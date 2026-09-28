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Daniela Celis habló por primera vez sobre la denuncia a Thiago Medina: “Con ella no son primos de sangre, ni de apellido”

La influencer se refirió a la grave acusación que enfrenta su expareja y padre de sus hijas por el delito de abuso sexual con acceso carnal

Daniela Celis rompió el silencio sobre la causa judicial que enfrenta Thiago Medina (Video: Instagram)

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Daniela Celis rompió el silencio sobre la causa judicial que atraviesa Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, luego de que la denunciante ratificara su testimonio en los últimos días. La influencer, conocida como “Pestañela”, publicó un video en sus historias de Instagram en el que respondió a las críticas de un seguidor que la acusó de “fingir demencia” frente al caso y, en el mismo mensaje, cuestionó el vínculo familiar entre el ex participante de Gran Hermano y la joven que lo denunció.

“No voy a fingir demencia, pero no voy a decir mucho. Los tiempos de Dios son perfectos”, comenzó Celis en la grabación. La influencer evitó pronunciarse de manera directa sobre la veracidad de la denuncia, pero apuntó contra la relación de parentesco que Iara Agustina Ledesma invocó al identificarse públicamente como prima de Medina. “Me llamó la atención que diga que son primos porque no tienen vínculo de sangre, ni de apellido. Ni yo ni las nenas la conocen”, sostuvo.

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Celis explicó que organiza reuniones familiares de manera periódica y que la denunciante nunca formó parte de esos encuentros. “Hago eventos familiares para cien personas para invitar a los primos, los primos segundos, y ella nunca fue a ningún evento porque no es parte de la familia”, afirmó, y agregó que esa ausencia fue lo que la llevó a poner en duda el vínculo que la joven asegura tener con el exparticipante del reality de Telefe.

La influencer sostuvo que la denunciante no posee lazo de sangre ni apellido con la familia de Medina
La influencer sostuvo que la denunciante no posee lazo de sangre ni apellido con la familia de Medina

En otro tramo del video, la influencer se mostró incómoda con las declaraciones que Ledesma había realizado en el programa LAM (América TV), donde la denunciante explicó que había decidido volver a hablar públicamente por el bienestar de las hijas que Celis tiene junto a Medina. “Me llamó la atención que diga que lo hace por las nenas. Si lo hacés, hacelo por vos. No sé...”, expresó Celis, visiblemente molesta por la mención de sus dos hijas, Laia y Aimé, en el marco de la denuncia.

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La reacción de la influencer se produjo dos meses después de que se conociera la acusación contra Medina, radicada a fines de julio ante el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según el relato de la denunciante, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía 12 o 13 años y Medina, 17, en una vivienda del partido bonaerense de La Matanza. La joven declaró que el entonces adolescente se metió en su cama mientras jugaba con su hermano y la sometió a tocamientos, y que antes de retirarse le advirtió que, si lo contaba, se armaría “un gran lío familiar”.

Iara Ledesma, de 19 años, relató que guardó silencio durante tres años y que recién a los 15 pudo contar lo sucedido por primera vez, en un testimonio que brindó entre lágrimas en televisión. “Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento”, había dicho en junio, al referirse a las repercusiones que generó su denuncia y a quienes ponen en duda su relato. La joven sostuvo además que, cuando decidió hablar, su familia fue a la casa de los Medina, donde el hoy imputado reconoció los hechos ante su madre y le pidió perdón. “Llamó a mi mamá a su pieza y le dijo que lo perdonara, que por favor lo perdonara porque él no quería hacer esto. Mi mamá le respondió que ella no lo podía perdonar”, relató Ledesma.

Thiago Medina
La Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil imputó a Thiago Medina por abuso sexual con acceso carnal

La causa avanzó judicialmente el viernes, cuando Thiago Medina fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal ante la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil Nro. 2 del Departamento Judicial de La Matanza. El expediente quedó radicado en el fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, dado que el exparticipante de Gran Hermano era menor de edad al momento de los hechos denunciados. La fiscalía está a cargo de Juan Pablo Volpicina, mientras que el juez de Garantías del Joven 1, Gustavo Indovino, interviene en la causa.

Desde que la denuncia se conoció públicamente, Medina negó de manera categórica los hechos que se le atribuyen a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”, escribió el influencer, quien remarcó que puso el tema en manos de su abogado y que se encuentra a disposición de la Justicia. En el mismo texto, anticipó que no realizaría más declaraciones públicas “por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas”.

Daniela Celis, por su parte, había señalado en ocasiones anteriores que mantiene una buena relación con Medina en su rol de padre de las gemelas Laia y Aimé, aunque hasta ahora no se había expresado de manera directa sobre la denuncia que pesa sobre él. Con este nuevo descargo, la influencer fijó una postura pública centrada en cuestionar el vínculo de parentesco invocado por la denunciante, mientras la causa judicial continúa su curso en los tribunales de La Matanza.

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