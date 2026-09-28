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La virgen de la tosquera, la apuesta argentina para brillar en los Premios Oscar

La Academia de Cine Argentina eligió a la película de Laura Casabé, basada en cuentos de Mariana Enriquez, para competir en la categoría de Mejor película internacional en la gran cita de Hollywood

“La virgen de la tosquera” es una película argentina de terror y horror social dirigida por Laura Casabé que adapta los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El carrito” de la escritora Mariana Enríquez (Video: Filmax)
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La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, como la producción que representará al país en la próxima edición de los Premios Oscar. La película buscará una nominación en la categoría de Mejor película internacional de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la decisión sobre las elegida se presentará el 21 de enero del año que viene.

El anuncio se realizó este lunes 28 de septiembre en ArtHaus Central, en la ciudad de Buenos Aires, durante un acto conducido por el actor Juan Minujín, integrante de la Comisión Directiva de la Academia. También participaron el vicepresidente segundo, Daniel Pensa, y el secretario Pablo Ingercher, junto con figuras del sector audiovisual.

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La virgen de la tosquera
La actriz Dolores Oliverio junto a los integrantes de la producción tras ser elegida la película de Laura Casabé para los Oscar (RSFotos)

La selección definió a La virgen de la tosquera como la representante argentina entre las cuatro películas preseleccionadas por la entidad. La lista se completó con El Partido, de Juan Cabral; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

Durante la ceremonia, Dolores Oliverio presentó la película de Casabé. Leticia Bredice estuvo a cargo de la presentación de El Partido; Martín Rechimuzzi, de Nuestra Tierra; y Eduardo Blanco, de Parque Lezama.

Imagen de 'La virgen de la tosquera'
La producción escrita por Benjamín Naishtat y dirigida por Laura Casabé quedó al frente de la representación argentina en los Goya y en los Oscar (Fimax)

A principios de septiembre, La virgen de la tosquera ya había sido elegida para representar a Argentina en la categoría de mejor película iberoamericana de los Premios Goya 2027. La decisión se anunció el 7 de septiembre, tras una votación de la Academia de Cine argentina.

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Dirigida por Laura Casabé y escrita por Benjamín Naishtat, la película adapta los cuentos La virgen de la tosquera y El carrito, de Mariana Enríquez, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. La historia transcurre en el conurbano bonaerense durante la crisis de 2001 y sigue a Natalia, una adolescente que vive con su abuela.

La virgen de la tosquera
El abrazo del equipo de La virgen de la tosquera por la elección de Argentina de la película para los Premios Oscar (RSFotos)

La producción, una coproducción entre Argentina, México y España, tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance de 2025. También recibió cuatro premios en el Bafici, incluido el Gran Premio del Jurado.

La trama transcurre en el conurbano bonaerense durante la crisis de 2001. Natalia vive con su abuela y atraviesa el final de la adolescencia en un verano marcado por el deseo y la violencia social, mientras la historia incorpora una dimensión fantástica con elementos de terror. El guión de Benjamín Naishtat adapta los relatos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez.

La virgen de la tosquera
La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, como la producción que representará al país en la próxima edición de los Premios Oscar

La jornada también incluyó novedades sobre preservación audiovisual. El productor Luis Scalella informó que la Academia de Cine Argentina participará en un proyecto de reconstrucción de Los martes, orquídeas, realizado junto con la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual y Warner Bros. Discovery, con la colaboración de Argentina Sono Film.

La restauración se llevará a cabo en el laboratorio Cubic Restoration. La película, dirigida por Francisco Mugica y estrenada en 1941, fue el debut protagónico de Mirtha Legrand, integrante de honor de la Academia y distinguida con el Premio de Honor a la Trayectoria en los Premios Sur.

Mariana Enriquez
La película adapta los cuentos La virgen de la tosquera y El carrito, de Mariana Enríquez, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama (Nora Lezano)

El trabajo contará además con el apoyo del Programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Fundación Santander, en carácter de mecenas.

La Academia anunció además los resultados de la edición primavera de su Programa de Ayudas a la Movilidad para Festivales y Mercados Internacionales, respaldado por el Círculo de Amigos de la Academia de Cine. Los beneficiarios fueron María Aparicio, por A veces me entra tristeza; a veces, rebelión, para el Festival de Venecia; Laura Citarella, por Biografía de Jorge Luis Borges, también para Venecia; y Axel Cheb Terrab, por Las maravillas, para el Festival de Locarno.

La virgen de la tosquera
Juan Minujín estuvo a cargo de la ceremonia de la Academia de las artes y ciencias cinematográficas de la Argentina

También fueron seleccionados Ignacio Masllorens, por El fantasma, y Celina Murga Cabrol, por Los ensayos, ambos con destino al Festival de San Sebastián; Roxana Ramos, por Yo no quiero estar muerto, para Iberseries España; y Paula, por Los días libres, para el Festival de Locarno. El jurado estuvo integrado por Inés de Oliveira Cézar, Saula Benavente, Verónica Cura y Gerónimo Tanoira, este último en representación del Círculo de Amigos.

Crédito: RSFotos

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