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Las lágrimas de Sofía Gonet por la llegada de sus artistas favoritos a la Argentina: “Mi sueño de gorda metalera”

La influencer publicó un video en Instagram emocionada por la noticia. Su reacción espontánea generó una avalancha de comentarios entre sus seguidores

Sofía Gonet compartió su emoción en Instagram tras la confirmación del regreso de Slipknot y Marilyn Manson a la Argentina (Video: Instagram)

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Sofía Gonet compartió con sus seguidores el momento exacto en el que se enteró de que una de sus bandas favoritas confirmó su regreso al país. La influencer publicó un video en Instagram, grabado con la técnica POV, en el que se la ve emocionada hasta las lágrimas al recibir la noticia de la llegada de Slipknot y Marilyn Manson a la Argentina. “POV: te enteras que tu banda favorita viene al país”, se lee sobreimpreso en la grabación, que acumuló en pocas horas más de 50 mil “me gusta”.

En el clip, La Reini aparece sentada, con su celular en la mano, mientras se seca las lágrimas y muestra en la pantalla el flyer oficial del anuncio. “Ay, no lo puedo creer. ¿Vos entendés que me vas a tener que acompañar a ver a Marilyn Manson, no? Y a Slipknot. Es mi sueño de gorda metalera. No puede ser. Toda mi vida estuve esperando esto”, expresó la influencer, visiblemente conmovida por la noticia.

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Slipknot se presentará junto a Marilyn Manson y Hatebreed el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán
Slipknot se presentará junto a Marilyn Manson y Hatebreed el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán

La emoción de la creadora de contenido no se limitó a la publicación en el feed. En sus historias, la finalista de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió capturas de una conversación privada que mantuvo meses atrás con la cuenta oficial de Marilyn Manson en Instagram, en la que le había escrito “please come to Argentina” (“por favor, vengan a la Argentina”). Cuando la cuenta de la banda respondió con el flyer oficial de la gira, La Reini reaccionó con un contundente “me muero”. En otra de sus historias, agregó: “Estoy llorando, no puede ser. Pedí tanto esto”. En el video, la influencer también reflexionó sobre la coincidencia entre su pedido y la confirmación del show: “¿Lo manifesté, acaso? Amigo, yo le mandaba mensajes de que venga a Argentina”.

La panelista reveló capturas de mensajes que había enviado meses atrás a la cuenta de Marilyn Manson para pedir una visita al país
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El motivo de la emoción de Sofi Gonet tiene fecha y lugar concretos. Slipknot confirmó un show para el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán, con Marilyn Manson y Hatebreed como invitados especiales, dentro del marco del “sic(est) Stadium Tour”. La presentación en Buenos Aires marcará la quinta visita de la banda de Iowa al país y significará, además, el regreso de Slipknot tras su participación en el Knotfest de 2024, realizado en el Parque de la Ciudad. Para Manson, en cambio, se tratará de su primera vuelta a los escenarios argentinos después de una década de ausencia.

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El show en Buenos Aires forma parte de una gira sudamericana más amplia, que también contempla presentaciones en São Paulo, Santiago de Chile, Lima y Bogotá. Antes de su llegada al continente americano, la dupla se presentará en el estadio de Wembley, en Londres, el 3 de julio de 2027. La agenda continuará el 4 de septiembre en el Festival The Town, de la capital paulista, seguirá el 8 de septiembre en el Estadio Huracán y proseguirá el 12 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago, el 14 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima y el 16 de septiembre en el Vivo Claro de la capital colombiana.

25 años de Slipknot
La banda Slipknot celebra 25 años de trayectoria con una gira mundial basada en sus primeros álbumes y material reciente (Instagram)

Desde 2024, Slipknot se encuentra en una gira mundial que celebra los 25 años de su álbum debut homónimo, publicado en 1999. Para la nueva visita al país, la banda prometió combinar en su lista de temas canciones de sus primeros años con material de sus discos más recientes.

La llegada de Marilyn Manson a la región no estuvo exenta de controversia. Su última presentación en Brasil se remonta a hace una década, antes de que más de una decena de mujeres, entre ellas las actrices Evan Rachel Wood y Esmé Bianco, lo denunciaran por violación, abuso sexual y psicológico, coerción, violencia e intimidación. El cantante respondió a esos procesos en tribunales de Estados Unidos; la única condena registrada data de 2023, cuando recibió 20 horas de servicio comunitario y una multa por sonarse la nariz sobre una camarógrafa, además de acuerdos que cerraron parte de las causas y otras que fueron desestimadas por la Justicia estadounidense.

Marilyn Manson aterriza en Knotfest 2025
Marilyn Manson registra antecedentes de causas judiciales por violencia y abuso en Estados Unidos que derivaron en acuerdos y desestimaciones (Instagram)

En ese contexto, Zé Ricardo, vicepresidente artístico de Rock World, la empresa detrás de The Town y Rock in Rio, defendió la decisión de incluir a Manson en la grilla. “Es una persona que no fue condenada, no hay algo probado. Son historias que no forman parte de nada de lo que creemos, pero en este momento es un artista que estará de gira por el mundo”, sostuvo el directivo, quien remarcó que el festival sí descartó en el pasado a artistas con antecedentes judiciales concretos: “Ya dejamos de traer artistas por cosas concretas, cuando fueron juzgados, condenados y eso tiene un peso en su historia. Pero tampoco podemos condenar previamente a una persona sin una prueba”.

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