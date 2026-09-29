"Amenazas a funcionarios de primer nivel": el Gobierno reveló por qué militarizó la Quinta de Olivos

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“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, esta mañana, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio de las dudas que generaron las declaraciones del Presidente el domingo, cuando dijo que en 2025 el Gobierno echó a “10 mil terroristas” y que este año fueron “20.000″ los expulsados.

“Esto es parte de un clima de conflictividad sobre la seguridad”, dijeron en altos despachos oficiales, luego del sinnúmero de versiones que se acumularon sobre la sorpresiva decisión del Presidente, la semana pasada, de militarizar la quinta de Olivos.

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Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que el Presidente está convencido de que hay un “clima de seguridad preocupante”, y buscaron desligar la decisión de Milei en torno a la seguridad en Olivos sobre filtraciones de información que derivaron en las denuncias por supuestos desvíos de fondos en la compra de carne que hizo la ex libertaria Marcela Pagano, enfrentadísima a los Milei. “No se comprobó nada de lo denunciado por Pagano, ni siquiera era relevante lo que decía”, dijeron con visible enojo en la cúpula nacional.

En cambio, dijeron que encontraron una correlación entre esos casos de “posibles terroristas” echados y la supuesta amenaza de muerte contra el número dos de la SIDE, Diego Kravetz por parte de la organización terrorista financiada por Irán, Hezbollah. Mencionaron, también, los casos de amenazas de bomba en la Casa Rosada.

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“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000″, dijo Milei el domingo por la noche, en una entrevista con la señal LN+.

En línea con ese relato, el vocero presidencial aseguró que hay “posibles terroristas, o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, pero no dio mayores detalles sobre esos perfiles.

Sí mencionó algunos porcentajes: dijo que el 72,3% corresponde a extranjeros “rechazados o no admitidos” por perfiles de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios.

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La diferencia entre esas cifras y los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explica, según Ravier, por otras 10.000 personas bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025, período que el informe ministerial no contabiliza. “Hasta diciembre de 2023, la Argentina en sus fronteras nacionales era un colador”, sostuvo.

Riesgo país, pobreza e inflación

Más allá del eje de seguridad, la conferencia estuvo atravesada por preguntas sobre la economía. El vocero atribuyó el aumento del riesgo país a dos shocks externos: la situación en Medio Oriente y la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que impactan negativamente sobre los mercados emergentes. “Son dos fenómenos que podrían explicar una suba en riesgo país o algún tipo de coyuntura negativa en este mes”, explicó, aunque aclaró que la recaudación mostraba mejoras en IVA y Ganancias.

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En cuanto al poder adquisitivo y la situación social, Ravier reconoció que el índice de pobreza, que había bajado a 28,3%, repuntó al 32% en la última medición. Atribuyó ese retroceso al “ataque político” que, según el Gobierno, se produjo en septiembre y octubre de 2025 y que impactó sobre el tipo de cambio y la inflación. “Cuando logramos bajar fuerte la inflación es cuando logramos bajar fuerte la pobreza”, afirmó, y señaló que con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 1,7% mensual, el Gobierno es optimista sobre una reversión del dato.

Frente a comparaciones de precios con España e Israel, Ravier defendió la apertura comercial como el mecanismo para achicar la brecha. “Si todo lo que se puede importar entra en Argentina a precio internacional, lo único que debería distinguir los precios son los costos de transporte”, argumentó, y citó los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Singapur como parte de esa estrategia.

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Sobre el endeudamiento de los hogares, el portavoz descartó un proyecto oficial y confió en una solución de mercado, con proyecciones privadas que, según indicó, anticipan una mejora hacia fin de año a medida que las tasas de interés —que pasaron de cerca del 50% a inicios de 2026 a alrededor del 25% actual— faciliten las refinanciaciones. En materia de empleo, Ravier sostuvo que desde diciembre de 2023 se sumaron más de 500.000 puestos de trabajo netos, según un informe público que se comprometió a compartir.