Costa Rica

Laura Fernández anuncia millonarias inversiones en Quepos y apuesta por atraer jets privados para impulsar el turismo

La presidenta inició su primera gira oficial por Puntarenas con la inauguración de un puente en Londres de Quepos y anuncios para modernizar el aeródromo La Managua, intervenir otra estructura sobre el río Savegre y ejecutar proyectos de infraestructura vial en el Pacífico Central

Fila de jets privados en la pista de un aeródromo y un círculo en la esquina superior izquierda con la fotografía de Laura Fernández.
El Gobierno anunció una inversión de ₡2.100 millones para desarrollar infraestructura destinada a vuelos privados en el aeródromo La Managua de Quepos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, inició este lunes su primera gira oficial por la provincia de Puntarenas con una serie de anuncios de infraestructura para Quepos y otras comunidades del Pacífico Central, entre los que destaca la modernización del aeródromo La Managua, donde el Gobierno pretende ampliar la capacidad para recibir vuelos privados y construir una nueva terminal de pasajeros.

La agenda comenzó en la comunidad de Londres de Quepos con la inauguración de un puente modular sobre el río Naranjo, una estructura de 95 metros de longitud que representó una inversión de ₡466,5 millones (USD 1 millón) y que tendrá impacto sobre más de 35,000 habitantes de comunidades de la zona.

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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, explicó que la nueva estructura sustituye un paso que ya no ofrecía condiciones adecuadas de seguridad y destacó que permitirá recuperar una conexión utilizada para trasladarse a centros educativos y lugares de trabajo, así como para movilizar la producción de la zona.

“Este nuevo paso significa poder ir al trabajo, llevar a los niños a las escuelas o sacar productos de la zona con mayor seguridad”, señaló Zeledón durante la actividad.

El jerarca agregó que el proyecto forma parte de un programa más amplio de 35 intervenciones en carreteras y puentes, mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), con inversiones superiores a USD 70 millones en la zona. También anunció que se pondrán en marcha contratos de conservación vial por cuatro años para atender diferentes corredores del Pacífico.

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El Gobierno apunta a los vuelos privados

Uno de los principales anuncios de la jornada estuvo relacionado con el aeródromo La Managua de Quepos, infraestructura que el Ejecutivo pretende utilizar como una herramienta para fortalecer la actividad turística.

Zeledón anunció una inversión de aproximadamente ₡2,100 millones (USD 4.5 millones) para desarrollar una plataforma destinada a vuelos privados, que tendría capacidad para albergar hasta nueve aeronaves y un helicóptero.

Posteriormente se prevé avanzar con la contratación de una nueva terminal de pasajeros, como parte de las inversiones previstas para modernizar la infraestructura aérea del cantón.

El ministro sostuvo que las inversiones relacionadas con el aeródromo superarán los ₡5,000 millones (USD 10.9 millones), considerando las diferentes obras proyectadas.

La modernización de La Managua ya figura desde años anteriores dentro de la planificación estatal. Documentación presupuestaria del Gobierno contempla la construcción de una nueva terminal de pasajeros, accesos y una plataforma como parte del proyecto para mejorar la atención de los usuarios del aeródromo.

Fernández aprovechó el anuncio para plantear directamente la intención de atraer un segmento turístico de mayor poder adquisitivo hacia Quepos.

“Queremos vuelos, queremos vuelos, jets privados aterrizando en Quepos”, afirmó la mandataria durante su discurso en Londres.

La presidenta sostuvo que la inversión podría tener un efecto importante sobre la actividad turística y generar oportunidades económicas para los habitantes del cantón.

“Estoy segura que esa inversión de dos mil cien millones de colones va a levantar el turismo de esta zona enormemente”, agregó.

La administración de Laura Fernández pretende que la modernización del aeródromo impulse el turismo y amplíe las oportunidades económicas en Quepos. Crédito: Video Presidencia de la República
La administración de Laura Fernández pretende que la modernización del aeródromo impulse el turismo y amplíe las oportunidades económicas en Quepos. Crédito: Video Presidencia de la República

Más puentes para el Pacífico Central

La infraestructura aeroportuaria no fue el único anuncio.

Fernández informó también que el Gobierno destina ₡520 millones (USD 1.1 millón) a una intervención sobre el puente del río Savegre, otra estructura que, según explicó durante su discurso, había agotado su vida útil.

La mandataria defendió además la inversión realizada en el nuevo puente sobre el río Naranjo y aseguró que estuvo personalmente pendiente de la ejecución del proyecto debido a la importancia que tiene para las comunidades cercanas.

“Cada colón de los cuatrocientos sesenta y seis y medio millones que costó este puente estoy segura que está bien invertido”, manifestó.

El nuevo puente modular sobre el río Naranjo tuvo una inversión de ₡466,5 millones y beneficiará a más de 35.000 habitantes de la zona.
El nuevo puente modular sobre el río Naranjo tuvo una inversión de ₡466,5 millones y beneficiará a más de 35.000 habitantes de la zona.

La alcaldesa de Quepos, Patricia Bolaños Murillo, destacó que la estructura no solamente beneficia a Londres y Naranjito, sino que contribuye a conectar el cantón con otras zonas del país, entre ellas Dota y Tarrazú.

El viejo puente había cumplido su vida útil y el paso vehicular tuvo que ser cerrado, lo que obligaba a familias de comunidades como Lourdes y Villa Nueva a recorrer mayores distancias para acceder a servicios médicos, centros educativos, empleos y actividades productivas.

La gira tiene además un componente personal para Fernández. La presidenta recordó que nació en Puntarenas y que Londres de Quepos es la comunidad de origen de su esposo, Jeffrey Umaña Avendaño, quien durante la actividad fue declarado hijo predilecto del cantón de Quepos y recibió reconocimientos de organizaciones comunales de la zona.

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