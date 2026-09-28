Tecno

Gafas inteligentes sin batería en el rostro: la apuesta para acabar con la fatiga facial

La patente describe una arquitectura de batería dividida que separa por completo la fuente de energía de la montura principal

Gafas inteligentes - IA - gafas - Australia - tecnología - 20 de septiembre
Un cable delgado y flexible conecta las gafas con una batería externa que el usuario porta en otra parte del cuerpo. (Gemini)
Guardar

Una empresa trabaja en el desarrollo de gafas inteligentes con IA que eliminan la batería del rostro mediante un sistema de cable conectado a una fuente de energía externa. La compañía confirmó a The Verge que este proyecto de hardware busca resolver uno de los problemas más persistentes de este tipo de dispositivos: el peso excesivo sobre el puente nasal y las orejas durante sesiones prolongadas de uso.

Insta360, conocida por sus cámaras de 360 grados, mantiene en reserva las especificaciones técnicas completas del producto. Sin embargo, una patente ya concedida permite conocer el mecanismo central de la propuesta y anticipar hacia dónde apunta su estrategia de diseño.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el sistema de batería externa en las nuevas gafas con IA

La patente describe una arquitectura de batería dividida que separa por completo la fuente de energía de la montura principal. A diferencia de otros fabricantes que integran baterías de iones de litio directamente en las patillas, este diseño traslada ese componente fuera del rostro.

gafas inteligentes - acoso - acoso a mujeres - tecnología - 17 de agosto
Una patente ya concedida permite conocer el mecanismo central de la propuesta y anticipar hacia dónde apunta su estrategia de diseño. (Gemini)

Un cable delgado y flexible conecta las gafas con una batería externa que el usuario porta en otra parte del cuerpo. Esta configuración modular reduce de forma considerable el peso que recae sobre el puente nasal y las orejas, zonas donde suele concentrarse la incomodidad en el uso prolongado.

El planteamiento contrasta con el de competidores como Meta, cuyas gafas inteligentes incorporan los componentes electrónicos pesados en la propia estructura. Ese modelo tradicional genera fatiga facial tras periodos extensos de grabación, un inconveniente que el nuevo sistema busca eliminar desde el diseño físico del producto.

PUBLICIDAD

El uso de un cable externo implica ciertos desafíos prácticos, como la gestión del cableado durante el uso diario. No obstante, esta solución permite que la montura conserve una apariencia mucho más cercana a la de unas gafas convencionales, sin el volumen ni el peso habituales en dispositivos con baterías integradas.

gafas inteligentes - acoso - acoso a mujeres - tecnología - 17 de agosto
El planteamiento contrasta con el de competidores como Meta, cuyas gafas inteligentes incorporan los componentes electrónicos pesados en la propia estructura. (Gemini)

Un enfoque distinto: captura de video antes que asistente de voz

Max Richter, cofundador de la compañía, precisó cuál será la prioridad real del producto si finalmente llega al mercado. Según explicó, el objetivo no consiste en competir con los asistentes de inteligencia artificial activados por voz que otras marcas incorporan en sus gafas.

En cambio, el desarrollo se orienta hacia la captura de video manos libres, pensada específicamente para creadores de contenido. Esta audiencia suele encontrar limitaciones al grabar con un teléfono inteligente, ya sea por la necesidad de sostenerlo o por la pérdida de naturalidad en las escenas capturadas.

La propuesta busca entonces posicionarse como una herramienta de grabación ligera y cómoda, alejada de la competencia centrada en funciones conversacionales o de asistencia por voz que domina buena parte del mercado actual de gafas inteligentes.

La revolución silenciosa de las gafas inteligentes: lo que está cambiando en la visión y el envejecimiento
El desarrollo se orienta hacia la captura de video manos libres, pensada específicamente para creadores de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros desarrollos tecnológicos de la compañía

Además de este proyecto de gafas con IA, la empresa avanza en paralelo con cámaras sin espejo de diseño poco convencional. Este trabajo se suma a su línea habitual de productos orientados a la captura audiovisual.

También se encuentra en desarrollo software de inteligencia artificial integrado a sus dispositivos, entre el que destacan herramientas de dispersión gaussiana en tres dimensiones. Estas tecnologías forman parte de una estrategia más amplia que combina hardware especializado con procesamiento de imagen basado en IA.

Meta presenta nuevas gafas inteligentes con Ray-Ban y Oakley en Meta Connect 2026

Meta amplió su oferta de gafas inteligentes durante el evento Meta Connect 2026, realizado en Menlo Park, con nuevos modelos desarrollados en conjunto con Ray-Ban y Oakley. La compañía apunta a superar los 100 estilos disponibles a lo largo de este año y refuerza su estrategia de integrar IA en dispositivos que permiten funciones cotidianas sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Meta amplió su oferta de gafas inteligentes durante el evento Meta Connect 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas
Meta amplió su oferta de gafas inteligentes durante el evento Meta Connect 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas

Entre los lanzamientos se encuentran las Ray-Ban Meta Audio, un modelo sin cámara que tiene un precio de 349 dólares (307 euros). A este se suma una tercera generación de Ray-Ban Meta, que incorpora grabación de video en calidad 3K y se ofrece por 449 dólares (395 euros).

La familia se completa con las Meta Ray-Ban Display, que se distinguen por incluir una pantalla frontal y que comienzan a expandirse hacia nuevos mercados internacionales.

Además de los nuevos modelos, Meta presentó una función de asistencia auditiva que cuenta con la aprobación de la FDA. A diferencia de los lanzamientos anteriores, esta herramienta no corresponde a un dispositivo físico, sino a una actualización de software disponible para los modelos compatibles, con un costo único de 149,99 dólares (132 euros).

Temas Relacionados

Gafas inteligentesBateríaInteligencia artificialGafas con IALo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin mapas, entrenamiento previo ni chofer: así es el camión de transporte que recorre 480 kilómetros en Texas

El vehículo completó la prueba en unas cuatro horas y media, a 97 km/h, sin cartografía de alta resolución, preparación previa del trayecto ni acciones del conductor de seguridad. Cuáles son los próximos pasos

Sin mapas, entrenamiento previo ni chofer: así es el camión de transporte que recorre 480 kilómetros en Texas

Sony estaría pensando en echar para atrás la producción de discos físicos para PlayStation y beneficiar a coleccionistas

La eliminación de los juegos en disco estaba prevista para 2028, una medida que afectaría directamente a estudios como NIS America, conocidos por sus ediciones coleccionables

Sony estaría pensando en echar para atrás la producción de discos físicos para PlayStation y beneficiar a coleccionistas

Una estafa con voz clonada a su abuelo llevó a esta joven a crear una IA que detecta engaños en el teléfono

Tarini Padmanabhuni comenzó a trabajar en aprendizaje automático a los 12 años y más tarde estudió sistemas ciberfísicos en el Instituto de Tecnología de Manipal, en India

Una estafa con voz clonada a su abuelo llevó a esta joven a crear una IA que detecta engaños en el teléfono

Freidoras de aire cambian debido a la transformación de la inteligencia artificial y el WiFi

La conectividad WiFi cumple la función de puente de datos entre la freidora, las aplicaciones móviles y los servidores en la nube

Freidoras de aire cambian debido a la transformación de la inteligencia artificial y el WiFi

El fraude con inteligencia artificial ya automatiza ataques que antes requerían equipos, humanos y repetidos intentos

Un reporte de Incode identificó 66 casos vinculados a esta modalidad en Estados Unidos, mientras Deloitte proyecta que las pérdidas por engaños impulsados por sistemas generativos podrían alcanzar 40.000 millones de dólares en 2027

El fraude con inteligencia artificial ya automatiza ataques que antes requerían equipos, humanos y repetidos intentos

DEPORTES

“¿Saben quién soy?”: las desafiantes frases de LeBron James en su nueva franquicia y la broma sobre su legado en la NBA

“¿Saben quién soy?”: las desafiantes frases de LeBron James en su nueva franquicia y la broma sobre su legado en la NBA

La feroz crítica de un campeón del mundo a la selección de Alemania tras la derrota ante Grecia: “Hemos caído en la mediocridad”

Los dos equipos que analiza Scaloni para el primer partido de Argentina tras el Mundial 2026 y el tierno gesto del plantel

Racing confirmó la destitución de Juan Pablo Vojvoda tras la eliminación contra Boca: quién será el DT interino

La Euroliga de básquet incorpora la inteligencia artificial: cómo funciona el sistema de “14 reglas”

TELESHOW

La virgen de la tosquera, la apuesta argentina para brillar en los Premios Oscar

La virgen de la tosquera, la apuesta argentina para brillar en los Premios Oscar

Las lágrimas de Sofía Gonet por la llegada de sus artistas favoritos a la Argentina: “Mi sueño de gorda metalera”

Gerardo Sofovich tendrá su serie biográfica: “Su vida es muy jugosa”

Daniela Celis habló por primera vez sobre la denuncia a Thiago Medina: “Con ella no son primos de sangre, ni de apellido”

Iván de Pineda sobre el blooper de Maru Botana en Pasapalabra: “Esto es viral, Maru”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala inicia la construcción de una política para las zonas urbanas y periurbanas

Guatemala inicia la construcción de una política para las zonas urbanas y periurbanas

Inversionistas ven a Panamá como “el favorito en el continente”, afirma el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman

Canciller salvadoreña pide reformar la ONU para responder a crisis que “que ya no conoce fronteras”

Panamá podría ser retirado de la lista negra fiscal de la UE tras seis años de negociaciones

La violencia intrafamiliar en República Dominicana encabezó las denuncias en 2025