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Fernando Batista dejó de ser el entrenador de la selección de Costa Rica tras apenas seis partidos

El técnico argentino terminó su ciclo de apenas siete meses: quién será su reemplazante

Finalizó el ciclo de Fernando Batista como entrenador de Costa Rica (EFE/ Carlos Ortega)
Finalizó el ciclo de Fernando Batista como entrenador de Costa Rica (EFE/ Carlos Ortega)
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Fernando Bocha Batista fue despedido como entrenador de la selección de Costa Rica luego de una serie de resultados que dejó al equipo con un margen reducido para la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La Federación Costarricense de Fútbol resolvió interrumpir un proyecto que había sido planteado con la mira puesta en la clasificación al Mundial de 2030. El exfutbolista Bryan Ruiz asumirá de forma interina y tendrá a cargo los dos próximos partidos de la Tricolor en el torneo regional.

La decisión llegó después de las caídas ante Curazao y Haití, que complicaron las posibilidades costarricenses en la competencia. El ciclo de Fernando Batista concluyó con seis partidos, cinco derrotas y un empate. El equipo marcó seis goles y recibió 19, un registro que equivalió a 5,6% de efectividad. La salida del técnico argentino se produjo pese a que la Federación Costarricense de Fútbol había sostenido su continuidad tras el revés ante Curazao, cuando el director de Selecciones Nacionales, Rónald González, había recomendado mantener el proceso.

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La postura de la dirigencia cambió después de la presentación ante Haití. “Los resultados no se dieron. Cuando lo contratamos pensamos en todo el proceso al 2030. Es un cambio que se está dando por los malos resultados”, expresó el presidente de la FCRF, de acuerdo con EFE. El entrenador había llegado al cargo tras la salida del mexicano Miguel Piojo Herrera, cuyo contrato no fue renovado luego de que Costa Rica no lograra la clasificación al Mundial de 2026.

Bryan Ruiz asumirá el mando del equipo como técnico interino (@@fcrf_cr)
Bryan Ruiz asumirá el mando del equipo como técnico interino (@@fcrf_cr)

El registro de Batista al frente del seleccionado incluyó derrotas ante Irán por 5-0, Colombia por 3-1, Inglaterra por 3-0, Curazao y Haití, además de un empate 2-2 frente a Jordania. El técnico había sido presentado en marzo y contaba con un contrato de largo plazo, aunque cerró una etapa de siete meses al mando. La federación optó por terminar esa planificación antes de que el equipo afrontara nuevos compromisos de la Liga de Naciones.

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La designación interina de Bryan Ruiz apunta a sostener al equipo en los dos últimos encuentros de la fase de grupos. El exjugador, ídolo y capitán de la generación costarricense que participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, encabezará el entrenamiento de este lunes. Su primera prueba será el jueves ante Nicaragua, antes del duelo del domingo como local frente a Haití.

Costa Rica tendrá dos partidos por delante frente a Nicaragua y Haití (REUTERS/Mayela López)
Costa Rica tendrá dos partidos por delante frente a Nicaragua y Haití (REUTERS/Mayela López)

La urgencia deportiva se instaló luego de que el equipo quedara sin margen para ingresar a la fase decisiva de la Nations League. El interinato de Ruiz cubrirá ese tramo inmediato, mientras la federación define quién conducirá el próximo proceso y si mantendrá la idea de un proyecto orientado hacia la cita mundialista de 2030.

La salida de Batista también cerró una nueva etapa internacional para un entrenador que dirigió las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina. En ese recorrido logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y luego asumió la selección absoluta de Venezuela entre 2023 y 2025. Antes de llegar a Costa Rica, estuvo al frente de la Vinotinto en las Eliminatorias Sudamericanas, aunque no alcanzó el séptimo puesto que permitía disputar el repechaje, instancia que finalmente jugó y perdió contra Bolivia.

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