Como Mauro Icardi: las nueve estrellas internacionales que todavía se encuentran sin equipo

Los futbolistas Karim Benzema, Mauro Icardi, Raheem Sterling, Jadon Sancho y Paul Pogba figuran entre los jugadores libres del mercado de pases.

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Al cierre del mercado de pases en las principales ligas de Europa, América y Asia, un grupo de futbolistas con trayectoria en selecciones nacionales y torneos continentales permanece sin equipo a la espera de definir su futuro inmediato. La nómina de jugadores disponibles sin costo de transferencia incluye a ganadores del Balón de Oro, campeones del mundo y de la Champions League. Entre ellos surge Mauro Icardi, quien coqueteó con la Lazio y la Fiorentina, pero todavía espera por una definición sobre su futuro.

Uno de los nombres de mayor peso en esta lista corresponde al delantero francés Karim Benzema, de 38 años. El atacante, distinguido con el Balón de Oro en 2022, rescindió de mutuo acuerdo su contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita el 31 de agosto, luego de la llegada de nuevos refuerzos ofensivos al plantel de Riad. Antes de su paso por ese club, el exjugador del Real Madrid había disputado tres temporadas en el Al-Ittihad, donde convirtió 54 goles en 83 partidos. En los últimos días, el Bayer Leverkusen de Alemania debió desmentir públicamente los rumores que lo vinculaban con la contratación del delantero.

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Otro nombre rutilante es el de Mauro Icardi. El delantero argentino quedó con el pase en su poder tras su última etapa en el Galatasaray de Turquía y su entorno le está buscando club. Según trascendió, el ex goleador del Inter de Italia fue ofrecido en las últimas horas a diferentes instituciones del fútbol español.

Mauro Icardi se encuentra sin club, a la espera de definir su futuro

Una situación similar atraviesa el mediocampista Paul Pogba, de 33 años, quien continúa en libertad de acción tras la finalización de su vínculo con el Mónaco. El campeón del mundo en Rusia 2018 apenas sumó seis presentaciones con el conjunto del Principado, atravesado por sucesivas dolencias físicas que derivaron en la cancelación amistosa de su contrato.

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El caso del defensor español Sergio Ramos añade otra capa de incertidumbre al mercado. A sus 40 años, el ex jugador del Sevilla y el Paris Saint-Germain no disputa un encuentro oficial desde diciembre de 2025, cuando concluyó su etapa en el Monterrey de México. Pese a la inactividad prolongada, el zaguero no confirmó su retiro de la actividad profesional.

Raheem Sterling enfrenta un proceso por infracciones de tránsito y se encuentra sin club (REUTERS/Albert Gea/File Photo)

Los extremos ingleses Jadon Sancho y Raheem Sterling se suman al cuadro de futbolistas sin equipo. Sancho, de 26 años, quedó libre tras su cesión a préstamo en el Aston Villa, club en el que disputó 39 partidos y anotó un gol luego de su salida del Manchester United. En las últimas semanas, representantes del atacante negociaron con el FK Krasnodar de Rusia, aunque la dirigencia de esa entidad decidió no avanzar con la operación.

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Sterling, de 31 años, se desvinculó del Feyenoord de los Países Bajos después de apenas ocho encuentros oficiales en tres meses, en una salida posterior a la rescisión de su contrato con el Chelsea. Su búsqueda de club se topó con la negativa de equipos de la primera división de Francia, entre ellos el Le Havre, que rechazó la incorporación del futbolista en medio de un proceso judicial pendiente por un incidente de tránsito en Inglaterra, tal lo informado por Foot Mercato.

Completan la nómina de agentes libres el atacante argelino Riyad Mahrez (35 años), el delantero francés Anthony Martial (30 años), y el mediocampista Dele Alli (30 años) Todos ellos, tras la clausura de los libros de pases estivales, quedaron habilitados para firmar contrato con cualquier institución fuera de los períodos regulares de transferencia.

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