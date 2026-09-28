Teleshow

Gerardo Sofovich tendrá su serie biográfica: “Su vida es muy jugosa”

Gustavo Sofovich, el hijo del productor, sorprendió al revelar que, luego del éxito de la producción sobre Moria Casán, prepara una biopic sobre la extensa carrera y la vida personal de su padre

El hijo del productor contó que no puede revelar el elenco ni otros detalles de la ficción, aunque adelantó que Moria Casán tendrá un lugar relevante (Video: Secretos verdaderos/ América TV)
Guardar

Gustavo Sofovich confirmó que firmó un acuerdo para realizar una serie biográfica sobre Gerardo Sofovich, el productor, guionista y conductor que marcó varias décadas de la televisión y el teatro argentinos. El hijo del artista, heredero de sus derechos, aseguró que el contrato fue suscripto hace varios meses.

La novedad fue revelada por Gustavo Sofovich durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, el programa de América TV. Frente a las preguntas sobre la producción y el elenco, fue tajante: “No puedo hablar de la serie”. También explicó que las condiciones del acuerdo le impiden anticipar nombres o definir el desenlace de la ficción.

PUBLICIDAD

“Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, recordó Gustavo Sofovich sobre el vínculo de Moria Casán con Gerardo
“Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, recordó Gustavo Sofovich sobre el vínculo de Moria Casán con Gerardo

Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, sostuvo Sofovich al referirse al contrato. También anticipó que la ficción abordará distintas dimensiones de la vida de su padre, fallecido el 8 de marzo de 2015. Por el momento, no se informó el elenco, la plataforma ni la fecha de estreno de la biopic.

Ante la insistencia de Ventura para que revelara quiénes estarán representados, Sofovich sostuvo que los contratos no le dan esa posibilidad. Sobre el tono que espera para la ficción, planteó: “Tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie”. Luego añadió: “La de Gerardo es muy jugosa”.

PUBLICIDAD

Gerardo Sofovich
Gerardo Sofovich junto a Susana Giménez y Jorge Porcel

Uno de los nombres que Gustavo Sofovich confirmó que tendrá su lugar en la serie es la figura de Moria Casán, quien mantuvo una relación personal y profesional con Gerardo Sofovich. Sofovich recordó que ambos tuvieron un vínculo de cercanía, aunque también atravesaron diferencias. “Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, señaló. Durante la conversación, también relató un intercambio reciente con Casán, quien le preguntó si su padre le había contado algo sobre ella. “No, mi papá era un caballero”, le respondió, según contó.

“Ya la tengo firmada a la serie, la firmé hace meses”, sostuvo Gustavo al referirse al contrato sobre la biopic de Gerardo Sofovich
“Ya la tengo firmada a la serie, la firmé hace meses”, sostuvo Gustavo al referirse al contrato sobre la biopic de Gerardo Sofovich

La confirmación de la nueva biopic llega después del impacto de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, que se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma en Argentina tras su estreno. Gerardo Sofovich aparece representado en esa ficción por Sebastián Arzeno.

Un mes antes, en diálogo con Desayuno Americano (El Trece), Gustavo Sofovich había calificado como “chiquita” la presencia de su padre en la serie. “Gerardo tuvo mucho que ver en la carrera de Moria”, afirmó, y cuestionó que la producción no le hubiera pedido autorización para usar su nombre. “Me hubiera gustado que los productores me hubieran pedido permiso”, señaló, aunque aclaró que lo habría concedido.

“La serie tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie", afirmó el productor
“La serie tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie", afirmó el productor

En esa entrevista, también sostuvo que la ficción no tiene por qué reproducir los hechos de manera estricta. “Debe ser ficción, debe tener sal, pimienta, dulce de leche, aceite de oliva y todos los ingredientes para que sea un éxito”, planteó. Además, ubicó a Carlos Petit como el descubridor de Casán y recordó que luego la artista pasó al teatro con Gerardo Sofovich.

Gerardo Sofovich falleció a los 77 años
Gerardo Sofovich falleció a los 77 años

Nacido en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937, Gerardo Sofovich desarrolló una extensa carrera como productor, autor, director y conductor. Junto con su hermano Hugo Sofovich comenzó a trabajar en el espectáculo durante la década de 1960.

Entre sus producciones televisivas más recordadas figuran Operación Ja-Já, Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo. Sus ciclos reunieron a figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Javier Portales, Juan Carlos Altavista, Fidel Pintos y María Rosa Fugazot. También tuvo presencia como conductor en Las dos campanas, Semanueve y La noche del domingo, además de integrar jurados de programas como Bailando por un sueño y Los 8 escalones.

Gerardo Sofovich con Minguito
Gerardo Sofovich con Minguito

En cine participó como autor o director en películas como Los caballeros de la cama redonda, Camarero nocturno en Mar del Plata y Los vampiros los prefieren gorditos. En teatro, produjo y dirigió títulos como Una familia poco normal, No somos santas y El champán las pone mimosas.

Temas Relacionados

Gerardo SofovichGustavo Sofovichbiopic

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El particular mensaje de Mauro Icardi tras confirmar su infidelidad: “Papucho te amamos”

El futbolista compartió una serie de postales donde el mate es el protagonista de la escena, que despertó un sinfín de comentarios en las redes

El particular mensaje de Mauro Icardi tras confirmar su infidelidad: “Papucho te amamos”

Dyango habló de su nuevo proyecto entre Argentina y España: “Este es el país que me vio nacer artísticamente”

En su paso por el estudio de Infobae en Vivo de cara a su próximo tour, el artista catalán de 86 años se refirió a su amor por las tierras locales y las figuras que lo acompañaron a lo largo de su carrera

Dyango habló de su nuevo proyecto entre Argentina y España: “Este es el país que me vio nacer artísticamente”

¿Juana Tinelli nuevamente enamorada?: quién es el joven emprendedor gastronómico que la habría conquistado

A meses de su ruptura con Tomás Mazza, algunas versiones comenzaron a señalar que la modelo habría iniciado un romance con un muchacho de 20 años. Los detalles

¿Juana Tinelli nuevamente enamorada?: quién es el joven emprendedor gastronómico que la habría conquistado

El divertido ida y vuelta entre Lali y Dillom luego de cantar juntos en el show: “Sé que puede ser complicado”

La artista le mandó un mensaje de voz al cantante para exigirle, entre risas, que recordara la letra de la canción que interpretaron ante el público

El divertido ida y vuelta entre Lali y Dillom luego de cantar juntos en el show: “Sé que puede ser complicado”

Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Finalizó el tratamiento antibiótico”

La célebre conductora evoluciona favorablemente de su cuadro de neumopatía, por el que se encuentra internada en el sanatorio Mater Dei desde el viernes 18 de septiembre

Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Finalizó el tratamiento antibiótico”

AMÉRICA

El turismo sostiene más de 300 mil empleos en El Salvador, mientras los visitantes ya superan los 3.2 millones

El turismo sostiene más de 300 mil empleos en El Salvador, mientras los visitantes ya superan los 3.2 millones

Novio salvadoreño de Sheynnis Palacios sugiere casarse en la Catedral Metropolitana de San Salvador

Oro, café y trabajo forzoso: por qué el modelo exportador de Nicaragua lo ata al eslabón más barato de la cadena global

Comercios panameños continúan incumpliendo norma que otorga descuentos a los adultos mayores

Alertan que la violencia contra las mujeres en Honduras deja miles de víctimas

MALDITOS NERDS

‘Avengers: Endgame Encore’ suma 86 millones y vuelve a perseguir el récord de Avatar

‘Avengers: Endgame Encore’ suma 86 millones y vuelve a perseguir el récord de Avatar

Strange Scaffold anuncia ‘Something is Wrong with the Library’ para PC

‘Mary Poppins’ tendrá una adaptación televisiva más misteriosa y surrealista

Sunnyside Games revela cuándo se estrenará ‘Nocturnal II’ en PC

‘Shinjuku Anomaly’ llegará a Steam con terror nocturno y múltiples finales

DEPORTES

La Euroliga de básquet incorpora la inteligencia artificial: cómo funciona el sistema de “14 reglas”

La Euroliga de básquet incorpora la inteligencia artificial: cómo funciona el sistema de “14 reglas”

Cine privado, piscina y una disco: así es la mansión que le perteneció a Mike Tyson y está a la venta en USD 10 millones

El golazo de Olisé para el triunfo de la Francia de Zidane y la goleada de Italia: las perlitas de la Nations League

La enfática respuesta de Carlo Ancelotti a las críticas por el presente de la selección de Brasil

Los argentinos ya conocen a sus rivales para los ATP 500 de Beijing y Tokio: todos los cruces