Tecno

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de octubre de 2026

La medida afectará a dispositivos que ya no reciben actualizaciones y que no cumplen con las versiones mínimas de Android e iOS exigidas por la aplicación

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares debido a que Meta ya no puede brindarles soporte.
WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares debido a que Meta ya no puede brindarles soporte. (Imagen ilustrativa)
Guardar

A partir del 1 de octubre de 2026, algunos celulares antiguos podrían quedarse sin WhatsApp debido a los nuevos requisitos de compatibilidad de la aplicación. La medida afectará principalmente a dispositivos que ya no reciben actualizaciones de sus fabricantes y que no pueden ejecutar las versiones mínimas de los sistemas operativos exigidas por Meta.

Entre los modelos que podrían perder el acceso a la aplicación se encuentran teléfonos de Samsung, Motorola, LG y Sony, varios de ellos lanzados hace más de una década. Para quienes todavía utilizan estos equipos, es importante comprobar la versión del sistema operativo antes de la fecha establecida, ya que no todos podrán seguir utilizando el servicio de mensajería.

PUBLICIDAD

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en octubre de 2026

WhatsApp exige Android 6.0 o versiones posteriores para funcionar en los dispositivos compatibles. En el caso de los iPhone, el requisito es iOS 15.5 o una versión más reciente, de acuerdo con la información proporcionada.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Celulares con sistema Android quedarán sin WhatsApp si no pueden actualizarse. (Foto: Meta)

Esto significa que los teléfonos que no puedan actualizarse a las versiones mínimas requeridas perderán la compatibilidad con la aplicación. Entre los modelos antiguos que figuran en la lista de dispositivos afectados se encuentran los siguientes:

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend y Trend Lite

Motorola

  • Moto G (primera generación)
  • Moto E (primera generación)
  • Droid Razr HD

LG

  • Optimus G
  • Optimus L5
  • Optimus L7
  • Optimus F7
  • Lucid 2
  • Nexus 4
  • G2 Mini

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia SP

Estos equipos tienen varios años en el mercado y, en muchos casos, ya no reciben actualizaciones oficiales que les permitan cumplir con los requisitos actuales de WhatsApp.

PUBLICIDAD

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Muchos teléfonos dejaron de recibir actualizaciones debido a los años que tienen en el mercado. (Meta)

Cómo saber si tu celular seguirá siendo compatible con WhatsApp

Antes de que entre en vigor el cambio, los usuarios pueden comprobar qué versión del sistema operativo tiene su teléfono. El procedimiento varía según el fabricante y el sistema operativo.

En los celulares Android, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono y buscar el apartado Información de software o Versión de Android. Si el dispositivo tiene una versión anterior a Android 6.0 y no dispone de actualizaciones, podría perder el acceso a WhatsApp.

En los iPhone, el procedimiento es similar. Se debe ingresar en Ajustes, acceder a General y seleccionar Información. Allí aparece la versión de iOS instalada. Si el teléfono permite actualizarse, es recomendable instalar la versión más reciente compatible con el dispositivo.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Si tu celular no cumple con los requisitos mínimos que pide WhatsApp para funcionar, ya no podrás usar la aplicación de mensajería.

Qué hacer si tu celular deja de ser compatible

Si el teléfono no puede actualizarse a la versión mínima exigida, será necesario utilizar otro dispositivo compatible para seguir accediendo a WhatsApp. Antes de cambiar de celular, conviene realizar una copia de seguridad de las conversaciones, las fotografías y los archivos importantes.

En Android, la copia puede guardarse en Google Drive, mientras que en los iPhone se utiliza iCloud. Para realizarla, hay que ingresar en los ajustes de WhatsApp, acceder a la sección de chats y seleccionar la opción de copia de seguridad.

De esta manera, quienes cambien de teléfono podrán restaurar sus conversaciones en un dispositivo compatible, siempre que hayan realizado previamente el respaldo y utilicen la misma cuenta.

La pérdida de compatibilidad no significa que las cuentas de WhatsApp sean eliminadas automáticamente. El cambio afecta a los dispositivos que no cumplen los requisitos técnicos, por lo que los usuarios podrán continuar utilizando sus cuentas desde otros teléfonos compatibles.

Temas Relacionados

WhatsAppCelularesMetaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué tan cierto es que se debe dejar descansar la lavadora después de cada ciclo para evitar dañarla

Marcas como LG, Whirlpool y Samsung tienen claro qué se debe hacer en caso de usar continuamente del electrodoméstico

Qué tan cierto es que se debe dejar descansar la lavadora después de cada ciclo para evitar dañarla

Actualización urgente en iPhone: Apple corrige falla de seguridad que puede usarse en ciberataques

La actualización para iPhone y iPad, identificada como iOS 26.7.1 y iPadOS 26.7.1, ya está disponible para su descarga

Actualización urgente en iPhone: Apple corrige falla de seguridad que puede usarse en ciberataques

MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

El youtuber, que ha expandido sus negocios más allá de las plataformas digitales, se sumará a un espacio televisivo en el que los emprendedores presentan sus proyectos en busca de capital

MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

Nokia aún no se olvida de los celulares, mientras que BlackBerry hoy hace algo diferente

La lentitud para adoptar pantallas táctiles y nuevos sistemas operativos aceleró la caída de ambas compañías

Nokia aún no se olvida de los celulares, mientras que BlackBerry hoy hace algo diferente

Tres pasos para limpiar la freidora de aire en pocos minutos y sin generar un cortocircuito

Desenchufar el electrodoméstico, esperar a que se enfríe, retirar las piezas desmontables y secarlas por completo son claves para eliminar grasa y restos de comida

Tres pasos para limpiar la freidora de aire en pocos minutos y sin generar un cortocircuito

DEPORTES

Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

Un histórico campeón mundial defendió a Franco Colapinto tras la maniobra contra Pierre Gasly en Bakú que dio de qué hablar en la F1

Vojvoda habló tras su salida de Racing: el clima interno, el trato de Milito y los tres goles de cabeza que sufrió ante Boca

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la selección argentina: “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

TELESHOW

La hija de Maru Botana habló sobre las versiones de romance con Franco Colapinto: “Él es muy top”

La hija de Maru Botana habló sobre las versiones de romance con Franco Colapinto: “Él es muy top”

Silvina Escudero festejó sus 43 años: la torta en honor a su perro y la reflexión sobre el paso del tiempo

Las insólitas fotos que compartió Mauro Icardi después de blanquear su infidelidad con la China Suárez

La foto viral de Luisana Lopilato con una de las actrices del momento durante la Semana de la Moda de París

El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

INFOBAE AMÉRICA

3 de cada 4 casos de cáncer de tiroides son mujeres, advierte especialista salvadoreño sobre una enfermedad que avanza sin señales

3 de cada 4 casos de cáncer de tiroides son mujeres, advierte especialista salvadoreño sobre una enfermedad que avanza sin señales

Tenía 15 años cuando el terremoto de 1986 lo llevó a atender el epicentro de la tragedia en El Salvador

Corte Plena avala la reforma que penaliza el amaño de partidos de fútbol en Costa Rica

Estados Unidos mantiene esta popular ciudad europea bajo alerta de viaje por riesgo de terrorismo y robos

Levantan suspensión en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las obras que vienen