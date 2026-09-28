El Salvador

Canciller salvadoreña pide reformar la ONU para responder a crisis que “que ya no conoce fronteras”

Alexandra Hill sostuvo ante la Asamblea General que ningún Estado puede afrontar solo los desafíos globales y reclamó mecanismos más rápidos, representativos y transparentes dentro del sistema multilateral internacional vigente

La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, solicitó ante la Asamblea General de la ONU adaptar las estructuras del organismo frente a los desafíos actuales. (Foto captura del video Asamblea General de la ONU)
La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, solicitó ante la Asamblea General de la ONU adaptar las estructuras del organismo frente a los desafíos actuales. (Foto captura del video Asamblea General de la ONU)
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La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, planteó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el organismo debe adaptar sus estructuras a los desafíos actuales y recuperar capacidad de respuesta frente a problemas que atraviesan fronteras.

Su intervención puso el foco en la reforma institucional, el multilateralismo y el papel de los Estados ante crisis globales.

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Hill sostuvo que la comunidad internacional cuenta con más herramientas que en otras etapas, aunque enfrenta desafíos que requieren cooperación.

“Tenemos más capacidades que nunca, pero también desafíos que ningún estado puede enfrentar por sí solo. Tenemos como Naciones Unidas que apostarle y definir, redefinir el orden internacional para que este priorice el bienestar común de toda la humanidad”, dijo la representante salvadoreña.

Las declaraciones fueron retomadas de una publicación de EFE sobre la participación de la canciller en la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su discurso, Hill reclamó un sistema multilateral que combine la escucha entre los países con decisiones capaces de atender conflictos y necesidades comunes.

“Necesitamos un multilateralismo que sea capaz de escuchar, pero también de decidir, que preserve principios, que respete la soberanía de los estados, pero que entienda que ningún estado puede resolver por sí solo los problemas que ya no conocen fronteras”, afirmó la jefa de la diplomacia salvadoreña.

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Hill defendió un multilateralismo que respete la soberanía de los Estados y resuelva los problemas que atraviesan las fronteras. (Foto captura del video Asamblea General de la ONU)
Hill defendió un multilateralismo que respete la soberanía de los Estados y resuelva los problemas que atraviesan las fronteras. (Foto captura del video Asamblea General de la ONU)

Hill vinculó la legitimidad de la ONU con su capacidad de respuesta

La canciller consideró que la legitimidad del organismo no depende solamente de la aprobación de resoluciones. A su juicio, la credibilidad de la ONU se relaciona con los resultados que pueda ofrecer frente a los desafíos que afectan a la población mundial.

“Porque la credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones, al contrario, su legitimidad se alcanza cuando la organización es capaz verdaderamente de preservar la vida y garantizar un futuro digno para todas las personas”, acotó.

En ese sentido, Hill indicó que el Gobierno del presidente Nayib Bukele considera insuficiente una reforma limitada a cambios en la organización interna de Naciones Unidas. La funcionaria sostuvo que la discusión debe incluir mecanismos que permitan respuestas más rápidas y una representación más amplia de los Estados.

“Necesitamos a una organización ágil, representativa, eficaz y transparente, que sea capaz de resolver con la velocidad que exigen los problemas contemporáneos”, expresó.

También cuestionó lo que definió como falta de voluntad política dentro de los espacios internacionales. “Basta ya con el conformismo, basta ya que los intereses personales y nacionales prevalezcan sobre las necesidades y crisis mundiales, basta ya con la burocracia”, dijo Hill ante los representantes reunidos en Nueva York.

El Salvador planteó expectativas sobre la próxima secretaría general de la ONU y exigió un liderazgo con independencia y convicción reformadora. REUTERS/David 'Dee' Delgado
El Salvador planteó expectativas sobre la próxima secretaría general de la ONU y exigió un liderazgo con independencia y convicción reformadora. REUTERS/David 'Dee' Delgado

El Salvador planteó expectativas sobre la próxima secretaria general

La canciller señaló además que El Salvador espera un compromiso de la próxima secretaria general de las Naciones Unidas con una agenda de reformas. Según planteó, la futura conducción del organismo deberá contar con independencia, capacidad de diálogo y conocimiento de la realidad internacional.

Hill dijo que esperan que “tenga un liderazgo con absoluta independencia, con capacidad de diálogo, con autoridad moral, con conocimiento de la realidad internacional y con voluntad y convicción reformadora en beneficio de la humanidad”.

Durante su intervención, la funcionaria se refirió a la situación de seguridad en El Salvador. Señaló que el país redujo la tasa de homicidios desde los 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes registrados en 2015 hasta 1,3 en 2025.

Cuando el actual mandatario, Nayib Bukele, asumió la Presidencia, a mediados de 2019, la cifra se ubicaba en torno a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

“Por eso, ahora mi país es un caso de referencia para otros que sufren del mismo problema”, señaló Hill. El Gobierno salvadoreño atribuye la baja de los homicidios a sus políticas de seguridad y al régimen de excepción vigente, una medida que ha generado denuncias de organizaciones de derechos humanos por detenciones y muertes bajo custodia.

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