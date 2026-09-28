“¿Saben quién soy?”: las desafiantes frases de LeBron James en su nueva franquicia y la broma sobre su legado en la NBA

LeBron James participó de su primer media day con los 76ers de Filadelfia (AP Foto/Chris Szagola)

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LeBron James iniciará a los 41 años su 24ª temporada en la NBA con Philadelphia 76ers, decidido a competir por el título tras dejar a su familia en California y mudarse a la otra punta de Estados Unidos. El máximo anotador histórico de la liga firmó por dos campañas con una franquicia que quedó eliminada en la segunda ronda de los últimos playoffs y fue tajante con sus aspiraciones en la categoría.

Su primera aparición en el Media Day con los Sixers comenzó con un gesto distendido: retiró de la mesa el cartel con su nombre y preguntó entre risas. “Ustedes saben quién soy, ¿verdad?”, soltó, en referencia a su legado en la NBA. La escena precedió una definición más tajante sobre el motivo de su llegada a Philadelphia.

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“No dejé a mi familia para perder en segunda ronda”, respondió James cuando le consultaron por qué dejó Los Angeles Lakers, según replicó la agencia AP. El alero busca su quinto campeonato de NBA con una cuarta franquicia diferente, después de haber ganado dos títulos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con los Lakers.

La broma de LeBron James con los Philadelphia 76ers

Aunque durante el receso evaluó seriamente la posibilidad de retirarse, James evitó fijar una fecha para el final de su carrera: “No quiero hablar del futuro ahora”. King James insistió en que conserva una capacidad amplia para influir en todas las facetas del juego: “El lujo de mi juego es que puedo hacer de todo. Literalmente, puedo hacer de todo”.

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Philadelphia terminó la última temporada con un registro de 45-37 y fue barrido por los New York Knicks en la segunda ronda. El conjunto neoyorquino terminó como campeón, mientras los Sixers iniciaron una renovación durante el receso con James como principal incorporación. El contrato del veterano es por dos años y USD 8 millones, bajo la figura del mínimo para jugadores con experiencia. La segunda temporada del acuerdo también le permitiría disputar una eventual campaña número 25 en la NBA.

James sostuvo que su aporte no se limitará a sus actuaciones en la cancha. “Espero poder aportar esa experiencia, ese conocimiento y el plan a los muchachos que están tratando de lograr algunas cosas que no han hecho en su carrera”, afirmó.

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La referencia apunta a compañeros que todavía no conquistaron un anillo, entre ellos Joel Embiid. Con integrantes de la propiedad y de la directiva de Philadelphia presentes durante la conferencia, el nuevo jugador de los Sixers dijo que buscará trasladar al plantel la mentalidad que adquirió en sus equipos campeones.

“He visto todo lo que esta liga tiene para ofrecer dentro y fuera de la cancha, así que espero que cada día, con mi manera de encarar el juego, de encarar el trabajo, eso pueda trasladarse a cada uno de los muchachos”, expresó. Tyrese Maxey celebró su llegada: “Que él esté aquí es realmente genial”.

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La pretemporada comenzará el sábado 3 de octubre con el partido entre Toronto y Miami. El estreno de James podría producirse el lunes 5, cuando los 76ers reciban a los Knicks; la fase regular arrancará el 20 con Detroit-Boston, Nueva York-Philadelphia y San Antonio-Oklahoma.

LeBron James iniciará a los 41 años su 24ª temporada en la NBA con Philadelphia 76ers y buscará ganar su quinto anillo (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

“Entiendan que el ruido va a ser ruido. Lo que pasa fuera de este edificio va a seguir pasando, y se va a duplicar, triplicar y cuadruplicar sobre ustedes. Es parte del oficio. Lo entiendo”, señaló respecto a la multitud que lo recibió.

La trayectoria de James comenzó en Cleveland en 2003. Jugó siete temporadas en los Cavaliers antes de pasar cuatro años en Miami, donde obtuvo sus dos primeros campeonatos; regresó a Cleveland durante otras cuatro campañas, incluida la consagración de 2016, y se incorporó a Los Angeles Lakers en 2018, equipo con el que ganó en 2020.

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Su currículum incluye 22 selecciones al Juego de Estrellas, 21 nominaciones al All-NBA, cuatro premios al Jugador Más Valioso de la temporada regular, cuatro reconocimientos como Jugador Más Valioso de las Finales y tres como Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas. También integra el equipo por el 75° aniversario de la NBA.

En la temporada anterior promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. A lo largo de más de 1.600 encuentros, sus medias de carrera son de 26,8 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias.