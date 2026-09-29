El crudo análisis de un medio inglés sobre Colapinto, tras ubicarlo en el último puesto de su ranking: “Falló estrepitosamente”

Franco Colapinto fue criticado duramente por The Race y lo ubicó en el fon de su ranking (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

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El medio inglés The Race publicó su tradicional ranking de pilotos tras cada carrera y colocó a Franco Colapinto en el último lugar de los 22 corredores que compitieron en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputado en el circuito callejero de Bakú. El analista Edd Straw firmó la evaluación, en la que responsabilizó al piloto argentino de Alpine por el choque múltiple que lo eliminó a él, a su compañero Pierre Gasly y al piloto de McLaren Lando Norris.

Colapinto había ocupado la décima posición tras un reinicio con auto de seguridad y todavía estaba en condiciones de sumar un buen resultado pese a sus dificultades de ritmo durante la carrera. Sin embargo, un bloqueo de ambas ruedas delanteras en la frenada de la curva 1 provocó una colisión en cadena que terminó con los tres autos fuera de competencia. “Se le fue desastrosamente en la reanudación, y se eliminó a sí mismo, a Gasly y a Norris”, aseguró Straw en su veredicto sobre el piloto argentino.

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El propio Franco asumió la responsabilidad del incidente tras la bandera a cuadros. Según el análisis del medio británico, el error se produjo cuando el argentino intentó evitar el contacto con el Mercedes de Kimi Antonelli, que lo precedía, y terminó por no frenar lo suficiente antes de impactar contra el auto de su compañero de equipo. “Falló estrepitosamente”, sentenció Straw sobre Colapinto.

The Race también cuestionó el rendimiento de Colapinto en las sesiones previas a la carrera. “Por su propia admisión, le faltaba la confianza de Gasly en las frenadas y no tenía el ritmo de una vuelta de su compañero de equipo”, señaló el medio en su reseña. El argentino logró meterse en la Q3 tras un esfuerzo tardío en la Q2 que eliminó a Oliver Bearman, aunque luego sufrió un bloqueo que le generó vibraciones descriptas como “increíbles” y problemas de rebufo (N. de la R: el auto de adelante pierde velocidad por la entrada del aire y el que viene atrás se le acerca) que ampliaron a 0,916 segundos su diferencia con Gasly.

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El puesto 22° de Colapinto en el ranking de The Race

Pese a las críticas por el resultado final, el ranking reconoció un tramo positivo de la actuación de Colapinto durante la competencia. El piloto llegó a ocupar el noveno puesto en los primeros giros y luego cayó al décimo tras el avance de Antonelli, en lo que el medio calificó como “unas sólidas primeras 30 vueltas”. No obstante, remarcó que la diferencia de ritmo respecto de Gasly se hizo cada vez más evidente a medida que avanzaba la carrera.

En contraste con la evaluación de Colapinto, The Race ubicó a Gasly en el tercer puesto del ranking, pese a que el francés también quedó eliminado en el mismo incidente. El medio destacó que Gasly había clasificado séptimo, con lo que “encabezó cómodamente la mitad de la parrilla” y contaba con “el mejor equilibrio del auto y la mayor confianza que había experimentado en Bakú en mucho tiempo”, según sus propias declaraciones recogidas por la publicación.

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“Tuvo una clara ventaja sobre Colapinto tanto en la clasificación como en el ritmo de carrera”, agregó The Race sobre el desempeño de Gasly antes del choque. El veredicto del medio británico sobre el francés fue contundente: “Un fin de semana sobresaliente arruinado por el error de otra persona”.

El choque le costó a Alpine al menos siete puntos que el equipo tenía asegurados antes del incidente, según el propio medio británico. La escudería quedó sin puntuar en Bakú y vio ampliarse a 15 unidades la diferencia con Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores. Como consecuencia del accidente, Franco Colapinto no pudo cumplir la penalización de diez segundos impuesta por los comisarios, que se convirtió en una sanción de descenso en la grilla de salida para la próxima carrera, en Sepang.

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