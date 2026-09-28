Tecno

Sin mapas, entrenamiento previo ni chofer: así es el camión de transporte que recorre 480 kilómetros en Texas

El vehículo completó la prueba en unas cuatro horas y media, a 97 km/h, sin cartografía de alta resolución, preparación previa del trayecto ni acciones del conductor de seguridad. Cuáles son los próximos pasos

Un camión de carga blanco con remolque y sensores instalados circula por el carril de una autopista bajo un paso elevado al atardecer
El vehículo de Waabi completó el trayecto texano en cuatro horas y media, a 97 km/h, sin cartografía de alta definición ni práctica previa (Crédito: Waabi)
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Un camión completó un recorrido de 480 kilómetros entre Dallas y San Antonio, en Texas, Estados Unidos, sin haber practicado antes ese tramo, sin mapas de alta resolución y sin ningún tipo de reentrenamiento previo. El vehículo cubrió la distancia en aproximadamente cuatro horas y media, a una velocidad promedio de 97 km/h, y aunque viajó con un conductor de seguridad al volante, no requirió ninguna intervención humana.

Lo que distingue al experimento del funcionamiento habitual de estos sistemas es que, por lo general, los vehículos de conducción autónoma se preparan con simulaciones, cartografía detallada e información recopilada con anticipación para reducir al mínimo las situaciones desconocidas.

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Según informó la revista Forbes, en esta ocasión el rodado se enfrentó a una carretera que nunca antes recorrió y tomó decisiones en tiempo real a partir de lo que encontraba en el camino, de manera similar a como lo haría un conductor humano ante un itinerario nuevo. Ese esquema de adaptación inmediata es, precisamente, el núcleo de la apuesta tecnológica detrás del experimento: demostrar que un sistema puede operar en condiciones reales sin depender de una preparación exhaustiva del entorno.

El sistema navegó sin registros previos del recorrido y sin ingeniería adicional

Modelo tridimensional de un camión en una carretera con tres pantallas de video en la base y el logotipo de Waabi en la esquina superior
La firma canadiense, fundada en 2021, utilizó un sistema que decidió en tiempo real durante un viaje nocturno (Crédito: Waabi)

La prueba fue desarrollada por Waabi, compañía canadiense de tecnología autónoma fundada en 2021. “Pudo conducir a la perfección, con confianza y seguridad, sin ninguna intervención durante todo el viaje, sin haber visto nunca ese carril antes. Sin datos, sin ingeniería, sin reentrenamiento, sin nada, de forma instantánea”, afirmó Raquel Urtasun, fundadora y directora ejecutiva de la empresa, en declaraciones recogidas por Forbes.

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El recorrido comenzó de madrugada y se extendió hasta la mañana. Para la ejecutiva, la capacidad de adaptarse a nuevas carreteras de forma inmediata es clave para que la tecnología pueda crecer a mayor escala. “Si analizamos el transporte de mercancías hoy en día, vemos que se mueve de forma muy dinámica. Los lugares de entrega cambian constantemente”, señaló.

Otros actores del sector requieren semanas de preparación para operar en nuevas zonas

El contraste con el resto de la industria es notable. Algunas empresas del sector operan sus unidades únicamente en recorridos conocidos y establecidos de antemano. Otras dedican semanas o meses a mapear y simular nuevas ciudades antes de comenzar a trabajar, apoyándose en cartografía de alta definición y grandes volúmenes de información recopilada con anticipación.

Tres camiones de carga blancos con la inscripción Waabi estacionados en fila en un estacionamiento pavimentado al atardecer
La prueba texana mostró que el rodado tomó decisiones según lo encontrado en un carril nunca transitado, bajo vigilancia presencial (Crédito: Waabi)

Incluso quienes afirman prescindir de esos mapas detallados suelen depender, en mayor o menor medida, de supervisión humana remota para resolver situaciones imprevistas.

La diferencia de enfoque tiene implicaciones directas sobre la escalabilidad del servicio y sobre los costos operativos de cada modelo. “Si pensamos en lo que esto significa en términos de satisfacer las necesidades de los operadores, supone un avance enorme en la conducción autónoma para lograr una verdadera escalabilidad”, indicó Urtasun. En el mismo sentido agregó que “el camión debe ir donde los usuarios quieran. No se trata de que ellos tengan que adaptarse a donde la autonomía les indique”.

La operación comercial sin acompañante de seguridad apunta al primer trimestre de 2027

El siguiente paso para llevar esta tecnología a la operación comercial implica eliminar al acompañante de seguridad del rodado. Con ese objetivo, la compañía trabaja junto a un fabricante automotriz en el desarrollo de unidades diseñadas específicamente para la conducción totalmente autónoma. Las primeras comenzarían a producirse en el primer trimestre de 2027.

Para financiar esa expansión, la empresa recaudó este año hasta USD 1.000 millones con el respaldo de inversores del sector tecnológico y automotriz. El experimento en Texas marca, por ahora, el punto más avanzado demostrado públicamente en materia de conducción sin intervención humana de largo recorrido sin preparación previa.

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