Tras la eliminación de Racing de la Copa Argentina ante Boca Juniors, Marcos Rojo encamina su regreso al Pincha

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Estudiantes de La Plata encaminó el regreso de Marcos Rojo a horas de que Racing quedara eliminado de la Copa Argentina ante Boca Juniors por 3 a 2 en los cuartos de final. El defensor y el club platense avanzan para presentarle a la Academia un plan que permita destrabar su salida anticipada, con el objetivo de sumarlo a la última línea del plantel de cara a las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

El periodista Federico Bueno, de ESPN, detalló los términos de la negociación en marcha: “Rojo y Estudiantes caminan juntos para, en las próximas horas, presentarle a Racing un plan que pueda terminar con Rojo jugando la Copa Libertadores de América y también el campeonato local, porque con la lesión de Neves, Estudiantes puede pedir un cupo especial en el campeonato”.

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El interés de Estudiantes por Rojo se intensificó luego de que Leandro González Pirez y Tomás Palacios quedaran suspendidos por acumulación de amarillas para el partido de ida de la semifinal ante Flamengo, programado para el jueves 15 de octubre a las 21:30 en el estadio UNO. La revancha se disputará el jueves 22 de octubre, a la misma hora, en el Maracaná.

Tras el histórico triunfo de Boca ante Racing, la decisión que tomó Estudiantes con Marcos Rojo (@RacingClub)

El cuadro conducido por Alexander Medina había evaluado antes la alternativa de Carlos Izquierdoz, pero las conversaciones con Lanús no prosperaron. Con ese frente cerrado, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón redirigió la búsqueda hacia Rojo, a quien ya había contactado antes del cruce entre Racing y Boca. En ese momento, el defensor pidió postergar cualquier definición para concentrarse en el partido de la Academia.

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La caída de Racing modificó el panorama de manera inmediata. Según indicó el entorno del futbolista a 0221.com.ar, Rojo “va a hacer todo lo posible para salir de Racing” y considera que la eliminación “lo favorece” en sus intenciones de regresar al club donde se formó. El defensor, de 36 años, tiene contrato con la Academia hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que una salida anticipada requiere un acuerdo entre ambas instituciones, que podría incluir una compensación económica.

Verón había confirmado públicamente las gestiones antes del desenlace en la Copa Argentina. “Agustín Alayes, Marcos Angeleri y el director técnico, Alexander Medina, están trabajando en un abanico de nombres. No sé si accederán”, declaró el dirigente, según recogió Racing de Alma. La comisión directiva de Racing, presidida por Diego Milito, no había mostrado hasta entonces intención de liberar al defensor.

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El reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) permite modificar hasta tres jugadores de la lista de 50 futbolistas presentada al inicio de la Copa Libertadores. Estudiantes cuenta con margen hasta el viernes 9 de octubre para realizar ese cambio, por lo que cualquier definición sobre Rojo deberá producirse dentro de esa ventana acotada.

El objetivo central de la incorporación es que el defensor esté disponible para el tramo final de la Libertadores. Si el Pincha continúa en carrera en la Copa Argentina, tras haber avanzado a cuartos de final ante Platense, Rojo también podría sumarse a esa competencia.

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Gastón Fernández de Estudiantes festeja junto a Marcos Rojo luego de convertir el primer gol frente Olimpo de Bahía Blanca (NA: MARIANO SANCHEZ)

Rojo surgió de las inferiores de Estudiantes y debutó en Primera División en un plantel que había conquistado la Copa Libertadores 2009 bajo la conducción de Alejandro Sabella. Permaneció en el club hasta fines de 2011, cuando se transfirió al Spartak de Moscú. Su carrera continuó luego en Sporting de Lisboa, Benfica y Manchester United, antes de regresar al fútbol argentino.

Tuvo un segundo paso por Estudiantes a comienzos de 2020, marcado por lesiones y las restricciones de la pandemia de coronavirus, que limitaron su participación. En 2021 se sumó a Boca Juniors, decisión que generó malestar entre parte de los hinchas albirrojos. En sus etapas anteriores en el club platense, el defensor disputó 54 partidos y convirtió cuatro goles.

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Racing, mientras tanto, deberá resolver en paralelo la situación de Rojo con la definición de su nuevo entrenador, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda después de la eliminación en la Copa Argentina. La conducción de la Primera División quedó a cargo de manera transitoria de Sebastián Romero y Luciano Aued, técnicos de la Reserva, mientras la Academia marcha última en la Zona B del Torneo Clausura.