 años

El Acuerdo Gubernativo 179-2001 formalizó en 2001 la condición de peligro en el área afectada, pese a que distintas administraciones y autoridades territoriales conocían la problemática, según la SE-Conred desde entonces

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente de Guatemala.
La Conred requiere una evaluación final que permita declarar el estado de calamidad pública en la zona afectada. (Saúl de León)
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La SE-Conred advirtió que las lluvias de la última semana elevaron el caudal del río Pinula, provocaron socavamientos y el colapso de viviendas en Villa Hermosa I, San Miguel Petapa, una zona declarada de alto riesgo hace 25 años donde la corriente mantiene casas suspendidas y amenaza con nuevos derrumbes.

La fuerza del agua ya destruyó varios inmuebles y debilitó las bases de otros. Los vecinos de los sectores afectados observan cómo el río erosiona el terreno y pone en riesgo sus viviendas ante cada nueva precipitación.

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La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres sostuvo que la situación no surgió con la actual temporada de lluvias. La institución indicó que el peligro fue advertido formalmente hace 25 años y que distintas administraciones y autoridades territoriales conocían la problemática.

Una zona bajo declaratoria de alto riesgo desde 2001

La condición de riesgo quedó formalizada mediante el Acuerdo Gubernativo 179-2001, que estableció la Declaratoria de Alto Riesgo para el área afectada. La SE-Conred señaló que su prioridad es proteger la vida, brindar acompañamiento técnico y coordinar las acciones necesarias dentro del sistema de atención a desastres.

El organismo planteó que la respuesta no debe limitarse a la emergencia generada por los derrumbes. Propuso una solución integral que contemple evaluaciones técnicas, alternativas habitacionales seguras y procesos de recuperación para que las familias puedan vivir con condiciones sostenibles y menor exposición al peligro.

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El viernes 25 de septiembre, varias viviendas cedieron tras el aumento del caudal del afluente por las lluvias persistentes en el valle de la ciudad de Guatemala. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo las construcciones de los sectores 2 y 4 de Villa Hermosa I perdían apoyo en el terreno por la acción de la corriente.

La persistencia de las precipitaciones puede agravar el escenario, debido a que la erosión continúa cada vez que crece el río. Las casas ubicadas junto a la ribera enfrentan el riesgo de que el suelo siga debilitándose y provoque más desplomes.

El reclamo municipal por las aguas que llegan al río Pinula

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, recorrió la zona para observar los daños ocasionados por la crecida. Durante una publicación en su cuenta de red social, atribuyó el socavamiento a autorizaciones de construcción otorgadas en Santa Catarina Pinula, la ciudad de Guatemala y Villa Canales.

Morales sostuvo que las aguas residuales de esas edificaciones son conducidas hacia el río Pinula, lo que incrementa su caudal cuando llueve. El jefe edil afirmó que esa acumulación de agua profundiza el deterioro de las orillas y afecta a las viviendas cercanas.

El alcalde presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente Bernardo Arévalo, los ministros de Finanzas y Comunicaciones, y el secretario general de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. La acción busca que el tribunal ordene el resarcimiento o la reubicación de los vecinos afectados.

Su visita generó reclamos de algunos residentes, que cuestionaron la atención recibida ante daños que, según expusieron, comenzaron la semana anterior con los primeros colapsos de casas. La presencia municipal no fue bien recibida por quienes exigieron respuestas frente a la pérdida de sus patrimonios.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres emitió además un boletín por condiciones climáticas inestables previstas desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. El organismo anticipó la entrada de humedad desde ambos litorales, altas temperaturas, inestabilidad en el océano Pacífico y el paso de ondas del Este.

Estas condiciones generarán un ambiente cálido y húmedo, con neblina, lluvias y actividad eléctrica intensa. Los episodios se concentrarán principalmente durante la tarde, la noche y la madrugada.

Las zonas con mayor afectación prevista son el Altiplano Central, el Caribe, el Pacífico, la Franja Transversal del Norte y los Valles de Oriente.

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