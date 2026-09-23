Robots humanoides modelan en las pasarelas de Vogue World Milan: Jennifer Lopez y Versace aplauden el desfile

Asistentes como Jennifer Lopez y Donatella Versace observaron y aplaudieron a los robots de Unitree en el desfile de Vogue. (Vogue)

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Los robots humanoides de Unitree desfilaron en la pasarela de Vogue World Milan, donde compartieron escena con las creaciones de firmas italianas y pusieron la tecnología en el centro de una noche dedicada al trabajo artesanal.

El evento reunió a figuras del espectáculo y la moda como Donatella Versace, Miuccia Prada y Jennifer Lopez. La pasarela se realizó en la Galería Vittorio Emanuele, en Milán, durante la Fashion Week.

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Bajo el lema “Where the Future Is Made by the Hand”, cuya traducción es “donde el futuro está hecho con las manos”, la quinta edición de Vogue World planteó un contraste entre la automatización y las técnicas que intervienen en la confección de una prenda.

Los robots caminaron sin ropa, mientras los diseños de Valentino, Versace, Dior y Armani destacaron el valor de la elaboración manual.

Robots humanoides de Unitree participaron en la pasarela de Vogue World Milan junto a diseños de reconocidas casas italianas. (Instagram: voguemagazine)

Qué es el robot G1 de Unitree

El G1 de Unitree es un robot humanoide de aproximadamente 130 cm de altura y 35 kg de peso con batería. Su estructura cuenta con 23 grados de libertad, que llegan a 43 en la versión G1 EDU.

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El modelo incorpora cámaras de profundidad, sensores 3D LiDAR y un conjunto de micrófonos con cancelación de ruido y eco. También tiene un altavoz estéreo de 5 W y una batería extraíble, con una autonomía cercana a dos horas.

El robot puede alcanzar una velocidad de desplazamiento de hasta dos metros por segundo y desarrollar un torque máximo de 120 N·m en sus articulaciones. Además, puede equiparse con una mano de tres dedos con control de fuerza y sensores táctiles opcionales.

Donatella Versace, Miuccia Prada y Jennifer Lopez estuvieron entre las figuras presentes en el evento. (Instagram: voguemagazine)

Las críticas al desfile en redes sociales

La aparición de los robots provocó reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales. Varias personas cuestionaron que la tecnología ocupara un lugar protagónico en un evento que buscaba reivindicar la artesanía y el trabajo humano.

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“Esto es horrible, ¿quién pensó que esto era una buena idea?”, escribió una usuaria. Otra comentó: “Literalmente, ¿qué están aplaudiendo?”. Entre los mensajes también apareció una crítica directa a la decisión de incluirlos: “Solo porque puedes, no significa que debas hacerlo”.

Otros usuarios fueron todavía más contundentes. “Nadie quiere esto. Nadie pidió esto. Saca robots del arte inmediatamente”, señaló una internauta. “La muerte de los desfiles de moda justo aquí, gente”, resumió otro comentario sobre la pasarela de Vogue World Milan.

La presencia de los robots generó cuestionamientos en redes sociales, donde varios usuarios rechazaron su inclusión en un desfile centrado en la artesanía. (Instagram: voguemagazine)

No es la primera que robots aparecen en desfiles

Esta no fue la primera vez que robots incursionaron en el mundo de la moda. En mayo, durante un desfile en Seúl, Corea del Sur, aparecieron modelos robóticos que parecían ser humanoides fabricados por la startup china Unitree, conocidos por su costo relativamente bajo.

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Los robots, cada vez más diestros, demostraron que pueden ejecutar bailes coreografiados, participar en carreras e incluso realizar saltos mortales hacia atrás y aterrizar de pie.

También participaron en sesiones fotográficas con figuras como Kim Kardashian, quien protagonizó una producción con Optimus, el robot de Tesla, en 2024.

Vivian Jenna Wilson, modelo y activista de 22 años e hija de Elon Musk, protagonizó en septiembre de 2026 una campaña publicitaria para Desigual en la que interactuó de forma irónica con un robot humanoide similar a Optimus.

Kim Kardashian participó en una sesión fotográfica en la que Optimus de Tesla sirivió de modelo. (Instagram: kimkardashian)

En el anuncio de la firma española, Wilson aparece junto a un androide llamado DESI84, cuyo diseño recuerda al robot humanoide de Tesla. Bajo el lema “Él fue diseñado para obedecer, yo no”, la joven desafía a la máquina y pone a prueba sus limitaciones tecnológicas.

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La campaña fue interpretada en redes sociales como una indirecta de Wilson hacia la obsesión de Elon Musk con la inteligencia artificial y la robótica. Cabe señalar que la joven y el empresario han roto relaciones desde hace ya un tiempo.