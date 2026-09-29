Así es el plan de Ubisoft para que la IA cree sus próximos videojuegos

Ubisoft registró tres solicitudes de marca para Motherbrain, un proyecto de inteligencia artificial orientado a la creación de videojuegos. (UBISOFT)

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Ubisoft prepara un sistema de inteligencia artificial capaz de intervenir en la creación de sus propios videojuegos. La compañía francesa presentó tres solicitudes de registro para un proyecto interno bautizado “Motherbrain”, según reveló el medio Game File.

El nombre coincide con el de la inteligencia artificial villana de la saga Metroid de Nintendo, aunque no existen pruebas de que se trate de una referencia directa a esa franquicia ni a Phantasy Star, que también cuenta con un personaje con un nombre similar.

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Un proyecto que surge en medio de un año en el que la empresa ha cerrado cuatro estudios, cancelado seis juegos y despidiendo 380 empleos.

Qué es Motherbrain y qué podría hacer Ubisoft con él

Motherbrain es el nombre que Ubisoft utiliza de manera interna para agrupar distintas iniciativas de inteligencia artificial generativa. Hasta el momento, la empresa no ha realizado ningún anuncio público que mencione este término.

La empresa impulsa sus proyectos de inteligencia artificial en un período marcado por el cierre de cuatro estudios y la cancelación de seis juegos. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

Los registros de marca detectados describen un software descargable que emplea IA “para crear videojuegos y contenido interactivo”. Otra de las solicitudes contempla servicios de inteligencia artificial bajo el modelo AIaaS (IA como servicio), orientados al análisis de datos y la interacción con personas.

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Las presentaciones también incluyen simulación de conversaciones, generación y resumen de textos, además de investigación, diseño y desarrollo de software impulsado por IA. En conjunto, el proyecto contempla desde la programación de videojuegos hasta funciones vinculadas al control de calidad.

Motherbrain resume, en esencia, el intento de Ubisoft de centralizar bajo una misma marca sus distintas apuestas por la inteligencia artificial generativa: herramientas que ya escriben diálogos, personajes que reaccionan por voz y, según los registros presentados, software capaz de participar directamente en la creación de videojuegos.

Ubisoft ya ha planeado usar IA en sus videojuegos

Motherbrain no surge de manera aislada. En 2023, Ubisoft presentó Ghostwriter, una herramienta interna desarrollada por La Forge para generar primeros borradores de los llamados “barks”: frases o sonidos breves que pronuncian los personajes no jugables ante determinadas situaciones. La revisión y edición final quedaba en manos de los guionistas.

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La demostración jugable Teammates integró el asistente Jaspar para procesar órdenes de voz de los jugadores en tiempo real. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Un año después, la compañía puso en marcha NEO NPC, un prototipo orientado a crear personajes secundarios más reactivos y capaces de mantener conversaciones espontáneas. El desarrollo estuvo a cargo de Ubisoft París junto a Nvidia e Inworld, aunque los guionistas seguían definiendo de antemano la personalidad, la historia y la forma de hablar de cada personaje.

El año pasado, Ubisoft presentó su primer proyecto jugable de investigación en IA generativa: Teammates. Se trata de una demo de disparos en primera persona en la que los compañeros Sofía y Pablo interpretan órdenes pronunciadas por el jugador y reaccionan en tiempo real.

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Esa capacidad de respuesta funciona gracias a Jaspar, un asistente de inteligencia artificial integrado directamente en la experiencia.

Xavier Manzanares, director de jugabilidad de GenAI en Ubisoft, declaró a Variety que “los juegos de mañana escucharán, entenderán y reaccionarán a los jugadores mucho más de lo que lo hacen hoy”. El directivo agregó que la investigación de la compañía “ofrece un vistazo de lo que la jugabilidad adaptativa y generativa podría sumar sobre sistemas de juego ya probados”.

Ubisoft retiró imágenes del título Anno 117: Pax Romana tras detectar artefactos visuales atribuidos a inteligencia artificial generativa. (Ubisoft)

En mayo de 2026, Ubisoft confirmó que estaba acelerando sus inversiones en torno a Teammates, con aplicaciones de IA destinadas al control de calidad, personajes más inteligentes y mundos capaces de reaccionar en tiempo real al comportamiento del jugador.

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El uso de IA en Ubisoft ya generó problemas

La incorporación de inteligencia artificial generativa a los desarrollos de Ubisoft no estuvo exenta de incidentes. Anno 117: Pax Romana fue uno de los juegos en los que se detectaron artefactos visuales atribuidos a IA generativa dentro del arte final del título. La compañía terminó retirando esas imágenes.

El registro de Motherbrain llega, además, en un año marcado por decisiones estructurales en la empresa. Ubisoft cerró cuatro estudios, canceló seis proyectos y eliminó unos 380 puestos de trabajo en los últimos meses, mientras su dirección compara públicamente el impacto de la IA generativa con el salto tecnológico del 2D al 3D en la industria de los videojuegos.

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La apuesta de Ubisoft tampoco es un caso aislado dentro del sector. Capcom reconoció que utiliza inteligencia artificial generativa en sus desarrollos, una decisión que, según la compañía japonesa, permitirá reducir los períodos de producción de sus juegos.