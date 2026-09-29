Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de octubre de 2026

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares debido a que Meta ya no puede brindarles soporte. (Imagen ilustrativa)

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A partir del 1 de octubre de 2026, algunos celulares antiguos podrían quedarse sin WhatsApp debido a los nuevos requisitos de compatibilidad de la aplicación. La medida afectará principalmente a dispositivos que ya no reciben actualizaciones de sus fabricantes y que no pueden ejecutar las versiones mínimas de los sistemas operativos exigidas por Meta.

Entre los modelos que podrían perder el acceso a la aplicación se encuentran teléfonos de Samsung, Motorola, LG y Sony, varios de ellos lanzados hace más de una década. Para quienes todavía utilizan estos equipos, es importante comprobar la versión del sistema operativo antes de la fecha establecida, ya que no todos podrán seguir utilizando el servicio de mensajería.

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Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en octubre de 2026

WhatsApp exige Android 6.0 o versiones posteriores para funcionar en los dispositivos compatibles. En el caso de los iPhone, el requisito es iOS 15.5 o una versión más reciente, de acuerdo con la información proporcionada.

Celulares con sistema Android quedarán sin WhatsApp si no pueden actualizarse. (Foto: Meta)

Esto significa que los teléfonos que no puedan actualizarse a las versiones mínimas requeridas perderán la compatibilidad con la aplicación. Entre los modelos antiguos que figuran en la lista de dispositivos afectados se encuentran los siguientes:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend y Trend Lite

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Droid Razr HD

LG

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Nexus 4

G2 Mini

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Estos equipos tienen varios años en el mercado y, en muchos casos, ya no reciben actualizaciones oficiales que les permitan cumplir con los requisitos actuales de WhatsApp.

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Muchos teléfonos dejaron de recibir actualizaciones debido a los años que tienen en el mercado. (Meta)

Cómo saber si tu celular seguirá siendo compatible con WhatsApp

Antes de que entre en vigor el cambio, los usuarios pueden comprobar qué versión del sistema operativo tiene su teléfono. El procedimiento varía según el fabricante y el sistema operativo.

En los celulares Android, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono y buscar el apartado Información de software o Versión de Android. Si el dispositivo tiene una versión anterior a Android 6.0 y no dispone de actualizaciones, podría perder el acceso a WhatsApp.

En los iPhone, el procedimiento es similar. Se debe ingresar en Ajustes, acceder a General y seleccionar Información. Allí aparece la versión de iOS instalada. Si el teléfono permite actualizarse, es recomendable instalar la versión más reciente compatible con el dispositivo.

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Si tu celular no cumple con los requisitos mínimos que pide WhatsApp para funcionar, ya no podrás usar la aplicación de mensajería.

Qué hacer si tu celular deja de ser compatible

Si el teléfono no puede actualizarse a la versión mínima exigida, será necesario utilizar otro dispositivo compatible para seguir accediendo a WhatsApp. Antes de cambiar de celular, conviene realizar una copia de seguridad de las conversaciones, las fotografías y los archivos importantes.

En Android, la copia puede guardarse en Google Drive, mientras que en los iPhone se utiliza iCloud. Para realizarla, hay que ingresar en los ajustes de WhatsApp, acceder a la sección de chats y seleccionar la opción de copia de seguridad.

De esta manera, quienes cambien de teléfono podrán restaurar sus conversaciones en un dispositivo compatible, siempre que hayan realizado previamente el respaldo y utilicen la misma cuenta.

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La pérdida de compatibilidad no significa que las cuentas de WhatsApp sean eliminadas automáticamente. El cambio afecta a los dispositivos que no cumplen los requisitos técnicos, por lo que los usuarios podrán continuar utilizando sus cuentas desde otros teléfonos compatibles.