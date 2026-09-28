Sony estaría pensando en echar para atrás la producción de discos físicos para PlayStation y beneficiar a coleccionistas

Para Nippon Ichi Software y su filial NIS America, la producción física no es un aspecto secundario. REUTERS/Andrew Kelly

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Sony podría estar reconsiderando su plan de eliminar la producción de discos físicos para PlayStation, una decisión que había generado preocupación entre coleccionistas y editoras especializadas en ediciones limitadas.

Así lo sugirió Kenzo Saruhashi, CEO de Nippon Ichi Software y presidente de NIS America, quien reveló mantener conversaciones directas con la compañía japonesa sobre el futuro del formato físico.

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Sony reconsideraría el fin del formato físico en PlayStation

La eliminación de los juegos en disco estaba prevista para 2028, una medida que afectaría directamente a estudios como NIS America, conocidos por sus ediciones coleccionables. Saruhashi, sin embargo, se mostró optimista respecto a un posible cambio de rumbo por parte de la compañía nipona.

Sony podría estar reconsiderando su plan de eliminar la producción de discos físicos para PlayStation. REUTERS/Manami Yamada

Según explicó al medio Kotaku durante la PAX West, donde fue consultado sobre su primer año al frente de Nippon Ichi Software: “En nuestras charlas con Sony hasta ahora, creo que están poniendo atención a todo el feedback de los clientes”.

El directivo agregó una frase que deja abierta la puerta a un cambio de planes: “Aunque ese puede ser uno de los resultados a los que lleguemos, es posible que el debate cambie en el futuro, así que tendremos que ver qué pasa y a qué concluye todo esto”.

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Esta declaración cobra relevancia si se considera que Sony realizó recientemente una encuesta entre desarrolladores para conocer su postura sobre el fin del soporte físico, un gesto que Kotaku interpretó como una señal de que la empresa podría estar evaluando modificar su estrategia original.

Saruhashi se mostró optimista respecto a un posible cambio de rumbo por parte de la compañía nipona. REUTERS/Claudia Greco

Las ediciones limitadas, un negocio que Sony no querría perder

Para Nippon Ichi Software y su filial NIS America, la producción física no es un aspecto secundario, sino una parte estructural de su modelo comercial.

Saruhashi fue enfático al respecto: “Sé que una parte importante de nuestro modelo de negocio, especialmente en NISA, consiste en producir nuestras ediciones limitadas físicas y eso es una parte importante de nuestro negocio”.

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El directivo confirmó además la intención de la compañía de mantener este tipo de producciones sin importar lo que decida Sony a nivel general: “Por nuestra parte, tenemos la intención de seguir produciéndolas y dando la excepcional calidad que nuestros clientes esperan”.

Ante esta postura, el medio citado consultó si el formato CIAB, es decir, caja sin disco pero con contenido físico coleccionable, podría ser la alternativa que adopte la industria una vez desaparezcan los discos tradicionales.

Sony aún no ha confirmado ningún ajuste oficial a su cronograma. (Europa Press)

Saruhashi no descartó esa posibilidad, aunque aclaró que probablemente no sea la única solución que se explore en los próximos años.

Incertidumbre sobre los planes definitivos de PlayStation

Pese al tono esperanzador de sus declaraciones, el propio presidente de NIS America reconoció los límites de su información sobre la estrategia real de Sony. Admitió que tanto él como su empresa manejan el mismo nivel de información que cualquier usuario y que desconoce qué postura están tomando otras compañías del sector ante este escenario.

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Esta falta de certeza mantiene abierto el debate sobre si Sony realmente dará marcha atrás en su decisión o si, en cambio, optará por una solución intermedia.

Sony Group Corporation es un conglomerado multinacional japonés dedicado a electrónica de consumo, videojuegos, música, cine y entretenimiento. REUTERS/Dado Ruvic

Ahora bien, una alternativa plausible sería permitir que ciertas editoras continúen produciendo discos exclusivamente para ediciones limitadas o coleccionables, mientras el resto del catálogo migra completamente al formato digital.

Finalmente, es pertinente señalar que Sony aún no ha confirmado ningún ajuste oficial a su cronograma, por lo que la fecha de 2028 continúa vigente como plazo para el fin de la distribución física en PlayStation, según la información disponible hasta el momento.

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