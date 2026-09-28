Gerardo Sofovich tendrá su serie biográfica: “Su vida es muy jugosa”

El hijo del productor contó que no puede revelar el elenco ni otros detalles de la ficción, aunque adelantó que Moria Casán tendrá un lugar relevante (Video: Secretos verdaderos/ América TV)

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Gustavo Sofovich confirmó que firmó un acuerdo para realizar una serie biográfica sobre Gerardo Sofovich, el productor, guionista y conductor que marcó varias décadas de la televisión y el teatro argentinos. El hijo del artista, heredero de sus derechos, aseguró que el contrato fue suscripto hace varios meses.

La novedad fue revelada por Gustavo Sofovich durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, el programa de América TV. Frente a las preguntas sobre la producción y el elenco, fue tajante: “No puedo hablar de la serie”. También explicó que las condiciones del acuerdo le impiden anticipar nombres o definir el desenlace de la ficción.

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“Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, recordó Gustavo Sofovich sobre el vínculo de Moria Casán con Gerardo

“Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, sostuvo Sofovich al referirse al contrato. También anticipó que la ficción abordará distintas dimensiones de la vida de su padre, fallecido el 8 de marzo de 2015. Por el momento, no se informó el elenco, la plataforma ni la fecha de estreno de la biopic.

Ante la insistencia de Ventura para que revelara quiénes estarán representados, Sofovich sostuvo que los contratos no le dan esa posibilidad. Sobre el tono que espera para la ficción, planteó: “Tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie”. Luego añadió: “La de Gerardo es muy jugosa”.

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Gerardo Sofovich junto a Susana Giménez y Jorge Porcel

Uno de los nombres que Gustavo Sofovich confirmó que tendrá su lugar en la serie es la figura de Moria Casán, quien mantuvo una relación personal y profesional con Gerardo Sofovich. Sofovich recordó que ambos tuvieron un vínculo de cercanía, aunque también atravesaron diferencias. “Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, señaló. Durante la conversación, también relató un intercambio reciente con Casán, quien le preguntó si su padre le había contado algo sobre ella. “No, mi papá era un caballero”, le respondió, según contó.

“Ya la tengo firmada a la serie, la firmé hace meses”, sostuvo Gustavo al referirse al contrato sobre la biopic de Gerardo Sofovich

La confirmación de la nueva biopic llega después del impacto de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, que se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma en Argentina tras su estreno. Gerardo Sofovich aparece representado en esa ficción por Sebastián Arzeno.

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Un mes antes, en diálogo con Desayuno Americano (El Trece), Gustavo Sofovich había calificado como “chiquita” la presencia de su padre en la serie. “Gerardo tuvo mucho que ver en la carrera de Moria”, afirmó, y cuestionó que la producción no le hubiera pedido autorización para usar su nombre. “Me hubiera gustado que los productores me hubieran pedido permiso”, señaló, aunque aclaró que lo habría concedido.

“La serie tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie", afirmó el productor

En esa entrevista, también sostuvo que la ficción no tiene por qué reproducir los hechos de manera estricta. “Debe ser ficción, debe tener sal, pimienta, dulce de leche, aceite de oliva y todos los ingredientes para que sea un éxito”, planteó. Además, ubicó a Carlos Petit como el descubridor de Casán y recordó que luego la artista pasó al teatro con Gerardo Sofovich.

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Gerardo Sofovich falleció a los 77 años

Nacido en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937, Gerardo Sofovich desarrolló una extensa carrera como productor, autor, director y conductor. Junto con su hermano Hugo Sofovich comenzó a trabajar en el espectáculo durante la década de 1960.

Entre sus producciones televisivas más recordadas figuran Operación Ja-Já, Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo. Sus ciclos reunieron a figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Javier Portales, Juan Carlos Altavista, Fidel Pintos y María Rosa Fugazot. También tuvo presencia como conductor en Las dos campanas, Semanueve y La noche del domingo, además de integrar jurados de programas como Bailando por un sueño y Los 8 escalones.

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Gerardo Sofovich con Minguito

En cine participó como autor o director en películas como Los caballeros de la cama redonda, Camarero nocturno en Mar del Plata y Los vampiros los prefieren gorditos. En teatro, produjo y dirigió títulos como Una familia poco normal, No somos santas y El champán las pone mimosas.