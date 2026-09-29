Cristina Kirchner hizo la presentación ante la ONU para revisar su condena y suspender la inhabilitación para ser candidata

Cristina Kirchner presentó una solicitud ante la ONU para revisar la condena de seis años de prisión e inhabilitación impuesta en la causa Vialidad

Guardar

La ex presidenta Cristina Kirchner realizó este martes la presentación a las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la condena a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad. De esta manera, el grupo de abogados que la representa llevó las nuevas pruebas que habían anunciado en conferencia de prensa semanas atrás.

El grupo de letrados, integrado por Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, considera que se violaron derechos fundamentales durante el proceso judicial y llevó el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar la suspensión de la pena de inhabilitación. La sentencia quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó por unanimidad la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal 2.

PUBLICIDAD

La estrategia tiene un horizonte inmediato: la defensa trabaja para que el caso sea tratado en octubre, durante la próxima sesión del Comité. “Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité”, confirmó Valim a Reuters. “Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”, agregó el abogado brasileño, quien también integró el equipo que impulsó la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo organismo internacional.

El Comité es un cuerpo con sede en Ginebra, integrado por 18 expertos independientes, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Sus pronunciamientos no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores. “Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo”, subrayó Valim.

PUBLICIDAD

El brasileño Rafael Valim, Carlos Beraldi y el español Javier Borrego (RS Fotos)

La defensa presentó nuevas pruebas que cuestionan el fallo

En una conferencia de prensa realizada en septiembre, Beraldi presentó un informe técnico elaborado por la consultora Specs que concluye que el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados al fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, creado por el decreto 54/2009 que firmó la entonces presidenta. Según los letrados, el principal destinatario de ese fideicomiso fue IECSA S.A., empresa vinculada al primo del expresidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra.

“El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos. Y dice que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez”, explicó Beraldi. “Cuando vimos eso, iniciamos una investigación. Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso”, completó.

PUBLICIDAD

La defensa presentará esas pruebas tanto ante el Comité de Derechos Humanos como ante la Cámara Federal de Casación Penal, a través de un recurso de revisión. Beraldi aseguró que “con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia”. El objetivo final, reconoció el abogado, es “que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política”.

La defensa de la expresidenta busca que el Comité de Derechos Humanos examine el caso en la sesión programada para octubre (RS Fotos)

Un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa señaló a Infobae que la cuestión no es novedosa, ya que fue “tratada y rechazada varias veces”. Además, advirtió que el informe presentado por la defensa se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio se debatió exclusivamente la corrupción en la obra pública de la provincia de Santa Cruz, donde Báez concentró “cerca del 85% de las obras”.

PUBLICIDAD

Máximo Kirchner confirmó que CFK tiene voluntad de competir en 2027

La maniobra ante la ONU tiene una lectura política directa dentro del peronismo. El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, confirmó este lunes en Infobae al Mediodía que CFK tiene “la voluntad” de presentarse en las próximas elecciones. “Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas que entienden que ella puede ser nuevamente”, afirmó.

El diputado Máximo Kirchner analiza el escenario político actual y la importancia de Cristina Fernández de Kirchner para el peronismo. Asegura que sin ella en la boleta, el partido "pierde competitividad" y se refiere a la apelación ante la ONU por su proscripción.

Kirchner fue categórico sobre el peso electoral de su madre dentro del espacio: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”. Y recordó que la expresidenta es una de las dos únicas figuras de la historia argentina —junto a Juan Domingo Perón— en haber integrado tres fórmulas presidenciales y resultar electa en todas ellas. “Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”, añadió.

PUBLICIDAD

Los datos de opinión pública respaldan esa lectura. Una encuesta reciente de la consultora Zuban Córdoba ubicó a Fernández de Kirchner entre los dirigentes con mejor imagen del país, con un 42%, por encima del 36,1% que registra el presidente Javier Milei. En caso de poder presentarse a los comicios presidenciales de 2027, la expresidenta deberá primero competir dentro del propio peronismo, antes de disputarle el cargo al mandatario libertario.