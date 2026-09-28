Panamá

Inversionistas ven a Panamá como “el favorito en el continente”, afirma el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman

En el segundo trimestre de 2026 la economía se aceleró hasta el 6.4% interanual, aunque persiste el desempleo y la informalidad

Posibles inversiones pueden generar empleo, trabajos adicionales, bien remunerados para mejorar la calidad de vida de los panameños, dijo el ministro Chapman. (MEF)
Posibles inversiones pueden generar empleo, trabajos adicionales, bien remunerados para mejorar la calidad de vida de los panameños, dijo el ministro Chapman. (MEF)
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Panamá se consolida como el destino financiero preferido en América. De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, esa es la percepción que le trasladaron durante una agenda reciente con miembros de los mercados de capital.

Para el funcionario, la frase que circula entre los inversionistas resume el fenómeno: the darling of the American Continent” (el favorito de los inversionistas en el continente americano).

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“Todos comentan: Panamá se ha estado convirtiendo en el favorito de los mercados”, resumió Chapman al cierre de la agenda con inversionistas.

Y es que la percepción de los mercados, aseguran desde el Ministerio de Economía y Finanzas, no surge en el vacío, pues tiene sustento en cifras concretas que el Instituto Nacional de Estadística y Censo viene registrando en los últimos meses.

La economía panameña creció 4,4% durante 2025, descontado el efecto de la inflación. En el segundo trimestre de 2026, ese ritmo se aceleró hasta el 6,4% interanual, un salto que ubica al país por encima de la gran mayoría de sus vecinos en el continente americano.

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Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, asegura que la frase que circula entre los inversionistas favorece la posición del país.
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, asegura que la frase que circula entre los inversionistas favorece la posición del país.

No obstante, la tasa de desempleo en Panamá ha alcanzado el 10.4%, de acuerdo con la última Encuesta del Mercado Laboral de la Contraloría General de la República, mientras que la informalidad sigue ganando terreno.

Una nota de prensa gubernamental afirma que los inversionistas llaman a Panamá “el favorito de los mercados” porque en poco más de dos años el país mostró un crecimiento económico sostenido, cumplió los compromisos anunciados a los mercados de capital y aceleró su expansión hasta el 6,4% interanual en el segundo trimestre de 2026.

Chapman indicó que los propios inversionistas explicaron el porqué de ese respaldo. “Impresionados por lo que se ha logrado en poco más de dos años, porque Panamá ha cumplido lo que ha prometido”, manifestó, al describir lo que en su opinión le trasladaron durante los encuentros.

Para el titular de Economía y Finanzas, el interés de los mercados no es un fin en sí mismo, ya que es el primer eslabón de una cadena que debe terminar en los hogares panameños.

“Esas inversiones pueden generar empleo, trabajos adicionales, bien remunerados, que ponen plata en el bolsillo de los panameños para mejorar su calidad de vida”, aseguró.

Hombre sentado lee un periódico en un mercado callejero de frutas y verduras, con edificios y personas en el fondo.
Un hombre lee un periódico con la noticia del aumento del desempleo y la informalidad en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una economía que crece atrae capital, ese capital construye y contrata, y esa contratación paga salarios, fue el planteamiento del funcionario, quien sostuvo que una cifra macroeconómica se transforma en bienestar cotidiano para una familia.

Chapman dijo que extendió una invitación directa a los inversionistas que participaron de la agenda. “A todos los invité a visitar el país, para que su interés se convierta en realidad”, informó.

El mensaje oficial, manifestó, no busca atraer cualquier tipo de capital, toda vez que existe un planteamiento claro para el flujo de inversión que ingrese al país.

Las puertas de Panamá, según el vocero oficial, permanecen abiertas al capital internacional, y el criterio con el que se habilita ese ingreso es uno solo: que la inversión deje empleo y oportunidades concretas para los panameños.

Reiteró que Panamá aparece hoy entre los destinos que más entusiasmo despiertan entre los inversionistas del continente americano.

S&P Global Ratings ratificó las calificaciones soberanas de la República de Panamá en ‘BBB-‘ de largo plazo y ‘A-3’ de corto plazo, en moneda extranjera y local, y mantuvo la perspectiva estable. (foto de Archivo)
S&P Global Ratings ratificó las calificaciones soberanas de la República de Panamá en ‘BBB-‘ de largo plazo y ‘A-3’ de corto plazo, en moneda extranjera y local, y mantuvo la perspectiva estable. (foto de Archivo)

Recientemente, S&P Global Ratings ratificó las calificaciones soberanas de la República de Panamá en ‘BBB-‘ de largo plazo y ‘A-3’ de corto plazo, en moneda extranjera y local, y mantuvo la perspectiva estable. La evaluación de transferencia y convertibilidad se mantiene en ‘AAA’.

La agencia sustenta la perspectiva estable en la continuidad de las políticas económicas y en la reducción del déficit fiscal para el 2026 y 2027, que permitirá estabilizar la carga de la deuda e intereses.

S&P Global Ratings reconoció el compromiso y capacidad de la administración para estabilizar la posición fiscal de Panamá, tras la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en el 2024 y la reforma del sistema pensiones de marzo de 2025.

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