Economía

YPF y Entre Ríos firmaron un acuerdo para mejorar la logística y reducir costos hacia Vaca Muerta

La iniciativa apunta a evaluar alternativas para abaratar el traslado de insumos, sumar firmas locales a la cadena energética y definir proyectos mediante convenios específicos

YPF y Entre Ríos firmarán un acuerdo para mejorar la logística, bajar costos e impulsar nuevas inversiones.
YPF y Entre Ríos firmarán un acuerdo para mejorar la logística, bajar costos e impulsar nuevas inversiones. (Gobernación de Entre Ríos)
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El gobierno de Entre Ríos y YPF firmaron este lunes un convenio de cooperación orientado a la producción de arenas silíceas, el desarrollo de infraestructura de transporte y la incorporación de empresas locales a la cadena de proveedores vinculada con Vaca Muerta. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años y no prevé, por sí mismo, partidas presupuestarias específicas para la provincia.

La firma se realizó en las oficinas de YPF en Buenos Aires y estará a cargo del gobernador Rogelio Frigerio y el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín. Según informó la administración entrerriana, el documento establece un marco de trabajo para analizar proyectos en materia de minería, logística, energía, infraestructura y modernización de servicios públicos.

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El entendimiento se plantea en un contexto en el que la actividad no convencional de Vaca Muerta demanda insumos y servicios de distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran las arenas silíceas, utilizadas en las operaciones de fractura hidráulica de los pozos de petróleo y gas.

Uno de los puntos principales del acuerdo es el estudio de alternativas para ampliar la producción de arenas silíceas en Entre Ríos y mejorar las condiciones de traslado hacia la formación neuquina. Las partes evaluarán obras y mecanismos vinculados con la red vial, el sistema ferroviario y las vías fluviales.

El convenio busca bajar los costos logísticos de la producción en Vaca Muerta.
El convenio busca bajar los costos logísticos de la producción en Vaca Muerta. (Gobernación de Entre Ríos)

El objetivo expresado en el comunicado oficial es hacer más eficiente el movimiento de la producción y reducir costos dentro de la cadena logística. Marín valoró la calidad de las arenas silíceas entrerrianas: “Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.

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A la vez, sostuvo que el acuerdo permitirá fortalecer la cooperación con la provincia y contribuir a un desarrollo integral de Vaca Muerta, que “va a generar mucho trabajo para todos”, con el objetivo de hacer más eficiente la actividad tanto para YPF como para las demás compañías, aseguró.

La provincia busca consolidar su presencia en la provisión de ese insumo y aprovechar su red de empresas, su capacidad productiva y su localización dentro de los corredores de transporte. El convenio también contempla la posibilidad de que firmas entrerrianas se incorporen a la red de proveedores de YPF y de otras actividades relacionadas con el desarrollo energético.

Entre Ríos tiene recursos, empresas, capacidad productiva y una ubicación estratégica que pueden aportar competitividad al desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Frigerio. El mandatario sostuvo que la intención es que la provincia participe de ese proceso mediante inversiones y generación de empleo, además de contribuir a una reducción de los costos logísticos.

La agenda conjunta prevé el análisis de nuevos puntos comerciales y estaciones de servicio de YPF en corredores estratégicos de Entre Ríos. También incorpora iniciativas de electromovilidad, con la eventual expansión de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el territorio provincial.

Otro apartado se refiere a la incorporación de sistemas de telemetría para la flota de vehículos públicos. Esas herramientas permitirían obtener datos sobre el uso, los recorridos y el estado de las unidades, con el propósito de ordenar su administración y el empleo de recursos.

La provincia y YPF también analizarán la incorporación de proveedores locales, infraestructura para electromovilidad y nuevos puntos comerciales. (Foto: Reuters)
La provincia y YPF también analizarán la incorporación de proveedores locales, infraestructura para electromovilidad y nuevos puntos comerciales. (Foto: Reuters)

Además, la provincia y la empresa analizarán opciones para reconvertir o utilizar activos de YPF en proyectos de almacenamiento destinados a la producción agroindustrial, especialmente a los aceites vegetales. El acuerdo prevé también un trabajo con municipios para evaluar herramientas e incentivos fiscales que puedan favorecer nuevas inversiones privadas.

“Queremos que la provincia sea protagonista de esa transformación, generando inversiones y trabajo para los entrerrianos y, al mismo tiempo, contribuyendo a mejorar la logística y reducir costos de una cadena fundamental para el desarrollo del país”, señaló Frigerio.

El convenio marco funcionará como una base para la cooperación entre el gobierno provincial y la compañía. Cada iniciativa que avance deberá formalizarse mediante acuerdos particulares, en los que se definirán las inversiones, las responsabilidades de cada parte, las condiciones y los plazos.

De esta manera, la firma no supone la asignación automática de recursos ni la ejecución inmediata de obras. La concreción de los proyectos dependerá de las evaluaciones técnicas, la disponibilidad de financiamiento y los instrumentos que se acuerden en cada caso.

El entendimiento incluye una agenda que abarca la actividad minera, el transporte de cargas, la participación de proveedores, el desarrollo comercial, la electromovilidad y el aprovechamiento de activos vinculados con la actividad agroindustrial. Tras la firma, YPF y Entre Ríos deberán determinar cuáles de esas líneas tendrán prioridad y bajo qué condiciones se llevarán adelante.

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